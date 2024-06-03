Беларусь и Монголия подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко находится в Улан-Баторе с государственным визитом . Переговоры лидеры вели в юрте. Договорились о том, что в Монголию из Беларуси поедет техника и продукты, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Конница и войско времен Чингисхана. Так колоритно встретили в Улан-Баторе президента Беларуси. В качестве главы государства Александр Лукашенко впервые посетил Монголию. И сразу с государственным визитом.

В необычной обстановке прошли и переговоры один на один. Президент Монголии пригласил белорусского коллегу в юрту. Прямо в зале Государственного дворца.

«Спасибо, что приехали к нам. Хотел бы отметить, что ваш государственный визит укрепит наши и так дружеские отношения. Желаю Вам приятного пребывания в нашей стране», – обратился Ухнаагийн Хурэлсух.

В первую очередь, пребывание оказалось результативным. Беларусь может многое предложить Монголии, отметил Александр Лукашенко. А начать сотрудничество призвал с конкретных проектов в машиностроении, образовании, науке и других сферах.

«Три-четыре проекта, чтобы мы могли убедить и ваш народ, и руководство страны, и журналистов, и вашу оппозицию, что мы что-то можем. В вопросах сотрудничества с вами мы абсолютно открыты. Я прошу вас прислать к нам своих специалистов, делегацию, чтобы они увидели, как развивается Беларусь, и выбрали для себя то, что пригодится для Монголии», – заявил Александр Лукашенко.

В Монголию отправится белорусская техника – горнодобывающая, сельскохозяйственная и специальная для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Попробуют жители страны и продукты. Уже есть планы по созданию торговой площадки. Но продажами Александр Лукашенко призвал не ограничиваться и вместе собирать лифты, самосвалы, автомобили и тракторы.

«Рассчитываем на успех белорусской техники и технологий. Беларусь настроена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, поэтому готовы использовать в том числе механизмы льготного финансирования проектов. Мы не за выгодой приехали. Мы хотим восстановить наши отношения, которые всегда были не дружескими, а братскими. Вот основа нашего визита», – отметил Александр Лукашенко.

Президент Хурэлсух планы по сотрудничеству поддержал. А визит Лукашенко назвал историческим. Это укрепит партнерские связи Минска и Улан-Батора.

«Мы подробно обсудили и обменялись мнениями по вопросам реализации проектов и программ, направленных на обогащение наших отношений экономическим содержанием. Они несомненно внесут свой вклад в развитие наших отношений, принесут экономические выгоды обеим странам и станут знаковым символом в двусторонних отношениях», – рассказал Ухнаагийн Хурэлсух.

Итогом переговоров стали четырнадцать документов по развитию сотрудничества. И дорожная карта до 2026-го года. А также десятки контрактов и соглашений во время белорусско-монгольского бизнес-форума. Чтобы быстрее перейти от слов к делу, Александр Лукашенко пригласил Ухнаагийна Хурэлсуха в Минск с ответным визитом. Также президенты подписали договор о дружбе и сотрудничестве двух стран.