|
Беларусь и Монголия подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года
03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Конница и войско времен Чингисхана. Так колоритно встретили в Улан-Баторе президента Беларуси. В качестве главы государства Александр Лукашенко впервые посетил Монголию. И сразу с государственным визитом.
В необычной обстановке прошли и переговоры один на один. Президент Монголии пригласил белорусского коллегу в юрту. Прямо в зале Государственного дворца.
В первую очередь, пребывание оказалось результативным. Беларусь может многое предложить Монголии, отметил Александр Лукашенко. А начать сотрудничество призвал с конкретных проектов в машиностроении, образовании, науке и других сферах.
В Монголию отправится белорусская техника – горнодобывающая, сельскохозяйственная и специальная для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Попробуют жители страны и продукты. Уже есть планы по созданию торговой площадки. Но продажами Александр Лукашенко призвал не ограничиваться и вместе собирать лифты, самосвалы, автомобили и тракторы.
«Рассчитываем на успех белорусской техники и технологий. Беларусь настроена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, поэтому готовы использовать в том числе механизмы льготного финансирования проектов. Мы не за выгодой приехали. Мы хотим восстановить наши отношения, которые всегда были не дружескими, а братскими. Вот основа нашего визита», – отметил Александр Лукашенко.
Президент Хурэлсух планы по сотрудничеству поддержал. А визит Лукашенко назвал историческим. Это укрепит партнерские связи Минска и Улан-Батора.
Итогом переговоров стали четырнадцать документов по развитию сотрудничества. И дорожная карта до 2026-го года. А также десятки контрактов и соглашений во время белорусско-монгольского бизнес-форума. Чтобы быстрее перейти от слов к делу, Александр Лукашенко пригласил Ухнаагийна Хурэлсуха в Минск с ответным визитом. Также президенты подписали договор о дружбе и сотрудничестве двух стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко находится в Улан-Баторе с государственным визитом. Переговоры лидеры двух стран вели в юрте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)