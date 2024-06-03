Мишустин призвал страны ЕАЭС подготовить программу совместного развития агротехнологий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил странам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий. Премьер-министр выступил на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза» в Минске, куда он прибыл с двухдневным визитом.

Мишустин отметил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, в настоящее время в интеграционной повестке должным образом не представлены.

«Здесь есть над чем поработать. Тем более что инструментов, позволяющих реализовать общие планы, становится все больше. Например, уже принято решение о субсидировании кооперационных проектов в промышленности. Предлагаем подготовить подробную программу и для совместного развития агротехнологий. Надеюсь, что государства-участники Союза поддержат такую инициативу», – заявил Мишустин.

Развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно и без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль, обратил внимание глава российского кабмина.

«Инновационные решения должны прийти в АПК. В том числе – робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии», – перечислил Мишустин.

«Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь птицы и баранины, а также другого ассортимента, в том числе масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий. Считаем важным формировать такие планы всеми государствами «пятерки» на основе согласованных балансов. Площадкой для

этой работы может быть Евразийская экономическая комиссия», – предложил премьер-министр РФ.

Мишустин подчеркнул, что ЕАЭС обладает уникальным агропромышленным потенциалом. «В сельхозобороте около 320 млн гектаров земель, а общий рынок составляет практически 190 млн человек», – напомнил он, уточнив, что производство

в агропроме за 10 лет существования союза увеличилось более чем на четверть и за первый квартал текущего года прибавило еще свыше 1,5%. Подобные позитивные тенденции, по словам главы кабмина, наблюдаются во всех государствах «пятерки».

Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, рассказал премьер-министр.

«В самое сложное время и Россия, и страны-члены «пятерки» (ЕАЭС) вели себя очень ответственно на мировом рынке продовольствия. Уверен абсолютно, что мы будем продолжать так себя вести и, конечно, обеспечивать всех наших друзей и коллег по дружественным союзам всем необходимым», – сказал Мишустин.

Вместе с тем будет продолжено формирование суверенитета и продовольственной безопасности стран-членов ЕАЭС, отметил он. Также Россия продолжит наращивать свой экспортный потенциал и вести себя ответственно, подчеркнул Мишустин.