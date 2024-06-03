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Мишустин призвал страны ЕАЭС подготовить программу совместного развития агротехнологий
03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил странам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий. Премьер-министр выступил на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза» в Минске, куда он прибыл с двухдневным визитом.
Мишустин отметил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, в настоящее время в интеграционной повестке должным образом не представлены.
Развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно и без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль, обратил внимание глава российского кабмина.
«Инновационные решения должны прийти в АПК. В том числе – робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии», – перечислил Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что ЕАЭС обладает уникальным агропромышленным потенциалом. «В сельхозобороте около 320 млн гектаров земель, а общий рынок составляет практически 190 млн человек», – напомнил он, уточнив, что производство
Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, рассказал премьер-министр.
Вместе с тем будет продолжено формирование суверенитета и продовольственной безопасности стран-членов ЕАЭС, отметил он. Также Россия продолжит наращивать свой экспортный потенциал и вести себя ответственно, подчеркнул Мишустин.
«У нас также есть возможность обеспечить энергией практически любую точку, где мы будем делать совместные инвестиционные проекты, связанные с переработкой продовольствия. У нас более 13% мировых запасов пшеницы, больше 16% – ячменя, по азотным и фосфатным удобрениям у нас примерно 10% мировых запасов, а по калийным – больше 40», – привел данные Мишустин. Также у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% – обычного молока. «Эти объемы мы обеспечиваем с Беларусью», – сообщил российский премьер.
Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза собственным продовольствием превысил 93%, подчеркнул Мишустин.
«Россия и Казахстан полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах. Беларусь – надежный поставщик мясо-молочных товаров, Армения и Кыргызстан – овощей и фруктов, высокий спрос на которые
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Премьер-министр выступил на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза» в Минске, куда он прибыл с двухдневным визитом.
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