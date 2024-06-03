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Мишустин призвал страны ЕАЭС подготовить программу совместного развития агротехнологий

03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил странам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий. Премьер-министр выступил на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза» в Минске, куда он прибыл с двухдневным визитом.

Мишустин отметил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, в настоящее время в интеграционной повестке должным образом не представлены.

«Здесь есть над чем поработать. Тем более что инструментов, позволяющих реализовать общие планы, становится все больше. Например, уже принято решение о субсидировании кооперационных проектов в промышленности. Предлагаем подготовить подробную программу и для совместного развития агротехнологий. Надеюсь, что государства-участники Союза поддержат такую инициативу», – заявил Мишустин.

Развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно и без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль, обратил внимание глава российского кабмина.

«Инновационные решения должны прийти в АПК. В том числе – робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии», – перечислил Мишустин.

«Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь птицы и баранины, а также другого ассортимента, в том числе масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий. Считаем важным формировать такие планы всеми государствами «пятерки» на основе согласованных балансов. Площадкой для
этой работы может быть Евразийская экономическая комиссия», – предложил премьер-министр РФ.

Мишустин подчеркнул, что ЕАЭС обладает уникальным агропромышленным потенциалом. «В сельхозобороте около 320 млн гектаров земель, а общий рынок составляет практически 190 млн человек», – напомнил он, уточнив, что производство
в агропроме за 10 лет существования союза увеличилось более чем на четверть и за первый квартал текущего года прибавило еще свыше 1,5%. Подобные позитивные тенденции, по словам главы кабмина, наблюдаются во всех государствах «пятерки».

Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, рассказал премьер-министр.

«В самое сложное время и Россия, и страны-члены «пятерки» (ЕАЭС) вели себя очень ответственно на мировом рынке продовольствия. Уверен абсолютно, что мы будем продолжать так себя вести и, конечно, обеспечивать всех наших друзей и коллег по дружественным союзам всем необходимым», – сказал Мишустин.

Вместе с тем будет продолжено формирование суверенитета и продовольственной безопасности стран-членов ЕАЭС, отметил он. Также Россия продолжит наращивать свой экспортный потенциал и вести себя ответственно, подчеркнул Мишустин.

Положение России и стран ЕАЭС позволяет оптимальными путями доставлять продовольствие и воду практически в любую точку мира, отметил глава кабмина. Мишустин, кроме того, напомнил, что в ЕАЭС 10% всех пахотных земель мира, примерно десятая часть мировых запасов пресной воды.

«У нас также есть возможность обеспечить энергией практически любую точку, где мы будем делать совместные инвестиционные проекты, связанные с переработкой продовольствия. У нас более 13% мировых запасов пшеницы, больше 16% – ячменя, по азотным и фосфатным удобрениям у нас примерно 10% мировых запасов, а по калийным – больше 40», – привел данные Мишустин. Также у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% – обычного молока. «Эти объемы мы обеспечиваем с Беларусью», – сообщил российский премьер.

Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза собственным продовольствием превысил 93%, подчеркнул Мишустин.

«Россия и Казахстан полностью закрывают потребности союзного рынка в зерне и растительных маслах. Беларусь – надежный поставщик мясо-молочных товаров, Армения и Кыргызстан – овощей и фруктов, высокий спрос на которые
имеется в других государствах союза. Такую специфику и возможности производства
нужно брать в расчет в дальнейшей совместной работе по укреплению продовольственной безопасности, а также чтобы гарантировать стабильность и предсказуемость на общем рынке», – подчеркнул глава российского правительства.



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Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр выступил на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза» в Минске, куда он прибыл с двухдневным визитом.
 
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