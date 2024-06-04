ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кочанова рассказала о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кочанова рассказала о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Сотрудничество Беларуси и Китая находится на беспрецедентном уровне, а двусторонний товарооборот с момента установления дипотношений вырос более чем в 200 раз. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова по итогам визита в Пекин.

В ходе двусторонних встреч в столице КНР партнеры наметили десятки направлений для совместной работы. Наталья Кочанова предложила создать Совет женщин Беларуси и Китая.

«Я увидела абсолютную схожесть наших стран. Будет создан совет, чтобы продвигать женскую повестку в дальнейшем на всех международных площадках, чтобы мы вместе работали в этом направлении под руководством председателя Совета Республики и руководителя Всекитайской федерации женщин с целью контроля и продвижения тех инициатив и тех задач, которые поставлены руководством, президентами наших стран», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Обсудили и взаимодействие в сфере здравоохранения. Беларусь готова закупать у Китая лекарства и вакцины, в том числе от вируса папилломы человека. А программу обмена студентами-медиками договорились расширить.

Также речь зашла о взаимодействии на региональном уровне. Стороны обсудили идею проведения Форума регионов Беларуси и Китая. Это мероприятие поможет укрепить сотрудничество в самых разных сферах: от гуманитарной до экономической.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​​​​​​​В ходе двусторонних встреч в столице КНР партнеры наметили десятки направлений для совместной работы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главы правительств стран ЕАЭС посетили выставку «Белагро-2024»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика