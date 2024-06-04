Кочанова рассказала о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество Беларуси и Китая находится на беспрецедентном уровне, а двусторонний товарооборот с момента установления дипотношений вырос более чем в 200 раз. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова по итогам визита в Пекин.

В ходе двусторонних встреч в столице КНР партнеры наметили десятки направлений для совместной работы. Наталья Кочанова предложила создать Совет женщин Беларуси и Китая.

«Я увидела абсолютную схожесть наших стран. Будет создан совет, чтобы продвигать женскую повестку в дальнейшем на всех международных площадках, чтобы мы вместе работали в этом направлении под руководством председателя Совета Республики и руководителя Всекитайской федерации женщин с целью контроля и продвижения тех инициатив и тех задач, которые поставлены руководством, президентами наших стран», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Обсудили и взаимодействие в сфере здравоохранения. Беларусь готова закупать у Китая лекарства и вакцины, в том числе от вируса папилломы человека. А программу обмена студентами-медиками договорились расширить.



Также речь зашла о взаимодействии на региональном уровне. Стороны обсудили идею проведения Форума регионов Беларуси и Китая. Это мероприятие поможет укрепить сотрудничество в самых разных сферах: от гуманитарной до экономической.