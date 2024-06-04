|
Кочанова рассказала о перспективах сотрудничества Беларуси и Китая
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудничество Беларуси и Китая находится на беспрецедентном уровне, а двусторонний товарооборот с момента установления дипотношений вырос более чем в 200 раз. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова по итогам визита в Пекин.
В ходе двусторонних встреч в столице КНР партнеры наметили десятки направлений для совместной работы. Наталья Кочанова предложила создать Совет женщин Беларуси и Китая.
Обсудили и взаимодействие в сфере здравоохранения. Беларусь готова закупать у Китая лекарства и вакцины, в том числе от вируса папилломы человека. А программу обмена студентами-медиками договорились расширить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе двусторонних встреч в столице КНР партнеры наметили десятки направлений для совместной работы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)