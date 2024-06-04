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Так ваш бизнес теряет клиентов: почему нельзя делать ставку только на лидогенерацию
04.06.2024 08:02 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В эпоху культа эффективности бизнес начинает экономить и ставить в качестве KPI для рекламных кампаний исключительно лидогенерацию/конверсии. С одной стороны — лидогенерация является оптимальным способом получения ежедневной нормы нагрузки колл-центра или отдела продаж. С другой — когда вы делаете упор только на лидген и пренебрегаете продвижением бренда, это может оказать негативный эффект на продажи. Ведущий специалист по рекламе инновационного digital-хаба Wunder Digital Лидия Озерская рассказал «Про бизнес», почему так происходит.
Почему бизнес теряет клиентов
Есть несколько возможных причин потери клиентов:
В сумме все эти причины дают плохой отклик аудитории, большую стоимость CPA/CPL и их малое количество. Как итог — мы получаем неэффективную рекламу, потраченный впустую бюджет.
Что такое брендформанс и зачем он бизнесу
Брендформанс — инструмент маркетинга, который сочетает в себе элементы performance и брендинга. Иными словами: такой подход позволяет рекламировать бренд и увеличивать его узнаваемость, при этом имея четкие показатели эффективности рекламного воздействия.
Основное отличие брендформанс-кампании в том, что мы не используем call-to-action. Реклама лишь информирует о продукте, а брендовые элементы четко видны на креативе. Обязательно присутствует посадочная страница, где потребитель в дальнейшем может ознакомиться с продуктом и вашим брендом.
Сегодня брендформанс решает несколько задач:
Инструменты для работы с брендформансом
К инструментам для работы с брендформансом мы относим:
Рекламные инструменты, которые можно использовать для брендформанса в системах Яндекс и Google:
Этот список включает как стандартные рекламные инструменты (поисковая, медийная реклама), так и умные кампании, которые позволяют минимизировать ручную работу.
Сегодня самыми перспективными инструментами можно назвать Performance Max и Demand Gen от Google. Однако данный инструментарий доступен только ограниченному числу агентств.
Performance Max сочетает в себе медийную и поисковую рекламу, и это, пожалуй, его главное отличие и преимущество. Это значит, что запуск рекламы в Google Ads станет проще: теперь в одной кампании будут доступны не только разнообразные форматы рекламы, но и плейсменты: КМС, «Поиск», YouTube, Gmail, Discover.
Преимущества:
Demand Gen — это новый вид рекламных кампаний в Google Ads, созданный на основе искусственного интеллекта, который к концу 2024 года полностью заменит Discovery. Позволяет формировать спрос у пользователей, которые изучают какой-либо товар или услугу в интернете, но еще не знакомы с вашим продуктом. Demand AI формирует запрос у холодной аудитории, размещая рекомендации там, где им будут доверять.
Преимущества:
61% — столько составляет снижение стоимости за действие в данном случае в сравнении с платными социальными кампаниям.
Если говорить об инструментах Яндекс, то стоит выделить «ПромоСтраницы». Это рекламный баннер, который ведет на страницу со статьей о вашей компании, где пользователь может изучить всю информацию.
Брендформанс, лидген или брендформанс + лидген?
К преимуществам брендформанса мы относим следующее:
Однако нельзя говорить, что выдающихся результатов реально достичь исключительно с помощью брендформанса. Данный инструмент отлично показывает себя в связке с лидогенерацией.
Основная причина объединения подходов брендинга и рerformance-маркетинга — в их взаимной дополняемости. Так, в первом случае мы можем выстроить положительный отклик у аудитории, рассказать о себе новым людям. Однако такие кампании редко приводят к большому объему лидогенерации/конверсионности. Рerformance-маркетинг работает на генерацию трафика и продажи. Благодаря данным кампаниям мы получаем мгновенные результаты, но можем упускать долгосрочные отношения с аудиторией.
Суть брендформанса заключается в том, чтобы не просто рассказывать о продукте или услуге, а создавать вокруг бренда интересный контент, историю, образы, которые привлекают внимание аудитории. Цель — вызвать положительные эмоции и вовлечь людей в активное (и долгосрочное) взаимодействие с брендом.
Кейс с одним из банков: рост количества либов на 30% за месяц
К нам обратился банк с просьбой увеличить количество лидов, поступающих в колл-центр, — РК не давала нужного эффекта. Анализируя вводные данные, мы увидели что реклама была запущена только на лидогенерацию. Клиент никак не работал с охватными или медийными кампаниям. Охват РК же был исчерпан — появились проседания по заявкам в колл-центр. На привлечение новых клиентов никто не работал, не было ясно, ознакомлена ли потенциальная аудитория с брендом, знают ли о нем.
В качестве решения мы предложили стратегию брендформанса и лидгена совместно. Сначала клиент был настроен скептически: не понимал, зачем запускать рекламу без call-to-action, но рискнул. Мы провели опрос аудитории для замера узнаваемости бренда и запустили несколько рекламных кампаний. Брендформанс-кампании были нацелены на повышение узнаваемости и положительного отклика — отзывов, а также настроя пользователей в отношении компании, т.е. какие реакции и эмоции возникают у людей, когда они слышат о бренде. Также была запущена кампания на лиды. Ее задача — работать в точках касания новой аудитории.
Уже спустя месяц мы подняли количество входящих лидов более чем на 30% — для клиента это был ощутимый рост, а также повысили узнаваемость бренда на рынке, увеличили процент положительного отклика о компании клиента, и смогли начать выстраивать фундамент для крепкой маркетинговой стратегии в будущем.
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В эпоху культа эффективности бизнес начинает экономить и ставить в качестве KPI для рекламных кампаний исключительно лидогенерацию/конверсии. С одной стороны -...
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