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Главы правительств стран ЕАЭС посетили выставку «Белагро-2024»
03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в преддверии заседания Евразийского межправсовета посетили 34-ю международную специализированную выставку «Белагро-2024», которая проходит в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели. В этот раз свою продукцию представили около 500 компаний из Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Палестины, России и Турции. Россию представили 13 регионов.
Россия представила 11 региональных брендов, в том числе башкирский мед, вологодское масло и астраханскую икру. Гости попробовали сыры и запили их шейком. Вкусом остались довольны: коктейль молочный, как в детстве, отметил премьер-министр Беларуси. В конце экскурсии внимание Романа Головченко привлекли колун и плотницкий топор. Под всеобщие аплодисменты глава правительства попробовал свои силы.
Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Минск также прибыли премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Армению на заседании глав правительств ЕАЭС представляет вице-премьер Мгер Григорян.
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В этот раз свою продукцию представили около 500 компаний.
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