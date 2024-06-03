Главы правительств стран ЕАЭС посетили выставку «Белагро-2024»

Россия представила 11 региональных брендов, в том числе башкирский мед, вологодское масло и астраханскую икру. Гости попробовали сыры и запили их шейком. Вкусом остались довольны: коктейль молочный, как в детстве, отметил премьер-министр Беларуси. В конце экскурсии внимание Романа Головченко привлекли колун и плотницкий топор. Под всеобщие аплодисменты глава правительства попробовал свои силы.

Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Минск также прибыли премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Армению на заседании глав правительств ЕАЭС представляет вице-премьер Мгер Григорян.