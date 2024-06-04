Главы правительств стран ЕАЭС собрались на заседание в расширенном составе

Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Минск также прибыли премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Предыдущее заседание межправсовета состоялось 1-2 февраля 2024 года в Алматы. В этом году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Армения.

Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Несвижский замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.