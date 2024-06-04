|
Главы правительств стран ЕАЭС собрались на заседание в расширенном составе
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главы правительств стран ЕАЭС начали заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе. Встреча проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике «
На заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.
Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Минск также прибыли премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Предыдущее заседание межправсовета состоялось 1-2 февраля 2024 года в Алматы. В этом году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Армения.
Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
Несвижский замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)