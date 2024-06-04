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Главы правительств стран ЕАЭС собрались на заседание в расширенном составе

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы правительств стран ЕАЭС начали заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе. Встреча проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж».

На заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.

В 2024 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Армения. Страну на заседании глав правительств ЕАЭС представляет вице-премьер Мгер Григорян.

Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Минск также прибыли премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Предыдущее заседание межправсовета состоялось 1-2 февраля 2024 года в Алматы. В этом году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Армения.

Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Несвижский замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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Теги: Минск
 
 
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Встреча проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж».
 
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