«Держали доходность 33%, даже когда рынок изменился». В лизинговой компании рассказали, почему выпускают токены и кому выгодно в них инвестировать

Источник материала: ProBusiness



Сергей Салейко. Фото предоставлено компанией «Ювилс»

Белорусская компания «Ювилс Лизинг» провела уже 17 выпусков собственных токенов. И, кажется, не планирует на этом останавливаться. Стоимость одного токена всего $ 20, а предлагаемая доходность — 9% годовых. Поговорили с Сергеем Салейко, генеральным директором компании, о том, зачем самой компании выпускать токены и насколько выгодно инвестировать в такие цифровые активы.

Токены «Ювилс Лизинг» можно купить на площадке FinStore . Компания предлагает 1 токен за $ 20 с доходностью 9% годовых. Срок размещения — 23 месяца. Купить токены можно онлайн. Доходы от таких инвестиций не облагается налогом. Проценты выплачиваются ежемесячно. Возможно досрочное погашение. В текущем выпуске 10 000 токенов и на данный момент продано уже более половины. Участвует уже 80 инвесторов. Компания планирует и дальнейшие выпуски токенов.

— Сергей, расскажите пожалуйста, как Ваша компания пришла к решению выпускать токены? Зачем это было нужно?

— Мы пришли к этому в 2022 году. Наша компания активно развивалась и продолжает это делать. В тот момент мы отчетливо увидели потенциал для роста. Но собственных средств, чтобы этот рост произошел быстро, — не хватало. Поэтому мы изучили доступные инструменты и поняли, что выпуск токенов — то, что нам нужно.

— То, что собственных средств не было достаточно для реализации планов, — это не тревожный звоночек?

— Нет, конечно. Сама лизинговая деятельность имеет такую специфику, что деньги постоянно в обороте. Мы — как маленький банк. А если хотим расти, развиваться, — требуются дополнительные вложения. Мы уверены в том, что выполним свои обязательства перед инвесторами, и только поэтому с готовностью включились в выпуск токенов. Иначе, мы бы искали другие варианты.





— Но почему вы выбрали именно токены, а не, например, облигации?

— Мы узнали о возможностях площадки FinStore, видели ее активное развитие. И нас привлекла сама возможность воспользоваться таким относительно новым для белорусского рынка инструментом. Также нас привлек высокий уровень удобства и простота для пользователя, а для нас — скорость выпуска.

Мы рассматривали вариант и с облигациями. Но в связи с тем, что сложилась ситуация, когда многие банки выдерживали паузу в кредитовании, сильно вырос спрос на потребительский лизинг. Его, несомненно, необходимо было удовлетворить и привлечь деньги как можно скорее. Поэтому мы приняли решение пойти по этому пути и начали выстраивать стратегию.

— Сейчас вы предлагаете токены с доходностью 9% в долларах и 22% в рублях. Почему инвесторам это будет интересно? Ведь есть более высокодоходные инструменты.

— Есть, но, как правило, они и высокорисковые в том числе. Такие инструменты подходят для очень продвинутых инвесторов, которые здраво оценивают свои риски и готовы к ним. Рядовому частному инвестору в такие инструменты лучше не вкладывать, потому что потерять можно вообще все.

При этом доходность по нашим токенам выше, чем по банковским депозитам. Особенно если смотреть, что сейчас предлагают по валютным вкладам… И ограничений для инвестора меньше. К тому же с дохода по токенам не нужно платить налог. Это, на мой взгляд, довольно весомый аргумент.

— Как инвестору быть уверенным, что у Вашей компании дела идут хорошо?

— Мы провели уже 17 выпусков токенов. И некоторые из них уже погашены без каких-либо проблем. В том числе, несколько крупных дорогостоящих выпусков. Например, в прошлом месяце погасили выпуск на 500 000 белорусских рублей под ставку в 33,5% годовых.

Это одна из самых высоких ставок на момент выпуска. И мы все равно ее продержали до конца выпуска, дав возможность инвесторам заработать. К тому же у «Ювилс Лизинг» происходит быстрый планомерный рост. Если посмотреть нашу финансовую отчетность, увидите, что регулярно, из квартала в квартал, мы демонстрируем рост и по прибыли, и по объему лизингового портфеля.

Простой пример: зимой прошлого года мы выпустили первые токены в валюте, а средства инвесторов направили на развитие нового для нас направления — это автолизинг с привязкой договоров к доллару США, чтобы снизить валютные риски. На данный момент лизинговый портфель по автомобилям составляет 1,2 млн $.

Если оценивать долю рынка, которую занимает наша компания, то мы находимся на достаточно высоких позициях в сегменте потребительского лизинга. У нас уже порядка 3400 заключенных сделок. Для белорусского рынка это большой объем.





Наша компания также приняла участие в премии TOP Brand. В этом году мы вошли в ТОП-5 лизинговых компаний . За нас проголосовало большое количество наших лизингополучателей и инвесторов. Мы заняли вторую строчку, благодаря народному признанию.

— Инвестировать в токены вашей компании могут как физлица, так и другие компании. Зачем это бизнесу?

— Например, сейчас у компании потенциального инвестора все идет хорошо, и есть «излишки» средств. Но мир сегодня такой непредсказуемый, могут возникать кризисы, у многих бизнесов есть фактор сезонности…

Даже самой устойчивой и уверенной компании нужно формировать резервы. Причем не просто копить на счету прибыль, но приумножать эти деньги. И инвестиции в токены — один из наиболее интересных вариантов. Естественно, можно выбрать депозиты или долговые активы. Первые понятные и надежные, вторые — более прибыльные. Но ставки по депозитам, особенно в долларах, совсем не интересны для компаний. Откровенно говоря, сейчас они копеечные. А в токенах есть возможность под 9% годовых размещать средства. Это высокая ставка. И компании тоже могут этим пользоваться и преувеличивать свой капитал.

— Есть ли для бизнеса какие-то специальные условия покупки Ваших токенов? Все-таки бизнес может купить больше…

— Для юридических лиц есть особая опция — так называемые закрытые выпуски. Компания или ИП может напрямую договориться с нашей компанией об индивидуальных условиях выпуска. Могут быть скорректированы размеры либо регулярность выплаты процентов, а также выкуп самих токенов. У нас есть возможность делать такие индивидуальные выпуски под условия юрлиц.

— А такие запросы уже были? Бизнесу интересны закрытые выпуски?

— Да, у нас уже есть 2 действующих закрытых выпуска. Один из них уже в следующем месяце подходит к закрытию, второй еще будет действовать.

— Вы сказали, что выпусков токенов было уже 17. Вы планируете и дальнейшие выпуски?

— Да, конечно. Мы видим, что этот инструмент эффективен как для нас, так и для инвесторов. Токены для нас — долгосрочный инструмент для работы и развития компании. Один из наших принципов: зарабатываем мы — зарабатывают инвесторы. Поэтому мы точно работаем с токенами в долгосрок, и это точно не последний выпуск. Они будут у нас постоянно. Мы видим перспективу.