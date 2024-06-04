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Оверчук: Иран может присоединиться к ЕАЭС в качестве наблюдателя в декабре

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Решение о присоединении Ирана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в качестве наблюдателя может быть принято в декабре 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Есть соответствующие процедуры, если они будут выдержаны своевременно, то решение о наблюдательстве Ирана в ЕАЭС может состояться в конце декабря текущего года», – заявил Оверчук журналистам.

На заседании Евразийского межправительственного совета было объявлено о том, что Иран подал заявку в ЕАЭС на то, чтобы стать наблюдателем при этом объединении.

«Хотел бы также проинформировать, что наш торговый партнер Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя. Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке», – сообщил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе состоялось в старинном белорусском городе Несвиж в Минской области.

Участниками ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Статус наблюдателя предоставлен Молдове, Кубе и Узбекистану.



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На заседании Евразийского межправительственного совета было объявлено о том, что Иран подал заявку в ЕАЭС на то, чтобы стать наблюдателем при этом объединении.
 
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