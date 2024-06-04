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Оверчук: Иран может присоединиться к ЕАЭС в качестве наблюдателя в декабре
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Решение о присоединении Ирана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в качестве наблюдателя может быть принято в декабре 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
На заседании Евразийского межправительственного совета было объявлено о том, что Иран подал заявку в ЕАЭС на то, чтобы стать наблюдателем при этом объединении.
Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе состоялось в старинном белорусском городе Несвиж в Минской области.
Участниками ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Статус наблюдателя предоставлен Молдове, Кубе и Узбекистану.
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На заседании Евразийского межправительственного совета было объявлено о том, что Иран подал заявку в ЕАЭС на то, чтобы стать наблюдателем при этом объединении.
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