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Лукашенко подарил Хурэлсуху тракторы, а в ответ получил пару монгольских скакунов
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты Беларуси и Монголии продолжили общение в рамках
Белорусского лидера пригласили в загородный Центр монгольской культуры, где воссоздали атмосферу ежегодного праздника Наадам. Народные песни и танцы на фестивале чередуются с монгольскими спортивными состязаниями. Это борьба, скачки на лошадях и стрельба из лука. В последней дисциплине свои силы попробовал и Александр Лукашенко и с первой попытки отправил стрелу на 75 метров. Также президенты посадили на территории центра сибирские ели, а после продолжили общаться за неформальным обедом.
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Белорусского лидера пригласили в загородный Центр монгольской культуры.
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