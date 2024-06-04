Лукашенко подарил Хурэлсуху тракторы, а в ответ получил пару монгольских скакунов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и Монголии продолжили общение в рамках государственного визита Александра Лукашенко . На этот раз – в неформальной обстановке и с национальным колоритом.

Белорусского лидера пригласили в загородный Центр монгольской культуры, где воссоздали атмосферу ежегодного праздника Наадам. Народные песни и танцы на фестивале чередуются с монгольскими спортивными состязаниями. Это борьба, скачки на лошадях и стрельба из лука. В последней дисциплине свои силы попробовал и Александр Лукашенко и с первой попытки отправил стрелу на 75 метров. Также президенты посадили на территории центра сибирские ели, а после продолжили общаться за неформальным обедом.



Президент Беларуси подарил своему монгольскому коллеге Ухнаагийн Хурэлсуху тракторы, а в ответ получил скакунов. Оба жеребца каурой масти. Им уже дали клички – «Мир» и «Хуткий» («Быстрый»).