ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко подарил Хурэлсуху тракторы, а в ответ получил пару монгольских скакунов

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко подарил Хурэлсуху тракторы, а в ответ получил пару монгольских скакунов
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президенты Беларуси и Монголии продолжили общение в рамках государственного визита Александра Лукашенко. На этот раз – в неформальной обстановке и с национальным колоритом.

Белорусского лидера пригласили в загородный Центр монгольской культуры, где воссоздали атмосферу ежегодного праздника Наадам. Народные песни и танцы на фестивале чередуются с монгольскими спортивными состязаниями. Это борьба, скачки на лошадях и стрельба из лука. В последней дисциплине свои силы попробовал и Александр Лукашенко и с первой попытки отправил стрелу на 75 метров. Также президенты посадили на территории центра сибирские ели, а после продолжили общаться за неформальным обедом.

Президент Беларуси подарил своему монгольскому коллеге Ухнаагийн Хурэлсуху тракторы, а в ответ получил скакунов. Оба жеребца каурой масти. Им уже дали клички – «Мир» и «Хуткий» («Быстрый»).



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусского лидера пригласили в загородный Центр монгольской культуры.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Отказались от сотрудничества, потому что клиент назвал Беларусь Северной Кореей». Белорус зарабатывает на софте для шеринга самокатов по всему миру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2024
Mir24.TV Belarus
04.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика