|
На Межправсовете ЕАЭС в Несвижском замке обсудили вопросы интеграции
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кабинет министров Кыргызской Республики
Главы правительств стран ЕАЭС встретились в Несвижском замке под Минском. На заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе обсудили вопросы интеграции, в частности конкуренцию на трансграничных рынках, цифровизацию грузоперевозок, единое таможенное пространство и транспортную систему.
«Важен системный контроль и надзор за безопасностью товаров на общем рынке, обоснованностью выдачи удостоверяющих документов. К сожалению, недобросовестные импортеры и продавцы пользуются ограничениями и мораториями на проведения проверочных мероприятий в некоторых из наших стран, что приводит к незащищенности потребителя», – заявил премьер-министр Беларуси.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В повестке заседания, в частности, конкуренция на трансграничных рынках, цифровизация грузоперевозок, единое таможенное пространство и транспортная система.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)