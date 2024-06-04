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На Межправсовете ЕАЭС в Несвижском замке обсудили вопросы интеграции

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Межправсовете ЕАЭС в Несвижском замке обсудили вопросы интеграции
 Кабинет министров Кыргызской Республики

Главы правительств стран ЕАЭС встретились в Несвижском замке под Минском. На заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе обсудили вопросы интеграции, в частности конкуренцию на трансграничных рынках, цифровизацию грузоперевозок, единое таможенное пространство и транспортную систему.

Несвижский замок – дворцовый комплекс XVI века. Он включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Его считают одним из самых красивых в республике. Глава правительства Беларуси говорил о промышленной кооперации. В частности, о совместном проекте евразийского электробуса. Отдельно Роман Головченко остановился на контроле качества товаров в ЕАЭС.

«Важен системный контроль и надзор за безопасностью товаров на общем рынке, обоснованностью выдачи удостоверяющих документов. К сожалению, недобросовестные импортеры и продавцы пользуются ограничениями и мораториями на проведения проверочных мероприятий в некоторых из наших стран, что приводит к незащищенности потребителя», – заявил премьер-министр Беларуси.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, экономика ЕАЭС обгоняет среднемировые темпы роста, а объем взаимной торговли в союзе «пяти» увеличился почти в два раза. Но работу над улучшением кооперации нужно продолжать. Михаил Мишустин уверен, что самое важное сейчас – это цифровизация процессов.



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В повестке заседания, в частности, конкуренция на трансграничных рынках, цифровизация грузоперевозок, единое таможенное пространство и транспортная система.
 
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