Лукашенко в Монголии посадил сибирскую ель и пострелял из лука

Кстати, президент Беларуси выполнил норматив для монгольских спортсменов. Отправил стрелу на 75 метров. А после получил от своего коллеги подарок – десятилетнего жеребца каурой масти.

Второй скакун по кличке Хуткий («Быстрый»). Для младшего сына Александра Лукашенко Николая. Не остался в долгу и белорусский лидер.

«Пойдем, я тебе лошадь подарю более мощную», – обратился к коллеге Александр Лукашенко.

Точнее – 80 лошадиных сил. Трактор белорусской породы. Самая популярная модель и визитная карточка страны.

«Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает», – добавил белорусский лидер.

И вторая сельхозмашина – мощнее, чем в хозяйстве у Лукашенко. С мотором в 200 лошадиных сил. Для больших объемов работы. Может пахать, обрабатывать почву, косить.

Модель востребована в Средней и Центральной Азии. И такой подарок может перерасти в масштабную кооперацию.

«Вот я президента уговорю, чтобы он развивал здесь тракторостроение с нашей помощью. Президента научи к моему следующему приезду на этом тракторе. Обязательно научи», – сказал Александр Лукашенко.

«Наш народ, наши граждане в очень приподнятом настроении от вашего визита», – заявил Ухнаагийн Хурэлсух.

А результат этого визита – соглашения по сотрудничеству во многих сферах, от науки до сельского хозяйства. Дорожная карта до 2026 года и договоренности по поставкам в Монголию белорусской техники и продуктов.