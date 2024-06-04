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Лукашенко в Монголии посадил сибирскую ель и пострелял из лука

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко в Монголии посадил сибирскую ель и пострелял из лука
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Государственный визит Александра Лукашенко в Монголию завершился экскурсией в центр культуры страны. Здесь были национальный спорт кочевников, угощения, танцы и мастер-класс для президента по стрельбе из лука, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Ель как символ вечной жизни. А теперь и дружбы Минска и Улан-Батора. Сибирская порода произрастает в Монголии, прекрасно себя чувствует в Беларуси. Лукашенко и Хурэлсух вместе высадили деревья.

«Ваше дерево будет прекрасно расти. Пусть растет. Когда в следующий раз в Монголию приедете, снова посетите свое дерево. Увидите, как оно выросло», – обратился Ухнаагийн Хурэлсух к Александру Лукашенко, показывая на сибирскую ель.

Александра Лукашенко пригласили на великий праздник государственности Монголии Наадам. Его еще называю «игрища мужей». Отмечают в июле. Но для почетного гостя фестиваль воссоздали.

Открывает праздник монгол бох – национальная борьба. Участвуют исключительно богатыри. А вместо разминки – ритуальный танец, имитирующий полет мифической птицы.

Суровых монгольских мужчин сменяют хрупкие девушки в национальных костюмах. А после представители древнейшего вида спорта кочевников – лучники. Орудие у них особое: стрелы из оленьих рогов и бамбука, тетива из шелка. Не удержался и Александр Лукашенко.

Кстати, президент Беларуси выполнил норматив для монгольских спортсменов. Отправил стрелу на 75 метров. А после получил от своего коллеги подарок – десятилетнего жеребца каурой масти.

Второй скакун по кличке Хуткий («Быстрый»). Для младшего сына Александра Лукашенко Николая. Не остался в долгу и белорусский лидер.

«Пойдем, я тебе лошадь подарю более мощную», – обратился к коллеге Александр Лукашенко.

Точнее – 80 лошадиных сил. Трактор белорусской породы. Самая популярная модель и визитная карточка страны.

«Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает», – добавил белорусский лидер.

И вторая сельхозмашина – мощнее, чем в хозяйстве у Лукашенко. С мотором в 200 лошадиных сил. Для больших объемов работы. Может пахать, обрабатывать почву, косить.

Модель востребована в Средней и Центральной Азии. И такой подарок может перерасти в масштабную кооперацию.

«Вот я президента уговорю, чтобы он развивал здесь тракторостроение с нашей помощью. Президента научи к моему следующему приезду на этом тракторе. Обязательно научи», – сказал Александр Лукашенко.

«Наш народ, наши граждане в очень приподнятом настроении от вашего визита», – заявил Ухнаагийн Хурэлсух.

А результат этого визита – соглашения по сотрудничеству во многих сферах, от науки до сельского хозяйства. Дорожная карта до 2026 года и договоренности по поставкам в Монголию белорусской техники и продуктов.



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Теги: Минск
 
 
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Государственный визит президента Беларуси в Монголию завершился экскурсией в центр культуры страны.
 
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