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Лукашенко в Монголии посадил сибирскую ель и пострелял из лука
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александра Лукашенко пригласили на великий праздник государственности Монголии Наадам. Его еще называю «игрища мужей». Отмечают в июле. Но для почетного гостя фестиваль воссоздали.
Открывает праздник монгол бох – национальная борьба. Участвуют исключительно богатыри. А вместо разминки – ритуальный танец, имитирующий полет мифической птицы.
Кстати, президент Беларуси выполнил норматив для монгольских спортсменов. Отправил стрелу на 75 метров. А после получил от своего коллеги подарок – десятилетнего жеребца каурой масти.
Второй скакун по кличке Хуткий («Быстрый»). Для младшего сына Александра Лукашенко Николая. Не остался в долгу и белорусский лидер.
«Пойдем, я тебе лошадь подарю более мощную», – обратился к коллеге Александр Лукашенко.
Точнее – 80 лошадиных сил. Трактор белорусской породы. Самая популярная модель и визитная карточка страны.
И вторая сельхозмашина – мощнее, чем в хозяйстве у Лукашенко. С мотором в 200 лошадиных сил. Для больших объемов работы. Может пахать, обрабатывать почву, косить.
Модель востребована в Средней и Центральной Азии. И такой подарок может перерасти в масштабную кооперацию.
«Вот я президента уговорю, чтобы он развивал здесь тракторостроение с нашей помощью. Президента научи к моему следующему приезду на этом тракторе. Обязательно научи», – сказал Александр Лукашенко.
«Наш народ, наши граждане в очень приподнятом настроении от вашего визита», – заявил Ухнаагийн Хурэлсух.
А результат этого визита – соглашения по сотрудничеству во многих сферах, от науки до сельского хозяйства. Дорожная карта до 2026 года и договоренности по поставкам в Монголию белорусской техники и продуктов.
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Государственный визит президента Беларуси в Монголию завершился экскурсией в центр культуры страны.
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