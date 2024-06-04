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Итоги Межправсовета ЕАЭС в Беларуси: промкооперация, цифровизация и таможенное регулирование
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Межправительственный совет Евразийского экономического союза завершился в Беларуси. Переговоры прошли в Несвижском замке. О чем договорились главы правительств евразийской «пятерки», расскажет корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Внедрять технологии предложил и премьер-министр Казахстана. По его мнению, в работе экономик «пятерки» нужно задействовать искусственный интеллект. В ближайшие несколько лет этим инструментом будет пользоваться большинство предприятий.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание на таможенное регулирование. Задача – облегчить процессы для продавцов и покупателей. В этом помогут, например, зеленые коридоры и электронное декларирование товаров. Покупки на интернет-площадках уже упростили.
Глава кабмина Кыргызстана выступил за усиление промкооперации. Отметил рост розничной торговли и пассажирооборота в союзе.
Вице-премьер Армении в свою очередь сделал акцент на продбезопасности.
В конце переговоров главы правительств подписали документы о сотрудничестве. Следующее заседание запланировали на осень. Оно пройдет в Ереване.
В этом году Евразийский экономический союз отмечает юбилей. Десять лет прошло со дня подписания Договора о ЕАЭС в Астане. За это время страны нарастили объемы совместного производства, ушли от таможенных пошлин, стали торговать в национальных валютах и увеличили совокупный ВВП практически вдвое.
Это 39-е заседание Межправительственного совета ЕАЭС. По правилам союза оно должно проходить не реже двух раз в год.
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Межправительственный совет Евразийского экономического союза завершился в Беларуси. Переговоры главы правительств прошли в Несвижском замке.
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