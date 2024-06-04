Итоги Межправсовета ЕАЭС в Беларуси: промкооперация, цифровизация и таможенное регулирование

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Межправительственный совет Евразийского экономического союза завершился в Беларуси. Переговоры прошли в Несвижском замке. О чем договорились главы правительств евразийской «пятерки», расскажет корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Место встречи премьер-министров – Несвижский замок. Дворцовый комплекс XVI века включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одно из самых известных исторических мест страны.



Во дворце делегации пяти стран встретили герои времен Радзивиллов. Атмосферу прошлых веков воссоздали с помощью костюмов и музыки. В замке 12 больших парадных залов. Как и вопросов в повестке заседания. Для переговоров выбрали театральный. Здесь зарождался первый в Беларуси придворный театр.



Сегодня вместо сцены – стол переговоров. Премьер-министры подвели итоги работы и согласовали новые направления в интеграции. В первую очередь, это развитие цифровизации всех четырех свобод ЕАЭС – товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

«Пришло время поставить точку и окончательно решить вопрос о взаимном признании электронной цифровой подписи. Эта тема, на наш взгляд, явно перезрела, промедление с ее решением будет означать возможность эрозии интеграционных процессов союза», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Внедрять технологии предложил и премьер-министр Казахстана. По его мнению, в работе экономик «пятерки» нужно задействовать искусственный интеллект. В ближайшие несколько лет этим инструментом будет пользоваться большинство предприятий.

«Мы уже являемся свидетелями глобальной трансформации в медицине, образовании, креативных индустриях. Обмен опытом по вопросам применения искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций», – отметил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратил внимание на таможенное регулирование. Задача – облегчить процессы для продавцов и покупателей. В этом помогут, например, зеленые коридоры и электронное декларирование товаров. Покупки на интернет-площадках уже упростили.

«Теперь перед нами стоит задача согласовать международный договор о единой системе таможенного транзита, чтобы другие государства могли подключиться к уже сформированной союзной системе. Это облегчит перевозку товаров, даст возможность применять общую транзитную декларацию, и естественно отслеживать перемещение грузов с использованием навигационных пломб», – пояснил Мишустин.

Глава кабмина Кыргызстана выступил за усиление промкооперации. Отметил рост розничной торговли и пассажирооборота в союзе.

«Мы должны подумать над поиском новых решений по снижению себестоимости авиаперевозок между странами ЕАЭС. Стоимость билетов играет важную роль в обеспечении мобильности передвижения людей. В том числе имеет прямое влияние на развитие туризма внутри союза», – заявил председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Вице-премьер Армении в свою очередь сделал акцент на продбезопасности.