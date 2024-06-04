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На матч Беларусь – Россия продано 14 тысяч билетов
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На товарищеский матч между сборными России и Беларуси было продано 14 тысяч билетов. Об этом заявил департамент мероприятий Российского футбольного союза (РФС).
Игра состоится в пятницу, 7 июня, в Минске на стадионе «Динамо». Начало назначено на 20:00 по московскому времени. Вместимость арены составляет 22 246 зрителей. Результаты матча будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
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Игра состоится в пятницу, 7 июня, в Минске на стадионе «Динамо». Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
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