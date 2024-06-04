На матч Беларусь – Россия продано 14 тысяч билетов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На товарищеский матч между сборными России и Беларуси было продано 14 тысяч билетов. Об этом заявил департамент мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится в пятницу, 7 июня, в Минске на стадионе «Динамо». Начало назначено на 20:00 по московскому времени. Вместимость арены составляет 22 246 зрителей. Результаты матча будут учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).