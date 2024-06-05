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На «Белагро-2024» представили «умную» технику, натуральные продукты и универсальные удобрения

05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовала агропромышленная неделя. На международной выставке «Белагро-2024» презентовали сотни технологических новинок сельского хозяйства. Среди участников 11 стран, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В этой колбасе только свинина, мясо птицы и специи. Производители поработали и над внешним видом продукта. Напоминает домашнюю колбасу от бабушки. И потому – в топе у покупателей.

«Можно отметить вкусовые качества. При приготовлении «домашки» и «дымлянки» используется эффект запекания, поэтому особо интересный вкус приобретают эти две новинки. Никаких консервантов, вредных веществ мы не используем», – рассказал заместитель директора по коммерческой работе мясокомбината Александр Забойко.

Выставочные павильоны наполнились запахом разных продуктов – от сыров до сладостей. Посетители – в роли дегустаторов. Свои новинки представили десятки белорусских компаний. Вкусные разработки показали и российские регионы.

«Мы перенимаем опыт, вы у нас, мы у вас, приезжаем. Вот сегодня мы посетили ваши предприятия, конечно, продукция качественная, ассортимент большой и самое основное, что объемы не уменьшаются, а увеличиваются», – поделился заместитель губернатора Брянской области Борис Грибанов.

А производители техники делают упор на современность. Это машина будущего от одного из белорусских автозаводов. У грузоперевозчиков в кабине – все удобства. От микроволновки до двух спальных мест. Но главное – транспорт экологичный. Дизельный двигатель объединили с электрогенератором.

«Уникальность гибрида именно в том, что мы имеем на борту дизельный двигатель, который приводит в работу генератор. Поэтому электроэнергия для привода у нас всегда есть. Если вы приехали в город, например, то в экологически чистую зону вы можете заехать, не включая двигатель. К концу 2026 года – началу 2027 года планируем начать серийное производство этой техники. И мы это сделаем», – сообщил заместитель генерального директора, директор по маркетингу автомобильного завода Владимир Янушко.

На выставке – новые комбайны. Инженеры постоянно работают над повышением их производительности. Белорусские разработки оценивают иностранные партнеры.

«11 стран, 490 компаний сегодня участвуют в этой выставке, конечно же, без нового, без науки двигаться вперед невозможно ни в одной отрасли, а тем более в сельском хозяйстве. Мы можем сегодня отказаться полностью от импорта сельскохозяйственной техники и оборудования, полностью перейти на свое», – заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Сергей Федченко.

Беларусь почти полностью закрывает потребности внутреннего рынка в продуктах питания. Продовольственная безопасность уже обеспечена на 94%. Значительная часть продукции отправляется на экспорт в десятки стран мира.



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В Беларуси стартовала агропромышленная неделя. На международной выставке «Белагро-2024» презентовали сотни технологических новинок сельского хозяйства. Среди...
 
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