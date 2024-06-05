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На «Белагро-2024» представили «умную» технику, натуральные продукты и универсальные удобрения
05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовала агропромышленная неделя. На международной выставке
Выставочные павильоны наполнились запахом разных продуктов – от сыров до сладостей. Посетители – в роли дегустаторов. Свои новинки представили десятки белорусских компаний. Вкусные разработки показали и российские регионы.
А производители техники делают упор на современность. Это машина будущего от одного из белорусских автозаводов. У грузоперевозчиков в кабине – все удобства. От микроволновки до двух спальных мест. Но главное – транспорт экологичный. Дизельный двигатель объединили с электрогенератором.
На выставке – новые комбайны. Инженеры постоянно работают над повышением их производительности. Белорусские разработки оценивают иностранные партнеры.
Беларусь почти полностью закрывает потребности внутреннего рынка в продуктах питания. Продовольственная безопасность уже обеспечена на 94%. Значительная часть продукции отправляется на экспорт в десятки стран мира.
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В Беларуси стартовала агропромышленная неделя. На международной выставке «Белагро-2024» презентовали сотни технологических новинок сельского хозяйства. Среди...
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