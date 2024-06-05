Лукашенко посетил Иркутский авиационный завод

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил авиазавод в Иркутске. Предприятие готово развивать сотрудничество с Беларусью.

«Мне надо новейшие технологии. Мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям. И это должно быть наше общее – Беларусь и Россия не должны делить. Как мы часто говорим, товар Союзного государства. Давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда исчезнут разговоры, кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит», – заявил белорусский лидер.