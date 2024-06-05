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Лукашенко посетил Иркутский авиационный завод

05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко посетил Иркутский авиационный завод
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил авиазавод в Иркутске. Предприятие готово развивать сотрудничество с Беларусью.

«Мне надо новейшие технологии. Мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы по высоким технологиям. И это должно быть наше общее – Беларусь и Россия не должны делить. Как мы часто говорим, товар Союзного государства. Давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда исчезнут разговоры, кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит», – заявил белорусский лидер.

Президенту показали цеха обработки деталей, сборки фюзеляжа, роботизированные участки и другие. Рассказали о перспективных нишах для совместной работы. Прежде всего, это разработка пассажирских и транспортных технологий. Белорусы в этом не новички и уже поставляют российским партнерам комплектующие, занимаются модернизацией и ремонтом авиатехники.

Правительству Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу нарастить торговлю с Иркутской областью России в два-три раза.



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Предприятие готово развивать сотрудничество с Беларусью.
 
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