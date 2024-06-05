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Лукашенко посетил Иркутский авиационный завод
05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил авиазавод в Иркутске. Предприятие готово развивать сотрудничество с Беларусью.
Президенту показали цеха обработки деталей, сборки фюзеляжа, роботизированные участки и другие. Рассказали о перспективных нишах для совместной работы. Прежде всего, это разработка пассажирских и транспортных технологий. Белорусы в этом не новички и уже поставляют российским партнерам комплектующие, занимаются модернизацией и ремонтом авиатехники.
Правительству Беларуси
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Предприятие готово развивать сотрудничество с Беларусью.
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