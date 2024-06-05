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Умерла первая женщина-режиссер в Средней Азии Маргарита Касымова
05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ушла из жизни уроженка Таджикистана, советский кинорежиссер Маргарита Касымова Маргарита Касымова, которую называют первой женщиной-режиссером в Средней Азии. Она умерла в Беларуси в возрасте 86 лет. Печальную новость в соцсетях сообщил искусствовед, член Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадам.
Касымова в 1990-х годах переехала в Беларусь, работала на киностудии «Беларусьфильм» и в Белорусской академии искусств. Награждена орденом Франциска Скорины.
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Печальную новость в соцсетях сообщил искусствовед, член Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадам.
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