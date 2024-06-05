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Умерла первая женщина-режиссер в Средней Азии Маргарита Касымова

05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ушла из жизни уроженка Таджикистана, советский кинорежиссер Маргарита Касымова Маргарита Касымова, которую называют первой женщиной-режиссером в Средней Азии. Она умерла в Беларуси в возрасте 86 лет. Печальную новость в соцсетях сообщил искусствовед, член Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадам.

Касымова родилась в Сталинабаде (прежнее название Душанбе) 10 апреля 1938 года, в 1961 году окончила режиссерский факультет ВГИКа. Ее первая картина под названием «Лето 1943 года» вышла в 1967 году. Всего Касымова за время карьеры сняла и приняла участие в съемках около 20 картин, в том числе «Сегодня и всегда», «А счастье рядом», «Маленький боец» и другие. Как актриса Касымова снялась в семи фильмах. В 1976 году ей было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР.

Касымова в 1990-х годах переехала в Беларусь, работала на киностудии «Беларусьфильм» и в Белорусской академии искусств. Награждена орденом Франциска Скорины.

Ранее ушла из жизни турецкая актриса Фатма Каранфиль, известная по роли в сериале «Великолепный век». Ей было 72 года.



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Теги: Новости
 
 
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Печальную новость в соцсетях сообщил искусствовед, член Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадам.
 
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