Умерла первая женщина-режиссер в Средней Азии Маргарита Касымова

Касымова в 1990-х годах переехала в Беларусь, работала на киностудии «Беларусьфильм» и в Белорусской академии искусств. Награждена орденом Франциска Скорины.

Ранее ушла из жизни турецкая актриса Фатма Каранфиль , известная по роли в сериале «Великолепный век». Ей было 72 года.