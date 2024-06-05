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Лукашенко пошутил, что у них с Путиным «вечный спор» о погоде
05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с визитом в Иркутске, рассказал, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным «вечный спор» насчет погоды.
Иркутяне пригласили Лукашенко приехать к ним на рыбалку. «Ну, на рыбалку, да», – сказал белорусский лидер и в свою очередь пригласил всех приехать в Беларусь.
«Хотя должен вам сказать, вряд ли вам будет дополнительный интерес, только в плане Беларусь, потому что природа и ваша, и у нас – один в один. Игорь Иванович (Кобзев, губернатор Иркутской области – ред.) вчера попросил вот эту природу, я созвонился, с Путиным созвонился, заказал», – в шутку заметил президент.
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