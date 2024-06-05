Лукашенко пошутил, что у них с Путиным «вечный спор» о погоде

Иркутяне пригласили Лукашенко приехать к ним на рыбалку. «Ну, на рыбалку, да», – сказал белорусский лидер и в свою очередь пригласил всех приехать в Беларусь.

«Хотя должен вам сказать, вряд ли вам будет дополнительный интерес, только в плане Беларусь, потому что природа и ваша, и у нас – один в один. Игорь Иванович (Кобзев, губернатор Иркутской области – ред.) вчера попросил вот эту природу, я созвонился, с Путиным созвонился, заказал», – в шутку заметил президент.