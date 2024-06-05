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Лукашенко пошутил, что у них с Путиным «вечный спор» о погоде

05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с визитом в Иркутске, рассказал, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным «вечный спор» насчет погоды.

«У нас вечный спор с президентом России, он любит нормальную погоду, теплую, а я вообще не могу», – поделился Лукашенко в ходе общения с жителями города, которые вышли его встретить и сфотографироваться.

Иркутяне пригласили Лукашенко приехать к ним на рыбалку. «Ну, на рыбалку, да», – сказал белорусский лидер и в свою очередь пригласил всех приехать в Беларусь.

«Хотя должен вам сказать, вряд ли вам будет дополнительный интерес, только в плане Беларусь, потому что природа и ваша, и у нас – один в один. Игорь Иванович (Кобзев, губернатор Иркутской области – ред.) вчера попросил вот эту природу, я созвонился, с Путиным созвонился, заказал», – в шутку заметил президент.

Ранее Александр Лукашенко посетил Иркутский авиационный завод. Предприятие готово развивать сотрудничество с Беларусью.



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Президент Беларуси пообщался с жителями города, которые вышли его встретить и сфотографироваться.
 
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