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Кочанова: Есть все ресурсы для выполнения задач по мелиорации земель в Беларуси
06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К 2025 году в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию почти 300 тысяч гектаров новых земель. Ускорить темпы
«Убирать воду с полей – это наша задача с дреноукладчиком. За день где-то километр можем положить, в зависимости от того, какой толщины трубка, и в зависимости от сложности поля, местности. Бывает песчаная, а бывает торфяник, мягкая земля, тогда оно быстрее идет», – рассказал осмотрщик гидротехнических сооружений Николай Смольников.
По словам Натальи Кочановой, ресурсы для достижения поставленных президентом целей у республики есть. 37% всех сельхозугодий в Беларуси – это земли после мелиорации.
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