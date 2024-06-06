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Кочанова: Есть все ресурсы для выполнения задач по мелиорации земель в Беларуси

06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кочанова: Есть все ресурсы для выполнения задач по мелиорации земель в Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

К 2025 году в Беларуси планируют ввести в эксплуатацию почти 300 тысяч гектаров новых земель. Ускорить темпы мелиорации поручил президент. Как продвигаются работы по улучшению плодородия почвы, проинспектировала высокая комиссия.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова осмотрела земли в Минской области, которые можно вернуть в оборот. На этом участке 90% поля переувлажнено. Остальная часть заросла деревьями и кустами. Чтобы вывести из почвы лишнюю влагу, делают искусственные водооттоки или дренажи. Помогает отечественная техника. Она оснащена кондиционером для комфорта водителя и лазером для точности.

«Убирать воду с полей – это наша задача с дреноукладчиком. За день где-то километр можем положить, в зависимости от того, какой толщины трубка, и в зависимости от сложности поля, местности. Бывает песчаная, а бывает торфяник, мягкая земля, тогда оно быстрее идет», – рассказал осмотрщик гидротехнических сооружений Николай Смольников.

По словам Натальи Кочановой, ресурсы для достижения поставленных президентом целей у республики есть. 37% всех сельхозугодий в Беларуси – это земли после мелиорации.



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Председатель Совета Республики осмотрела земли в Минской области, которые можно вернуть в оборот.
 
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