Кочанова: Есть все ресурсы для выполнения задач по мелиорации земель в Беларуси

«Убирать воду с полей – это наша задача с дреноукладчиком. За день где-то километр можем положить, в зависимости от того, какой толщины трубка, и в зависимости от сложности поля, местности. Бывает песчаная, а бывает торфяник, мягкая земля, тогда оно быстрее идет», – рассказал осмотрщик гидротехнических сооружений Николай Смольников.

По словам Натальи Кочановой, ресурсы для достижения поставленных президентом целей у республики есть. 37% всех сельхозугодий в Беларуси – это земли после мелиорации.