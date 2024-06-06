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Представительство МТРК «Мир» в Беларуси получило памятную медаль к 30-летию «ТИБО»
06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси получило памятную медаль «ТИБО». Это крупнейший в стране информационно-коммуникационный форум.
Белорусское представительство МТРК «Мир» – постоянный информационный партнер высокотехнологичного форума. Каждый год на телеканале выходят сюжеты о новинках в разных сферах: от сельского хозяйства, транспорта и медицины до искусственного интеллекта.
Всего вручили 40 памятных медалей. Наградами, выпущенными к 30-летию форума, отметили постоянных участников и почетных гостей.
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«ТИБО» – это крупнейший в стране информационно-коммуникационный форум.
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