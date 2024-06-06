Представительство МТРК «Мир» в Беларуси получило памятную медаль к 30-летию «ТИБО»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси получило памятную медаль «ТИБО». Это крупнейший в стране информационно-коммуникационный форум. Участвуют как отечественные, так и зарубежные компании. Всего 16 стран, передает «МИР 24».

Белорусское представительство МТРК «Мир» – постоянный информационный партнер высокотехнологичного форума. Каждый год на телеканале выходят сюжеты о новинках в разных сферах: от сельского хозяйства, транспорта и медицины до искусственного интеллекта.

«На форуме широко представлены страны СНГ, поэтому для организаторов «ТИБО» было важно, чтобы «Мир» выступил информационным партнером мероприятия. Для нас также важно было быть информационным партнером, потому что «Мир» – это технологичная компания, которая постоянно развивается, идет в ногу со временем, выбирает современные технологии. Нам важно следить за новинками, иметь новых партнеров», – подчеркнула директор Национального представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Ольга Шпилевская.

Всего вручили 40 памятных медалей. Наградами, выпущенными к 30-летию форума, отметили постоянных участников и почетных гостей.