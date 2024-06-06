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Погода в СНГ: в Казахстан придет 40-градусная жара, Беларусь зальют дожди
06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
В Астане и Алматы синоптики обещают дожди. Днем воздух в мегаполисах прогреется до плюс 27. Жару до 40 градусов ожидают на юге, западе и востоке Казахстана. В преддверие купального сезона спасатели этих регионов осматривают водоемы и проверяют пляжи.
Спасатели призывают отдыхающих выбирать для купания только оборудованные пляжи, обращать внимание на запрещающие знаки о сильном течение и ямах на дне. За прошлый год на водоемах только Восточно-Казахстанской области утонули шесть человек.
Армения
В солнечной Армении осадков сегодня не предвидится. Днем воздух в Ереване раскалится до плюс 34. Вечером будет чуть прохладнее – около 20 градусов тепла. Но последствия дождей в республике еще ощущаются. Так, после сильных ливней уровень воды в озере Севан поднялся на 21 см – это самый высокий показатель за последние восемь лет. С января по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан поступило более 113 миллионов кубометров воды. В реках, впадающих в озеро Севан, уровень воды то выше, то ниже.
Небо хмурится в Беларуси. В прогнозе: сильные дожди и грозы по всей стране. На северо-западе страны воздух прогреется до плюс 20, а на юго-востоке – до 27 градусов. Капризы погоды влияют не только на жителей столицы, сказываются они и на птицах. Так, в Гродно лебедь не заметил провода троллейбусной сети: повредил левое крыло и глаз. Птице понадобилась помочь МЧС. Спасатели доставили ее в Гродненский зоопарк для оказания помощи. Сейчас лебедь в безопасности.
Кыргызстан
Июньское солнце не щадит кыргызстанцев. Сегодня в Бишкеке – плюс 32. Осадков не ожидается. Только на юге страны, в Араване, прогнозируют небольшой дождь. Пока в регионе сухо, фермеры продолжают сбор черешни. В Ошской области в основном выращивают сорт «кокон гилас». Плоды крупные, сочные и сладкие. Килограмм ягод на рынках стоит от 300 сомов (почти столько же рублей).
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Спасатели в Казахстане осматривают водоемы и проверяют пляжи. Жители Армении еще ощущают последствия ливней.
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