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Погода в СНГ: в Казахстан придет 40-градусная жара, Беларусь зальют дожди

06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстан придет 40-градусная жара, Беларусь зальют дожди
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В четверг жителей Москвы ожидают облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и 27 градусов тепла. О том, какой прогноз дают синоптики в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Астане и Алматы синоптики обещают дожди. Днем воздух в мегаполисах прогреется до плюс 27. Жару до 40 градусов ожидают на юге, западе и востоке Казахстана. В преддверие купального сезона спасатели этих регионов осматривают водоемы и проверяют пляжи.

«У нас в области более двух тысяч водоемов. В этом году, по итогам обследований, на территории региона будут действовать шесть коммунальных пляжей. Заблаговременно проводим очистку территории, обследуем дно водоемов, обучаем спасателей для несения дежурства, комплектуем посты для медперсонала, закупили спасательные средства», – рассказал старший офицер управления по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Асылан Капаев.

Спасатели призывают отдыхающих выбирать для купания только оборудованные пляжи, обращать внимание на запрещающие знаки о сильном течение и ямах на дне. За прошлый год на водоемах только Восточно-Казахстанской области утонули шесть человек.

Армения

В солнечной Армении осадков сегодня не предвидится. Днем воздух в Ереване раскалится до плюс 34. Вечером будет чуть прохладнее – около 20 градусов тепла. Но последствия дождей в республике еще ощущаются. Так, после сильных ливней уровень воды в озере Севан поднялся на 21 см – это самый высокий показатель за последние восемь лет. С января по туннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан поступило более 113 миллионов кубометров воды. В реках, впадающих в озеро Севан, уровень воды то выше, то ниже.

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Беларусь

Небо хмурится в Беларуси. В прогнозе: сильные дожди и грозы по всей стране. На северо-западе страны воздух прогреется до плюс 20, а на юго-востоке – до 27 градусов. Капризы погоды влияют не только на жителей столицы, сказываются они и на птицах. Так, в Гродно лебедь не заметил провода троллейбусной сети: повредил левое крыло и глаз. Птице понадобилась помочь МЧС. Спасатели доставили ее в Гродненский зоопарк для оказания помощи. Сейчас лебедь в безопасности.

Кыргызстан

Июньское солнце не щадит кыргызстанцев. Сегодня в Бишкеке – плюс 32. Осадков не ожидается. Только на юге страны, в Араване, прогнозируют небольшой дождь. Пока в регионе сухо, фермеры продолжают сбор черешни. В Ошской области в основном выращивают сорт «кокон гилас». Плоды крупные, сочные и сладкие. Килограмм ягод на рынках стоит от 300 сомов (почти столько же рублей).



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Теги: Гродно
 
 
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Спасатели в Казахстане осматривают водоемы и проверяют пляжи. Жители Армении еще ощущают последствия ливней.
 
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