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Беларусь и Азербайджан подписали дорожную карту по развитию сотрудничества до 2025 года

07.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Азербайджан подписали дорожную карту по развитию сотрудничества до 2025 года
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске встретились члены правительств Беларуси и Азербайджана. Обсуждали конкретные шаги в расширении сотрудничества. Одним из вопросов стала закупка белорусской техники. Гости из Баку посетили ведущее предприятие по производству электротранспорта. К ним присоединилась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Эти пожарные машины справляются с огнем в любых условиях. Для тушения лесов вместительные цистерны, домов – длинные лестницы. Такую технику будут собирать в азербайджанском городе Гянджа. Там же с конвейера сходят и белорусские тракторы. Партнеры подписывают соглашение прямо у машин.

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Троллейбусы, трамваи и электробусы. Интерес у азербайджанских партнеров и к пассажирской технике. На этом предприятии выпускают десятки разных моделей. Учитывают особые пожелания заказчиков, готовы собирать машины, например, для холмистой местности и жаркого климата. Часть уже отправилась в Азербайджан.

«Четыре электробуса поставлены, они сейчас в регионах, в Шуше. Сейчас наши азербайджанские коллеги будут изучать вопрос о возможной сборке нашего электротранспорта в Азербайджане», – сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Члены правительств двух стран работают в Минске по следам госвизита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан. Намечают план реализации договоренностей. Одна из главных целей сотрудничества – рост товарооборота.

«По итогам прошлого года наш товарооборот составил примерно 357 миллионов долларов. В прошлом году был зафиксирован небольшой спад, всего около двух процентов, но динамика роста товарооборота в текущем году позволяет говорить о том, что мы наверстываем упущенное и можем выйти на более высокие позиции», – отметил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Джавад оглы Ахмедов.

«Мы торгуем техникой, мы торгуем сельхозпродукцией, кстати, она очень популярна, востребована. Мы в том числе предлагаем широкую гамму лекарственных средств, ветеринарных препаратов, средств защиты растений. Один из серьезных проектов, о котором договорились президенты, – у них хорошее производство азотных компонентов, у нас калийных. Вместе мы можем создавать комплексные минеральные удобрения», – рассказал заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук.

Отметили и другие направления для сотрудничества. Например, подготовку рабочих кадров. Беларусь готова обучать строителей и автослесарей из Азербайджана.

«Главами государств поставлены очень серьезные задачи перед правительством Азербайджана и перед правительством Беларуси. Я вот буквально недавно встречался со своим коллегой с Али Асадовым, премьер-министром Азербайджана, мы тоже с ним подробно прошлись по всем пунктам. Отрадно видеть такую настроенность и решительность выполнить те поручения, которые нам даны», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Итог переговоров – документы к подписанию. Главный из них – дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном до 2025 года.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске встретились члены правительств Беларуси и Азербайджана. Обсуждали конкретные шаги в расширении сотрудничества.
 
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