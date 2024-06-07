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Беларусь и Азербайджан подписали дорожную карту по развитию сотрудничества до 2025 года
07.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске встретились члены правительств Беларуси и Азербайджана. Обсуждали конкретные шаги в расширении сотрудничества. Одним из вопросов стала закупка белорусской техники. Гости из Баку посетили ведущее предприятие по производству электротранспорта. К ним присоединилась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Эти пожарные машины справляются с огнем в любых условиях. Для тушения лесов вместительные цистерны, домов – длинные лестницы. Такую технику будут собирать в азербайджанском городе Гянджа. Там же с конвейера сходят и белорусские тракторы. Партнеры подписывают соглашение прямо у машин.
«Четыре электробуса поставлены, они сейчас в регионах, в Шуше. Сейчас наши азербайджанские коллеги будут изучать вопрос о возможной сборке нашего электротранспорта в Азербайджане», – сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.
Члены правительств двух стран работают в Минске по следам госвизита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан. Намечают план реализации договоренностей. Одна из главных целей сотрудничества – рост товарооборота.
«Мы торгуем техникой, мы торгуем сельхозпродукцией, кстати, она очень популярна, востребована. Мы в том числе предлагаем широкую гамму лекарственных средств, ветеринарных препаратов, средств защиты растений. Один из серьезных проектов, о котором договорились президенты, – у них хорошее производство азотных компонентов, у нас калийных. Вместе мы можем создавать комплексные минеральные удобрения», – рассказал заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук.
Отметили и другие направления для сотрудничества. Например, подготовку рабочих кадров. Беларусь готова обучать строителей и автослесарей из Азербайджана.
Итог переговоров – документы к подписанию. Главный из них – дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном до 2025 года.
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В Минске встретились члены правительств Беларуси и Азербайджана. Обсуждали конкретные шаги в расширении сотрудничества.
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