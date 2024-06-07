Хотите, чтобы бизнес работал в 30 раз эффективнее? Есть один секрет

Источник материала: ProBusiness





Главное, что вашему бизнесу могут дать нейросети, — это эффективность каждого сотрудника. Тратить меньше времени на всякую рутину, быстро выделять главное и адекватно выражать свои мысли — все это можно делать с помощью искусственного интеллекта. Бизнес-аналитик Битрикс24 в Беларуси Александр Грачёв рассказал на примере CoPilot о 30 важных ролях для нейросетей, которые станут помощниками любого бизнеса.

«Кто считает, что ваши сотрудники перегружены и нужно с этим что-то делать?»

— Я начну с простой, даже примитивной формулы, которая показывает, сколько стоит минута работы вашего сотрудника. Она состоит из зарплаты сотрудника плюс время руководителя, умноженное на коэффициент (сколько он тратит на проверки презентаций, комментарии, согласование бюджета и так далее). Ведь руководитель тоже тратит свое время и деньги компании. И делим это все на количество рабочих минут в месяц, из которых вычитаем время на кофе, на отпуск, болезни и все остальное.





Кроме того, к полученной цифре, как правило, нужно применять понижающие коэффициенты. Например, сотрудник может иметь низкую квалификацию или перегружен задачи. У него может не быть достаточной мотивации, ресурсов и так далее…





Кто считает, что его сотрудники не загружены? Кто считает, что его сотрудники загружены на 100%? А кто считает, что ваши сотрудники перегружены и вам нужно с этим что-то делать? У кого есть сотрудники младше 25 лет? Как у них с мотивацией? Это все хорошие вопросы для выяснения понижающих коэффициентов.

Даже частое отвлечение — тоже понижающий фактор. Кто-то лайкнул, кто-то написал комментарий, кто-то прислал мемчик — все: сотрудник отвлекся и начал просаживаться в эффективности…

Но проблема не только в этом.





Есть и объективные причины низкой эффективности сотрудников — они люди. 15 минут они будут разговаривать с клиентом по телефону. И еще 15 (а то и больше) — заполнять подробную карточку в CRM. О чем поговорили, о чем договорились, чего хотел клиент… Тут звонит следующий клиент, он отвлекается — потом надо опять возвращаться к заполнению. Получается, если у нас есть 10 звонков в день по 15 минут и 15 минут мы еще закладываем на обработку, то всего 300 минут в день. При зарплате 3500 белорусских рублей выходит 108 рублей в день за то, что человек послушал клиента и заполнил CRM.

И вот тут на помощь должна прийти нейросеть, чтобы сделать все в 30 раз быстрее и в 24 раза дешевле:





​Что может ИИ и как его использование влияет на результаты бизнеса

У нейросетей огромный потенциал, но для их эффективного использования нужно продумывать и сферу применения, и даже роли — почти как с наемными сотрудниками, у которых могут быть разные компетенции, а значит и разные задачи.

Например, мы в компании ввели мозговой штурм со встроенным в Битрикс24 ИИ-помощником CoPilot. Мозговой штурм — это когда вы общаетесь с искусственным интеллектом, зовете директора в этот же чатик, а она видит переписку с нейросетью и пишет «CoPilot, сделай более деловую презентацию». Потом приходит HR: «Мне нужно, чтобы внутри было что-то про зумеров и миллениалов». И нейросеть помогает нам все это сделать, но решение принимает все равно человек. Все происходит быстрее, и адекватных идей намного больше.

Но это лишь одна из сфер, где может работать ИИ. А уже есть кейсы, когда нейросети помогали выбивать «дебиторку», продавать и нанимать людей.





Так, у одной из компаний, которая является нашим клиентом, была проблема с дебиторской задолженностью. Контрагенты просто не платят — и все… Мы посоветовали подключить к работе с неплательщиками ИИ. Ему дали задание быть настойчивым, но очень вежливым. Деньги пришли на следующий день. Искусственный интеллект смог подобрать правильные слова, а они способны открывать любые двери.

Кстати, мало кто видит, что искусственный интеллект может стать вашим помощником, чтобы в том числе нанимать людей. Вы, например, можете попросить составить вопросы для собеседования. Наша директор недавно даже составила вакансию с помощью искусственного интеллекта. Вы можете обучать сотрудников правильным скриптам и отрабатывать возражения клиентов. Я тестировал такие возможности лично: попросил CoPilot написать возражения клиентов, если я продаю сезонное хранение велосипедов зимой. И он написал мне, почему я должен платить за хранение велосипеда, если я могу оставить его дома бесплатно. Второе возражение — как я могу быть уверен, что мой велосипед будет в безопасности, не будет украден или поврежден? Третье — что если мне понадобится велосипед в течение сезона, как я могу его забрать? Чтобы не придумывать, что скажут ваши клиенты, вы можете попросить искусственный интеллект написать возражения. А после этого попросить написать по три варианта ответов на каждое из возражений.





То есть при помощи искусственного интеллекта вы можете понять, о чем думают ваши клиенты, узнать какие у них есть возражения и тут же узнать, как их отрабатывать. Это не скрипт, а тренажер для сотрудников.

Я уже не говорю про то, что нейросеть может читать за вас письма и выбирать главное, транскрибировать разговоры, составлять за вас коммерческие предложения…

Однако, чтобы коммуникация с ИИ была максимально результативной стоит завести для нейронки нужные вам роли. Мы уже создали 30 таких ролей:





Мы там даже для выгоревших сотрудников предусмотрели психоаналитика. Пока работник едет на «нелюбимую работу», он может поговорить с ним, зарядиться позитивом — и начать работать более эффективно.

Эти экспертные роли помогут вам нанять искусственный интеллект на постоянную работу. Роли полностью готовые — с описаниями, портретами и шаблонами промптов, с которых вы можете начать. Вы должны понять, что бизнес сегодня уже не может работать без ИИ.



