|
Компании из СНГ представили свои инновационные проекты на форуме ТИБО в Беларуси
07.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Компании из СНГ представили новинки в транспортной сфере, энергетике и цифровой торговле. Все они участвуют в
Мост в торговле налажен. Крупнейший белорусский портал по экспорту заключил договор с российской торговой площадкой.
Особым спросом у россиян пользуются продукты питания, товары легкой промышленности и машиностроения.
Развитие цифровой торговли и транспортной системы – одни из главных вопросов повестки в ЕАЭС.
Выгоду от совместных проектов уже оценили в энергетической сфере. Белорусская сторона делает макет деталей для гидроэлектростанций по аналогу импортных. Дальше их отправляют для производства коллегам в Россию и уже готовые узлы устанавливают на предприятиях Беларуси.
Проекты ТИБО это не только готовые решения. На форуме свои работы представили студенты. Например, команда Белорусского национального технического университета создает и развлекательные технические проекты, и универсальные для производств.
А вот роботы-пауки – будущие помощники в авторемонте. На них установят камеру или шуруповерт. В планах студентов – разработать летающих роботов и робособак. Форум ТИБО продлится до 8 июня. В нем участвуют компании из 16 стран: не только белорусские, но и зарубежные представители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум продлится до 8 июня. В нем участвуют компании из 16 стран: не только белорусские, но и зарубежные представители.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)