Компании из СНГ представили свои инновационные проекты на форуме ТИБО в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Компании из СНГ представили новинки в транспортной сфере, энергетике и цифровой торговле. Все они участвуют в информационно-коммуникационном форуме ТИБО – крупнейшем в Беларуси , рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Мост в торговле налажен. Крупнейший белорусский портал по экспорту заключил договор с российской торговой площадкой.

«Не хочу сказать, что это прорывное решение, но это первое трансграничное решение в онлайн-торговле. И это взаимный шаг по снятию торговых барьеров между двумя странами и облегчению условий доступа на рынки как Беларуси, так и России», – заявил директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Беларуси Николай Борисевич.

Особым спросом у россиян пользуются продукты питания, товары легкой промышленности и машиностроения.

«Мы нацелены на предоставление поставщикам Беларуси возможности напрямую сбывать свои товары, чтобы они видели рынок России. Затем российские поставщики могут предлагать свои товары в Беларусь», – объяснил генеральный директор крупнейшей федеральной площадки закупок в России Владимир Лишенков.

Развитие цифровой торговли и транспортной системы – одни из главных вопросов повестки в ЕАЭС.

«Внутри Союза мы должны обеспечить импортозамещаемость. В первую очередь, это наши отечественные товары. Это касается и программного обеспечения, и железа, которое производим», – заявил член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян.

Выгоду от совместных проектов уже оценили в энергетической сфере. Белорусская сторона делает макет деталей для гидроэлектростанций по аналогу импортных. Дальше их отправляют для производства коллегам в Россию и уже готовые узлы устанавливают на предприятиях Беларуси.

«Сложность заключается в поставке данного оборудования, в технологии изготовления. Мы пытаемся своими силами восстановить историю последовательности изготовления данных деталей, чтобы построить в дальнейшем свой процесс изготовления этих деталей», – проинформировал инженер-конструктор Артем Мойса.

Проекты ТИБО это не только готовые решения. На форуме свои работы представили студенты. Например, команда Белорусского национального технического университета создает и развлекательные технические проекты, и универсальные для производств.

«Была создана платформа, которая имеет захватывающее устройство и перевозит различные посылки, объекты с помощью камеры с техническим зрением. Она определяет цвет, размеры, технические марки, QR-коды и может перевезти объект из точки А в точку Б», – рассказала студентка факультета информационных технологий и робототехники Белорусского национального технического университета Александра Германович.

А вот роботы-пауки – будущие помощники в авторемонте. На них установят камеру или шуруповерт. В планах студентов – разработать летающих роботов и робособак. Форум ТИБО продлится до 8 июня. В нем участвуют компании из 16 стран: не только белорусские, но и зарубежные представители.