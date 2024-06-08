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Сборная России по футболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче

08.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная России по футболу обыграла команду Беларуси в первом за девять лет товарищеском матче. Встреча состоялась на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске и завершилась со счетом 0:4. На игре присутствовали более 20 тысяч зрителей.

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Первый гол на восьмой минуте игры оформил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 20-й минуте нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество в счете. Форвард «армейцев» Федор Чалов на 63-й минуте забил третий гол, а через шесть минут он же отправил четвертый мяч в ворота соперника.

Это четвертая за всю историю встреча сборных России и Беларуси. Первый матч такого рода состоялся в мае 1999 года и завершился ничьей. В дальнейшем россияне побеждали два раза, а однажды была зафиксирована ничья в основное время, но белорусы смогли победить в серии пенальти. Предыдущая встреча прошла 7 июня 2015 года. Россия тогда победила со счетом 4:2.



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Теги: Минск
 
 
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Встреча состоялась в Минске и завершилась со счетом 0:4. На игре присутствовали более 20 тысяч зрителей.
 
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