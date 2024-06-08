Сборная России по футболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче

Это четвертая за всю историю встреча сборных России и Беларуси. Первый матч такого рода состоялся в мае 1999 года и завершился ничьей. В дальнейшем россияне побеждали два раза, а однажды была зафиксирована ничья в основное время, но белорусы смогли победить в серии пенальти. Предыдущая встреча прошла 7 июня 2015 года. Россия тогда победила со счетом 4:2.