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Что, опять? После общественного обсуждения перечень видов деятельности для ИП изменили: например, убрали юридические услуги

07.06.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Фото: drive2.ru

15 мая на общественное обсуждение вынесли проекты перечней видов деятельности для ИП, «самозанятых» и ремесленников. Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости» Илья Латышев тогда сделал для «Про бизнес» краткий обзор обсуждаемых документов. После окончания обсуждения, 5 июня, в сети появились обновленные проекты перечней, а также обоснование Минэкономики к ним. Эксперт по запросу редакции проанализировал новую версию перечней видов деятельности. Напомним, что это только проект, поэтому к моменту принятия документ еще может измениться.

Илья Латышев
Юрист, ведущий блога «Про договоры» и телеграм-канала «Юр.новости»

Перечень видов деятельности для ИП

— Перечень видов деятельности для ИП после обсуждения пополнился такими видами деятельности как:

  • Деятельность, способствующая растениеводству.
  • Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки.
  • Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры.
  • Производство осветительного оборудования.
  • Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки.
  • Производство ортопедических приспособлений.
  • Строительство трубопроводов (в части бурения водяных скважин диаметром не более 80 миллиметров).
  • Земляные работы.
  • Розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями (кроме розничной торговли мотоциклами).
  • Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, не включенная в другие группировки (в части услуг буксировки и технической помощи на дорогах).
  • Деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений.
  • Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения.
  • Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
  • Оценка недвижимого имущества, кроме оценки в связи со страхованием.
  • Деятельность в области фотографии.
  • Деятельность по письменному и устному переводу.
  • Деятельность по оценке, кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием.
  • Деятельность агентств по трудоустройству.
  • Образование в области культуры.
  • Прочая деятельность по охране здоровья, не включенная в другие группировки.

При этом из перечня исключили юридические услуги. Эту рокировку понять сложнее всего.

В проекте перечня, появившемся год назад, юруслуг не было. В проект перечня от 15 мая 2024 их добавили. Видимо, сыграли свою роль многочисленные обращения юристов о сохранении за ИП права оказывать юруслуги и невозможности их «бесшовного перехода» в юрлицо из-за лицензионного требования иметь в штате, как минимум, двух аттестованных юристов.


И вот после общественного обсуждения юруслуги из перечня опять исключили, снабдив это самым подробным обоснованием. Хотя в той же Российской Федерации юридические услуги могут оказывать без лицензии даже самозанятые. И что забавно — этот факт в обосновании Минэкономики тоже указан. Но без логичного следующего шага — включения юруслуг в перечень видов деятельности для самозанятых и у нас…

Перечень видов деятельности для «самозанятых»

Данный перечень изменений не претерпел. Разве что виды деятельности перетасовали и разместили в алфавитном порядке.

При этом стоит отметить, что Совмин решил не ждать подведения итогов общественного обсуждения перечней видов деятельности и 23 мая постановлением № 366 внес некоторые изменения в действующий перечень видов деятельности для «самозанятых».

В основном эти изменения свелись к добавлению слов «по заказам потребителей» к некоторым пунктам перечня:

  • производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви;
  • ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели;
  • сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей;
  • оказываемые потребителям по заказам потребителей услуги по чистке и уборке жилых помещений;
  • выполняемые для потребителей по заказам потребителей штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов;
  • осуществляемая для потребителей по заказам потребителей курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, пакетов).

Соответствующие пункты Постановления вступили в силу с даты опубликования.

Казалось бы, какая разница: «потребителям» или «по заказам потребителей»? Но разница есть. Заказ на выполнение соответствующей работы для потребителя самозанятому раньше могли разместить юрлицо или ИП.

А с 30 мая 2024 года указанные виды деятельности по заказам юрлиц «самозанятые» осуществлять не могут. Кто так делал, срочно пересматривайте ваши схемы работы и принимайте (оформляйте) заказы только от физлиц.

Перечень видов ремесленной деятельности

Этот перечень также изменений не претерпел.

В целом, сейчас остается только делать ставки, что еще изменится в проекте перечней до момента их принятия.

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15 мая на общественное обсуждение вынесли проекты перечней видов деятельности для ИП, «самозанятых» и ремесленников. Юрист, ведущий блога «Про договоры» и...
 
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