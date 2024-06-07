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Что, опять? После общественного обсуждения перечень видов деятельности для ИП изменили: например, убрали юридические услуги
07.06.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
15 мая на общественное обсуждение вынесли проекты перечней видов деятельности для ИП, «самозанятых» и ремесленников. Юрист, ведущий блога
Перечень видов деятельности для ИП
— Перечень видов деятельности для ИП после обсуждения пополнился такими видами деятельности как:
При этом из перечня исключили юридические услуги. Эту рокировку понять сложнее всего.
В проекте перечня, появившемся год назад, юруслуг не было. В проект перечня от 15 мая 2024 их добавили. Видимо, сыграли свою роль многочисленные обращения юристов о сохранении за ИП права оказывать юруслуги и невозможности их «бесшовного перехода» в юрлицо из-за лицензионного требования иметь в штате, как минимум, двух аттестованных юристов.
И вот после общественного обсуждения юруслуги из перечня опять исключили, снабдив это самым подробным обоснованием. Хотя в той же Российской Федерации юридические услуги могут оказывать без лицензии даже самозанятые. И что забавно — этот факт в обосновании Минэкономики тоже указан. Но без логичного следующего шага — включения юруслуг в перечень видов деятельности для самозанятых и у нас…
Перечень видов деятельности для «самозанятых»
Данный перечень изменений не претерпел. Разве что виды деятельности перетасовали и разместили в алфавитном порядке.
При этом стоит отметить, что Совмин решил не ждать подведения итогов общественного обсуждения перечней видов деятельности и 23 мая
В основном эти изменения свелись к добавлению слов «по заказам потребителей» к некоторым пунктам перечня:
Соответствующие пункты Постановления вступили в силу с даты опубликования.
Казалось бы, какая разница: «потребителям» или «по заказам потребителей»? Но разница есть. Заказ на выполнение соответствующей работы для потребителя самозанятому раньше могли разместить юрлицо или ИП.
А с 30 мая 2024 года указанные виды деятельности по заказам юрлиц «самозанятые» осуществлять не могут. Кто так делал, срочно пересматривайте ваши схемы работы и принимайте (оформляйте) заказы только от физлиц.
Перечень видов ремесленной деятельности
Этот перечень также изменений не претерпел.
В целом, сейчас остается только делать ставки, что еще изменится в проекте перечней до момента их принятия.
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Что, опять? После общественного обсуждения перечень видов деятельности для ИП изменили: например, убрали юридические услуги
15 мая на общественное обсуждение вынесли проекты перечней видов деятельности для ИП, «самозанятых» и ремесленников. Юрист, ведущий блога «Про договоры» и...
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