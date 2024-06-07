|
Орден Матери вручили 10 многодетным жительницам Минска
07.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске многодетных мам наградили орденом Матери. Его вручают тем, кто воспитывает пять и более детей. О мерах поддержки таких семей расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Светлана Астапович всегда на связи с детьми: присылает им фото, переписывается в мессенджерах и разговаривает с ними по видеосвязи. За несколько минут до мероприятия они спрашивают у мамы, не волнуется ли она. Младшим двойняшкам в этом году исполняется всего два года. А старшая дочь уже во многом берет на себя домашние обязанности.
«Мне больше нравится большая семья, потому что я в такой выросла. Это весело, всегда можно кому-то позвонить, всегда со всех сторон есть помощь. Тоже нас пятеро в семье. Три сестры и два брата», – поделилась многодетная мать Елена Васильченко.
Поддержка семьи – национальный приоритет. Многодетным семьям государство помогает материально. После рождения третьего и последующих детей родители получают семейный капитал – более 30 тысяч белорусских или 800 тысяч российских рублей. Есть и возможность построить льготное жилье.
Воспитать ребенка ответственно, с заботой о его здоровье, развитии, образовании. А еще – привить ему любовь к культуре и истории страны. Об этом говорят современные мамы. Орден Матери в Беларуси вручают женщинам, у которых более пяти детей. Таких в стране свыше 12 тысяч.
Всего в Беларуси насчитывается около 120 тысяч многодетных семей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Орденом Матери награждают тех, кто воспитывает пять и более детей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)