Орден Матери вручили 10 многодетным жительницам Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске многодетных мам наградили орденом Матери. Его вручают тем, кто воспитывает пять и более детей. О мерах поддержки таких семей расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Светлана Астапович всегда на связи с детьми: присылает им фото, переписывается в мессенджерах и разговаривает с ними по видеосвязи. За несколько минут до мероприятия они спрашивают у мамы, не волнуется ли она. Младшим двойняшкам в этом году исполняется всего два года. А старшая дочь уже во многом берет на себя домашние обязанности.

«Все дети у меня очень активные, у всех разный характер. Старшие помогают с младшими. Младшим интересно, конечно, к этому всему тянуться. И как-то оно все взаимосвязанно, друг друга поддерживают», – рассказала многодетная мать Светлана Астапович.