ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Орден Матери вручили 10 многодетным жительницам Минска

07.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Орден Матери вручили 10 многодетным жительницам Минска
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске многодетных мам наградили орденом Матери. Его вручают тем, кто воспитывает пять и более детей. О мерах поддержки таких семей расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Светлана Астапович всегда на связи с детьми: присылает им фото, переписывается в мессенджерах и разговаривает с ними по видеосвязи. За несколько минут до мероприятия они спрашивают у мамы, не волнуется ли она. Младшим двойняшкам в этом году исполняется всего два года. А старшая дочь уже во многом берет на себя домашние обязанности.

«Все дети у меня очень активные, у всех разный характер. Старшие помогают с младшими. Младшим интересно, конечно, к этому всему тянуться. И как-то оно все взаимосвязанно, друг друга поддерживают», – рассказала многодетная мать Светлана Астапович.

Под светом софитов и Елена Васильченко. Она тоже мать-героиня. Дома воспитывает пятерых детей, а на работе – собак. Елена работает кинологом в Минском аэропорту. Говорит, совсем не сложно совмещать работу и большую семью.

«Мне больше нравится большая семья, потому что я в такой выросла. Это весело, всегда можно кому-то позвонить, всегда со всех сторон есть помощь. Тоже нас пятеро в семье. Три сестры и два брата», – поделилась многодетная мать Елена Васильченко.

Поддержка семьи – национальный приоритет. Многодетным семьям государство помогает материально. После рождения третьего и последующих детей родители получают семейный капитал – более 30 тысяч белорусских или 800 тысяч российских рублей. Есть и возможность построить льготное жилье.

«На поддержку семей с детьми ежегодно из госбюджета выделяется более 3% ВВП. Только в текущем году на выплату пособий семьям с детьми будет направлено более 3,4 миллиарда белорусских рублей. 1,8 миллиарда – это основная сумма, конечно, это пособия по уходу за ребенком до 3 лет, остальное распределяется по различным пособиям», – заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков.

Воспитать ребенка ответственно, с заботой о его здоровье, развитии, образовании. А еще – привить ему любовь к культуре и истории страны. Об этом говорят современные мамы. Орден Матери в Беларуси вручают женщинам, у которых более пяти детей. Таких в стране свыше 12 тысяч.

Всего в Беларуси насчитывается около 120 тысяч многодетных семей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Орденом Матери награждают тех, кто воспитывает пять и более детей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что, опять? После общественного обсуждения перечень видов деятельности для ИП изменили: например, убрали юридические услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.06.2024
Mir24.TV Belarus
07.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика