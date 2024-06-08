«Для того, чтобы заработать, все нужно делать самому». Владелец паба «American BBQ» — о культуре бизнеса в США и Беларуси

Источник материала: ProBusiness





Павел Зильберг родился в Минске, все детство и юность прожил в США, но 12 лет назад вернулся в Беларусь и решил остаться здесь. Павел с раннего возраста любил готовить, все друзья обожали его блюда и постоянно предлагали открыть свое заведение. В конечном итоге вместе с женой решили начать бизнес в общепите, хотя это решение далось непросто — семья выбирала между строительством дома и открытием бара. Однако уже 5 лет American BBQ удивляет минчан (и не только) своей кухней. Паб по праву называют лучшей реберной в Беларуси. Владелец American BBQ рассказал «Про бизнес» о пути к лучшему заведению в своей нише.

«Наемные сотрудники часто делают не так, как надо»

— Я прожил в США почти 25 лет и перепробовал себя в разных направлениях, хотя большую часть времени работал поваром. Уже ближе к концу своего пребывания в штатах я занимался строительным бизнесом. Когда приехал в Беларусь 12 лет назад, не думал здесь оставаться, но жизнь очень непредсказуема и часто все идет совсем не по плану. Мы с моим двоюродным братом гуляли по Минску, и я заметил секонд-хенд. Для меня это было новое понятие, в США с чем-то подобным я ни разу не сталкивался.

Мне понравилась концепция этих магазинов, и я стал привозить одежду из США в Беларусь, но в скором времени спрос на нее упал, а также введение лимитов на посылки сделали для меня этот бизнес нерентабельным. Я решил, что все-таки кухня мне подходит больше. Потом я начал работать на автомойке, занялся своей химчисткой. Все оборудование я пригнал из США, но позже землю, на которой была автомойка, забрали, и тогда началась история с общепитом.





Решение открыть свое заведение было непростым. Мы с женой думали: либо строить дом, либо вложиться в бизнес. Кто не рискует, тот не живет — и мы решили рискнуть. Все началось с маленького заведения в Дроздово, недалеко от Минска, на 5−6 столиков. Через два года решили переехать — там стало слишком тесно. Спустя три года нам опять становится тесно, и мы снова переехали на площадь в 1 тыс. кв.м., что в два раза больше уже имеющегося. Когда мы только открывались, было страшно. Сначала работали только я с женой. Были уверены, что заведение будет окупаться очень долго, но отбить вложения удалось раньше, чем планировалось.





Мой опыт говорит: чтобы заработать, все нужно делать самому. Наемные сотрудники часто делают не так, как надо. У меня есть шеф-повар, старший бармен, директор, и я им постоянно говорю, что нужно экономить деньги. Если у одного поставщика, скажем, ребра, стоят 15 BYN, то их можно найти и по 10 BYN, а это очень существенная разница. Именно поэтому я сам езжу по поставщикам, стараюсь договориться, выбить скидку, у меня это получается. Я с самого детства мог договориться с людьми, о чем мне всегда говорили мои родственники. Родные до сих пор вспоминают, как я мог купить цветы у какой-нибудь бабушки возле метро, стать рядом и продать их дороже, чем она. За меня никто не волновался, знали, что я всегда найду решение в любой ситуации.

«Зимой после школы я ходил по домам с лопатой и предлагал почистить парковочное место за $ 10»

Своим первым бизнесом я начал заниматься уже в возрасте 10 лет в США. Зимой после школы я ходил по домам с лопатой и предлагал почистить парковочное место за $ 10. Каждый раз, как только выпадал снег, мне не нужны были ни игры с друзьями, ни уроки: я шел зарабатывать деньги. Для летнего периода я купил косилку, сделал визитки, и ходил косить газон. Так у меня появились первые клиенты. В возрасте 10−11 лет я зарабатывал за выходные по тысяче долларов.





Возможно, такое стремление заработать было из-за того, что мы приехали с родителями в США почти без денег — у нас на всю семью было $ 50 в кармане. В США приехали очень много родственников, они постепенно делали приглашения другим родственникам, и так вся семья и переехала. Повезло, что родители сразу же пошли на работу, они знали, что едут не на пустое место. Родителям было очень тяжело, было двое детей, и они работали без выходных.

Деньги я тратил на кино, игровые приставки, одежду. Все, что родители не могли мне купить, я покупал сам. Даже когда мне говорили «пошли в магазин», я отказывался, и говорил, что сам все могу себе купить. Мне было важно самому себя обеспечивать.





Накоплений я не делал, зато хорошо отдыхал, много где побывал, иногда вкладывал деньги в бизнес. Например, в моменте у меня было 8 машин, их я начал покупать уже в 16 лет (права там можно получить с 14 лет). После машин я начал заниматься недвижимостью. В то время начался кризис в США, и я покупал дома списками. Например, список, в котором было 300 домов, мог стоить $ 100 тыс. Тогда мне было 21−22 года. Одновременно, у меня было 100 домов. Но все не так просто. Дома можно было купить за $ 1, а подвох в том, что там очень большие налоги — около $ 3 тысяч летом и $ 6 тысяч зимой.

Когда мы покупали дома, знали, что можем либо продать их, либо полностью разобрать, снять электрику, сантехнику, и просто не платить налоги. Банк забирал дом за неуплату, но нам было не жалко, ведь все равно мы на таком доме зарабатывали.

«Я открывал заведение с названием „American BBQ“ и хочу видеть здесь американский сервис»

Работа в сфере общепита в США и здесь отличается. В Беларуси сложно найти сотрудников, в Америке же проблем с этим не было. В Беларуси не хотят работать, во много из-за уровня зарплаты. Тут действительно платят сильно меньше. Для примера: в США минимальная ставка $ 15 в час, в Беларуси — $ 2 в час. За такие деньги никто не хочет работать, а большую зарплату дать не получается.























Что касается самой культуры бизнеса в Беларуси и США, то здесь все пытаются друг друга обмануть. Это большая проблема в бизнесе. Я сталкиваюсь с этим постоянно: и в отношениях с партнерами, и в отношениях с сотрудниками. В Штатах, если человек дал слово, то он сделает, а здесь нормально не сдержать обещание. Текучка кадров у нас очень большая. Я открывал заведение с названием «American BBQ», и хочу видеть здесь американский сервис. Несмотря ни на что, все равно решил открыть бизнес здесь, а не в США. Там очень большая конкуренция, и в этом плане работать сложнее. Кроме того, лицензия на алкоголь в США стоит около $ 300 тысяч, а в Беларуси — около $ 500, разница огромная. В целом выгоднее работать здесь, но с точки зрения юридических вопросов в Беларуси сложнее.





К своим конкурентам я хожу каждый день, меня даже перестали пускать в некоторые заведения. Признаюсь, что украл у них пару идей связанных с интерьером, но меню или какие-то другие вещи никогда не копировал. А вот у меня как-то украли все меню, что меня очень сильно разозлило: его просто скопировали, даже не потрудились минимально изменить, а ведь я сам придумал названия для всех позиций. Но у них до сих пор не получилось и близко приблизиться к нашему уровню. В целом раньше мы хорошо общались с конкурентами, но сейчас мне стало понятно, что это, скорее, преследование корыстных интересов. Наше заведение сильно копируют, доходит до того, что американские флажки начинают ставить в ирландских заведениях.





Раньше мы участвовали в гастрофестах и били там все рекорды. Если у конкурентов было продаж максимум на 400 сетов, мы могли продавать почти 700 за день. Нам звонили из А1 и говорили, что не знают, что у нас тут происходит, потому что клиенты положили сеть своими звонками.





Маркетингом я занимаюсь практически полностью сам: мне сложно доверить кому-то важные задания, потому что придется потом все переделывать, и это будут выброшенные деньги. Сейчас на маркетинг я трачу в среднем $ 300−400 в месяц. Раньше мы даже ставили билборды, но позже поняли, что лучший способ привлечения клиентов — таргет в Instagram.

«То, что здесь было в 90-х, в США есть до сих пор»

За время работы я понял, что кухня в Беларуси не играет большой роли, для людей главное — атмосфера в заведении. Мы же стремимся к тому, чтобы у нас была и вкусная еда, и крутая атмосфера. В Беларуси мне очень нравится то, что здесь, помимо прочего, безопасно. То, что здесь было в 90-х, в США есть до сих пор. Я из Детройта, а он считается одним из самых криминальных городов. Много моих знакомых и друзей были застрелены просто потому, что зашли не в тот район. Ограбление в Штатах — это обыденная история.

Людям, которые открывают свое заведение, я бы посоветовал никому не доверять, делать все самому, ведь за тебя это никто не сделает, и всегда погружаться в процессы.

Тем, кто хочет переехать в США, я советую хорошо выбирать район, но для этого нужно много денег. Без денег в Штатах делать нечего. Все думают об «американской мечте»: кажется, что туда можно просто приехать и стать богачом. Но на самом деле там очень тяжело.





Сейчас у меня в планах расширяться и открыть еще несколько заведений в Минске, а потом закрыть рынок BBQ в Минске. Выходить на другие города я пока не планирую, так как там нужно постоянно находиться, поэтому пока только Минск. Думаю, что уже летом будет второе заведение. Ну, а секрет успеха моего заведения — готовить с любовью.