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Белорусско-азербайджанский бизнес-форум: подписаны договоры в сфере туризма, выставок и торговли
08.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск стал местом встречи деловых кругов
В этой операционной проводят одни из самых сложных операций в стране. Почти все оборудование в арсенале врачей белорусское. Азербайджанской стороне такой опыт интересен, а Беларусь готова предложить не только аппаратуру для операционных, но и современные холтеры, каталки, инвалидные кресла и препараты.
В мае в рамках госвизита Александра Лукашенко в Баку президенты Беларуси и Азербайджана договорились наращивать общий потенциал двух стран. Цель: до 2030 года нарастить товарооборот до миллиарда долларов. Начали уже сейчас.
Представители всех этих сфер сегодня объединились в Минске. Бизнесмены из Азербайджана налаживают контакты с предприятиями Беларуси. Это не просто знакомства будущих партнеров – у них уже готовы и дорожные карты, и документы по созданию совместных производств.
Первые документы по итогам бизнес-форума уже подписаны: это три договора в сфере туризма, выставочной деятельности и торговли. Они сделают кооперацию между странами еще более тесной. Также азербайджанской делегации показали ведущие разработки страны в сфере информационных технологий.
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Бизнес-форум для предпринимателей двух стран собрал больше 200 представителей компаний различных отраслей.
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