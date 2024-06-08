Белорусско-азербайджанский бизнес-форум: подписаны договоры в сфере туризма, выставок и торговли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск стал местом встречи деловых кругов Беларуси и Азербайджана . Бизнес-форум для предпринимателей двух стран собрал больше 200 представителей компаний различных отраслей, а премьер-министр Азербайджана оценил другие пути развития отношений, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В этой операционной проводят одни из самых сложных операций в стране. Почти все оборудование в арсенале врачей белорусское. Азербайджанской стороне такой опыт интересен, а Беларусь готова предложить не только аппаратуру для операционных, но и современные холтеры, каталки, инвалидные кресла и препараты.

«Лекарственные препараты, произведенные в Республике Беларусь, это достойное качество, невысокие цены, поэтому будем предлагать какие-то новинки, которые у нас периодически выходят. На самом деле простым людям наши лекарственные препараты известны. Они спрашивают в аптеках», – рассказала генеральный директор фармацевтической компании Беларуси Татьяна Реуцкая.

В мае в рамках госвизита Александра Лукашенко в Баку президенты Беларуси и Азербайджана договорились наращивать общий потенциал двух стран. Цель: до 2030 года нарастить товарооборот до миллиарда долларов. Начали уже сейчас.

«Это сельхозтехника, включая тракторы, это вопросы совместной промышленной кооперации по коммунальной технике, по пожарной технике. Кроме того, это взаимодействие в ветеринарной теме, лекарственных средствах. И, безусловно, торговый дом», – заявил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин.

Представители всех этих сфер сегодня объединились в Минске. Бизнесмены из Азербайджана налаживают контакты с предприятиями Беларуси. Это не просто знакомства будущих партнеров – у них уже готовы и дорожные карты, и документы по созданию совместных производств.

«Ведутся переговоры по совместному производству удобрений и по ряду направлений в аграрном секторе, по созданию агрогородка в Азербайджане и по другим направлениям», – отметил заместитель исполнительного директора агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана Турал Гаджилы.

Первые документы по итогам бизнес-форума уже подписаны: это три договора в сфере туризма, выставочной деятельности и торговли. Они сделают кооперацию между странами еще более тесной. Также азербайджанской делегации показали ведущие разработки страны в сфере информационных технологий.