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Стартовал первый за девять лет товарищеский матч между Россией и Беларусью
08.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске начался
На крупнейшем стадионе Беларуси в пятницу аншлаг. На трибунах – не меньше 22 тысяч зрителей. В продажу даже поступили дополнительные две тысячи билетов. Чтобы получить место на стадионе, болельщики выстроились в очередь за несколько часов до матча.
Фанаты приехали из разных стран. Болельщики российской команды преодолели пять тысяч километров. Поддерживают и свою сборную, и белорусов. К такому наплыву болельщиков организаторы были готовы. Возле стадиона работают фудкорты, фотозоны и музыкальные площадки. Фанаты развлекались в футбольном дартсе, кикере и текболе.
Это уже будет пятая встреча в истории сборных. Впервые они сыграли 25 лет назад. Тогда все закончилась ничьей. Сегодня белорусы рассчитывают только на победу.
Тренерский штаб сборной России не сможет рассчитывать на двух лидеров. Александр Головин пропустит матч из-за травмы. Арсена Захаряна заменили в последний момент из-за простуды. Все остальные – в строю. Команда Беларуси привлекла на игру 24 футболиста. На автограф-сессии перед матчем – лучшие футболисты истории стран.
Национальный олимпийский стадион «Динамо» – арена мирового уровня. У нее высшая, четвертая категория Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Это пятая встреча в истории сборных. Впервые они сыграли 25 лет назад. Тогда все закончилась ничьей.
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