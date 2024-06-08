Стартовал первый за девять лет товарищеский матч между Россией и Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске начался товарищеский матч между футбольными сборными Беларуси и России . Команды не играли друг с другом девять лет, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На крупнейшем стадионе Беларуси в пятницу аншлаг. На трибунах – не меньше 22 тысяч зрителей. В продажу даже поступили дополнительные две тысячи билетов. Чтобы получить место на стадионе, болельщики выстроились в очередь за несколько часов до матча.

«Вчера спохватился. На глазах билеты исчезали. Слава богу, хоть выбросили через кассы», – рассказал фанат из Минска Алексей Новиков.

Фанаты приехали из разных стран. Болельщики российской команды преодолели пять тысяч километров. Поддерживают и свою сборную, и белорусов. К такому наплыву болельщиков организаторы были готовы. Возле стадиона работают фудкорты, фотозоны и музыкальные площадки. Фанаты развлекались в футбольном дартсе, кикере и текболе.

Это уже будет пятая встреча в истории сборных. Впервые они сыграли 25 лет назад. Тогда все закончилась ничьей. Сегодня белорусы рассчитывают только на победу.

«У России сильная сборная. Хорошая команда. У них тоже состав омолодился. Качественная сборная – готовимся под них. Думаю, будет хороший матч, очень интересный», – заявил полузащитник национальной сборной Беларуси Валерий Бочеров.

Тренерский штаб сборной России не сможет рассчитывать на двух лидеров. Александр Головин пропустит матч из-за травмы. Арсена Захаряна заменили в последний момент из-за простуды. Все остальные – в строю. Команда Беларуси привлекла на игру 24 футболиста. На автограф-сессии перед матчем – лучшие футболисты истории стран.

Национальный олимпийский стадион «Динамо» – арена мирового уровня. У нее высшая, четвертая категория Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).