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МИД Беларуси: У въезжающих в Литву граждан изымают продукты и лекарства, это произвол
08.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский МИД обеспокоен действиями литовских таможенников.
Очередные ограничения вступили в силу в начале этой недели. На погранпереходах въезжающих на территорию ЕС заставляли выбрасывать в мусорные баки все продукты. Спустя несколько дней запрет смягчили. Разрешили провозить товары личного пользования со вскрытой упаковкой. По мнению белорусского внешнеполитического ведомства, это попытка перенаправить санкционные меры на простых граждан. Как белорусов, так и литовцев, что пользуются правом безвиза.
МИД Беларуси отправил литовской стороне ответную ноту, но она осталась без внимания. Сейчас белорусское ведомство планирует обратиться к европейским структурам с требованием дать оценку соответствия шагов Вильнюса таможенному законодательству ЕС.
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Белорусское ведомство планирует обратиться к европейским структурам с требованием дать оценку соответствия шагов Вильнюса таможенному законодательству ЕС.
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