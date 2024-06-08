МИД Беларуси: У въезжающих в Литву граждан изымают продукты и лекарства, это произвол

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский МИД обеспокоен действиями литовских таможенников. На границе они изымают продукты питания, лекарства и товары личного пользования у тех, кто въезжает в страну из Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Очередные ограничения вступили в силу в начале этой недели. На погранпереходах въезжающих на территорию ЕС заставляли выбрасывать в мусорные баки все продукты. Спустя несколько дней запрет смягчили. Разрешили провозить товары личного пользования со вскрытой упаковкой. По мнению белорусского внешнеполитического ведомства, это попытка перенаправить санкционные меры на простых граждан. Как белорусов, так и литовцев, что пользуются правом безвиза.

«Происходящий на литовско-белорусской границе произвол является неоспоримым фактом нарушения официальным Вильнюсом фундаментальных прав человека на гуманное обращение. Совершенно очевидно, что граждане, сутками находящиеся в очередях, искусственно созданных литовской стороной, имеют законное право провозить продукты питания и лекарственные средства для личного пользования. Попытка найти здесь нарушения санкционных ограничений откровенно абсурдна», – сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

МИД Беларуси отправил литовской стороне ответную ноту, но она осталась без внимания. Сейчас белорусское ведомство планирует обратиться к европейским структурам с требованием дать оценку соответствия шагов Вильнюса таможенному законодательству ЕС.