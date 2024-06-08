Карнавал по-гродненски: фестиваль национальных культур открылся в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский Гродно заговорил на десятках языков мира. Там стартовал XIV фестиваль национальных культур. Праздник народов открыли торжественным шествием. В этом году приехали более 800 представителей различных диаспор. На «карнавале» по-гродненски побывала и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Во главе колонны участников – главный символ фестиваля – цветик-семицветик. Он символизирует многообразие национальностей в Беларуси и мирную жизнь под одной крышей. Центр Гродно теперь пешеходная зона. И не смотря на небольшой дождь, атмосфера совсем не пасмурная. Ото всюду слышны народные песни разных национальностей, а многие танцуют. В этом году на фестиваль приехали представители 35 диаспор. Громче всех азербайджанцы. Свою национальность отразили в танце «ритм».

«Его сейчас будут исполнять наши коллеги, наши друзья, второй ряд. Всем счастья, мира и чтобы все жили дружно и весело», – пожелал участник фестиваля национальных культур из Азербайджана Фарид Асадов.

А вот армяне цепляют взгляды народными костюмами. У мужчин и женщин в одном стиле. Главный элемент – вышивка серебряными нитями.