Карнавал по-гродненски: фестиваль национальных культур открылся в Беларуси

Белорусский Гродно заговорил на десятках языков мира. Там стартовал XIV фестиваль национальных культур. Праздник народов открыли торжественным шествием. В этом году приехали более 800 представителей различных диаспор. На «карнавале» по-гродненски побывала и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Во главе колонны участников – главный символ фестиваля – цветик-семицветик. Он символизирует многообразие национальностей в Беларуси и мирную жизнь под одной крышей. Центр Гродно теперь пешеходная зона. И не смотря на небольшой дождь, атмосфера совсем не пасмурная. Ото всюду слышны народные песни разных национальностей, а многие танцуют. В этом году на фестиваль приехали представители 35 диаспор. Громче всех азербайджанцы. Свою национальность отразили в танце «ритм».
«Его сейчас будут исполнять наши коллеги, наши друзья, второй ряд. Всем счастья, мира и чтобы все жили дружно и весело», – пожелал участник фестиваля национальных культур из Азербайджана Фарид Асадов.
А вот армяне цепляют взгляды народными костюмами. У мужчин и женщин в одном стиле. Главный элемент – вышивка серебряными нитями.
«Это все национальные армянские символы, которые символизируют нашу культуру, также у парней можно заметить их национальные костюмы, которые тоже символизируют армянскую культуру. Вообще национальный костюм называется «тарас». Хотим подарить яркие эмоции всем прохожим и зрителям!» – прокомментировала участница фестиваля национальных культур Анизар Валакян.
В этом году на фестивале много новичков – это диаспоры из Аргентины, Монголии, Египта, Камеруна, Нигерии и Палестины. Беларусь – многонациональная страна. Здесь живут более ста народностей. Особое шоу от хозяев фестиваля. Они показали традиционное «вяселле», по-русски – свадьбу. Конечная точка шествия – масштабный гала-концерт. На сцене объединились все страны. Среди зрителей – жители Гродно и гости города. Здесь шутят: во время фестиваля его население увеличивается в несколько раз.
«Уже настроение чувствуется за неделю до начала, даже за больше. Настроение хорошее, не смотря на дождь. Даже один зонтик, легко одеты, но мы не замерзли, потому что очень душевно»; «Мне очень нравится! Я не местная, я приехала сюда с Ивацевич на ваш фестиваль и не жалею! Воспитать наших детей на дружбе между народами, чтобы они посмотрели на всех вблизи, что все обычные, веселые, хорошие люди»; «Настроение супер, атмосфера просто огонь. Я впервые на этом фестивале и эмоции просто переполняют меня. Люди, музыка, просто превосходно!», – поделились своими впечатлениями участники фестиваля.
А завершился первый день фестиваля красочным салютом. Его было видно практически со всех точек Гродно. Республиканский фестиваль национальных культур проходит раз в два года с 1996-го года. А Гродно для его проведения выбрали неслучайно. Город считается самым многонациональным в стране.