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Как заработать на боях без правил, опасности использования нейросетей и белорусские компьютеры: новости бизнеса за 3-9 июня 2024 года
09.06.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Американские ребра и принципы, ловушка лидогенерации, а также секрет эффективности бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
15 мая на общественное обсуждение вынесли проекты перечней видов деятельности для ИП, «самозанятых» и ремесленников. После окончания обсуждения, 5 июня, в сети появились обновленные проекты перечней, а также обоснование Минэкономики к ним.
Искусственный интеллект — сейчас главная «рок-звезда» в сфере бизнеса, производства, сервиса, найма людей. Осталось мало сфер, где его нельзя внедрить и использовать. С не меньшим энтузиазмом за всем этим наблюдают юристы, хотя у них сразу появляется ряд вопросов о законности использования ИИ, об авторском праве, об ответственности за ошибки нейросетей…
Рынок коммерческой недвижимости тесно связан с инвестициями, потому что реализация таких крупных проектов и объектов обычно не обходится без внешних вливаний. Так что вложения в этот рынок стабильны и постоянны. Однако есть
Полезное для бизнеса
В эпоху культа эффективности бизнес начинает экономить и ставить в качестве KPI для рекламных кампаний исключительно лидогенерацию/конверсии. С одной стороны — лидогенерация является оптимальным способом получения ежедневной нормы нагрузки колл-центра или отдела продаж. С другой — когда вы делаете упор только на лидген и пренебрегаете продвижением бренда,
Предприниматели и компании могут столкнуться с массой неприятных ситуаций, когда сами планируют свои поездки. Истории бывают разные: от невозвратных билетов и броней до сложных стыковок, визовых ограничений и даже случаев мошенничества. Профессионалы рынка
Любому бизнесу нужны сбережения. Даже если кажется, что все идет прекрасно и средств в обороте хватает, стоит быть предусмотрительными и иметь резервный фонд. Его можно направить на самые разные цели — для закрытия внезапных кассовых разрывов, на развитие и масштабирование или даже просто на премирование и мотивацию ценных сотрудников. Но как такой фонд сформировать?
А
Истории бизнеса
«Если есть четкая цель и вера в свою идею, никакие внешние обстоятельства не смогут помешать, — уверен генеральный директор Mains Insurance Brokers & Consultants Сергей Худяков. — Почти два десятилетия я проработал в одной из крупнейших в мире страховых корпораций. Но в 2016 году решил покинуть позицию топ-менеджера и основать свою компанию. В это время многие игроки страховой отрасли лишились лицензий из-за действий регулятора. Ситуация неоднозначная, так что это был достаточно смелый шаг». Предприниматель рассказал «Про бизнес»,
2 года назад в Беларуси запустили производство компьютеров и серверов. Компания IRBY уверенно заявляет, что готова предложить рынку продукт, который будет как минимум на уровне мировых гигантов. Уже сейчас техника производителя доступна для розничных покупателей, а также для бизнеса и госучреждений. «Про бизнес»
В последние годы венчурная индустрия под давлением мировой рецессии переживает нелегкие времена: инвестиционные фонды становятся более осторожными, а стартапы вынуждены бороться за внимание инвесторов активнее, чем прежде. В условиях ожесточенной конкуренции и ограниченного финансирования проекты ищут новые пути к успеху, чтобы выжить и развиваться дальше. Наглядный пример — история белорусского стартапа ScootAPI, предоставляющего ПО для бизнеса по шерингу самокатов по всему миру. Проект начался с ангельских инвестиций по классической венчурной модели, но за 5 лет на рынке превратился в традиционный IТ-бизнес с ежегодным ростом на десятки процентов.
Иногда дело жизни становится бизнесом. Часто это очень непростая история, но при полной самоотдаче может получится успешный проект, а не только занятие для души с дополнительным финансовым бонусом. Так получилось у Максима Королькова — исполнительного директора Белорусской Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств, руководителя лиги BFC (Belarusian Fighting Championship). Максим не просто организатор боев, он — тренер чемпионов, за спиной которого более 40 мастеров спорта Республики Беларусь и 11 мастеров спорта международного класса. Он
Павел Зильберг родился в Минске, все детство и юность прожил в США, но 12 лет назад вернулся в Беларусь и решил остаться здесь. Павел с раннего возраста любил готовить, все друзья обожали его блюда и постоянно предлагали открыть свое заведение. В конечном итоге вместе с женой решили начать бизнес в общепите, хотя это решение далось непросто — семья выбирала между строительством дома и открытием бара. Однако уже 5 лет American BBQ удивляет минчан (и не только) своей кухней. Паб по праву называют
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Как заработать на боях без правил, опасности использования нейросетей и белорусские компьютеры: новости бизнеса за 3-9 июня 2024 года
Американские ребра и принципы, ловушка лидогенерации, а также секрет эффективности бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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