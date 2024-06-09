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Как заработать на боях без правил, опасности использования нейросетей и белорусские компьютеры: новости бизнеса за 3-9 июня 2024 года

09.06.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Американские ребра и принципы, ловушка лидогенерации, а также секрет эффективности бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

15 мая на общественное обсуждение вынесли проекты перечней видов деятельности для ИП, «самозанятых» и ремесленников. После окончания обсуждения, 5 июня, в сети появились обновленные проекты перечней, а также обоснование Минэкономики к ним. Проанализировали новую версию.

Искусственный интеллект — сейчас главная «рок-звезда» в сфере бизнеса, производства, сервиса, найма людей. Осталось мало сфер, где его нельзя внедрить и использовать. С не меньшим энтузиазмом за всем этим наблюдают юристы, хотя у них сразу появляется ряд вопросов о законности использования ИИ, об авторском праве, об ответственности за ошибки нейросетей… Не все так безоблачно с ИИ, как хотелось бы.

Рынок коммерческой недвижимости тесно связан с инвестициями, потому что реализация таких крупных проектов и объектов обычно не обходится без внешних вливаний. Так что вложения в этот рынок стабильны и постоянны. Однако есть некоторые тенденции, которые показывают инвесторам, куда стоит сейчас вкладывать деньги, а куда — нет.

Полезное для бизнеса

В эпоху культа эффективности бизнес начинает экономить и ставить в качестве KPI для рекламных кампаний исключительно лидогенерацию/конверсии. С одной стороны — лидогенерация является оптимальным способом получения ежедневной нормы нагрузки колл-центра или отдела продаж. С другой — когда вы делаете упор только на лидген и пренебрегаете продвижением бренда, это может оказать негативный эффект на продажи.

Предприниматели и компании могут столкнуться с массой неприятных ситуаций, когда сами планируют свои поездки. Истории бывают разные: от невозвратных билетов и броней до сложных стыковок, визовых ограничений и даже случаев мошенничества. Профессионалы рынка рассказали, какие подводные камни есть у самостоятельных корпоративных и личных поездок.

Любому бизнесу нужны сбережения. Даже если кажется, что все идет прекрасно и средств в обороте хватает, стоит быть предусмотрительными и иметь резервный фонд. Его можно направить на самые разные цели — для закрытия внезапных кассовых разрывов, на развитие и масштабирование или даже просто на премирование и мотивацию ценных сотрудников. Но как такой фонд сформировать? Рассказываем на реальном примере.

А тут секрет, как сделать, чтобы бизнес работал в 30 раз эффективнее.

Истории бизнеса

«Если есть четкая цель и вера в свою идею, никакие внешние обстоятельства не смогут помешать, — уверен генеральный директор Mains Insurance Brokers & Consultants Сергей Худяков. — Почти два десятилетия я проработал в одной из крупнейших в мире страховых корпораций. Но в 2016 году решил покинуть позицию топ-менеджера и основать свою компанию. В это время многие игроки страховой отрасли лишились лицензий из-за действий регулятора. Ситуация неоднозначная, так что это был достаточно смелый шаг». Предприниматель рассказал «Про бизнес», как удалось собрать команду топовых специалистов и вывести компанию на мировой уровень всего за 8 лет.

2 года назад в Беларуси запустили производство компьютеров и серверов. Компания IRBY уверенно заявляет, что готова предложить рынку продукт, который будет как минимум на уровне мировых гигантов. Уже сейчас техника производителя доступна для розничных покупателей, а также для бизнеса и госучреждений. «Про бизнес» поговорил c основателем и руководителем компании IRBY Владимиром Пухнатовым о том, каково начинать производство с нуля, о резидентстве в «Великом камне» и спросе на белорусскую технику.

В последние годы венчурная индустрия под давлением мировой рецессии переживает нелегкие времена: инвестиционные фонды становятся более осторожными, а стартапы вынуждены бороться за внимание инвесторов активнее, чем прежде. В условиях ожесточенной конкуренции и ограниченного финансирования проекты ищут новые пути к успеху, чтобы выжить и развиваться дальше. Наглядный пример — история белорусского стартапа ScootAPI, предоставляющего ПО для бизнеса по шерингу самокатов по всему миру. Проект начался с ангельских инвестиций по классической венчурной модели, но за 5 лет на рынке превратился в традиционный IТ-бизнес с ежегодным ростом на десятки процентов. Читайте о том, как компания преодолевала мощные кризисы последних лет, где находила новые точки роста и что важно инвесторам при оценке IТ-компании.

Иногда дело жизни становится бизнесом. Часто это очень непростая история, но при полной самоотдаче может получится успешный проект, а не только занятие для души с дополнительным финансовым бонусом. Так получилось у Максима Королькова — исполнительного директора Белорусской Федерации рукопашного боя и смешанных единоборств, руководителя лиги BFC (Belarusian Fighting Championship). Максим не просто организатор боев, он — тренер чемпионов, за спиной которого более 40 мастеров спорта Республики Беларусь и 11 мастеров спорта международного класса. Он рассказал, как организовать бои, где найти для этого средства, почему такие спортивные мероприятия интересны для спонсоров, почему в бою важно не только физическое превосходство, но и умение читать соперника.

Павел Зильберг родился в Минске, все детство и юность прожил в США, но 12 лет назад вернулся в Беларусь и решил остаться здесь. Павел с раннего возраста любил готовить, все друзья обожали его блюда и постоянно предлагали открыть свое заведение. В конечном итоге вместе с женой решили начать бизнес в общепите, хотя это решение далось непросто — семья выбирала между строительством дома и открытием бара. Однако уже 5 лет American BBQ удивляет минчан (и не только) своей кухней. Паб по праву называют лучшей реберной в Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Американские ребра и принципы, ловушка лидогенерации, а также секрет эффективности бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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