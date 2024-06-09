Дружба народов: карту мира изучают на подворьях фестиваля национальных культур в Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Гродно проходит масштабный фестиваль национальных культур . Город наполнился запахом блюд разных народов мира, звуками народных песен и танцами. Жители города и туристы изучают карту на подворьях разных стран. Присоединилась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В центр Гродно вышли тысячи людей. Путешествовать по миру теперь можно не выезжая из города. Направо пойдешь – к армянам попадешь, налево – к молдаванам. Всего 19 национальных подворий. И в каждом постарались отразить колорит своей страны. Вот казахи встречают национальными блюдами. Гастрономия – путь к сердцам гостей. В топе курт – высушенный соленый или копченый творог. А на десерт чак-чак.

«Тесто жарится и смазывается медом. Чак-чак – это больше блюдо восточных народов, тюркских. Это наш десерт», – рассказал участник фестиваля национальных культур (Казахстан) Кабдулла Жоламан.

А на российском подворье встречают в прямом смысле с хлебом и солью. Ольга Соколова из Ставропольского края приготовила стол по традиционным бабушкиным рецептам.

«Пироги прекрасные, а здесь у нас яблочки, запеченные с медом и изюмом. А здесь у нас блины с капустой да с грибочками, а здесь у нас блины с творожочком. И, конечно, русская селедочка», – перечислила участница фестиваля национальных культур (Россия) Ольга Соколова.

А узбеки удивляют национальными костюмами. В них все цвета радуги. Главный элемент – вышитые цветы. Особое место у тюбетеек. Считается, что ее дизайн может многое сказать о человеке.

«В основном тюбетейки носят мужчины в возрасте. По ней можно судить о достатке. Можно по рисунку определить, из какого региона приехал человек, так же, как в Беларуси можно это определить по сарафанам, по одежде», – пояснила участница фестиваля национальных культур (Узбекистан) Марина Хихматова.