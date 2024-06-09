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Дружба народов: карту мира изучают на подворьях фестиваля национальных культур в Гродно

09.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дружба народов: карту мира изучают на подворьях фестиваля национальных культур в <a href=Гродно" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В белорусском Гродно проходит масштабный фестиваль национальных культур. Город наполнился запахом блюд разных народов мира, звуками народных песен и танцами. Жители города и туристы изучают карту на подворьях разных стран. Присоединилась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В центр Гродно вышли тысячи людей. Путешествовать по миру теперь можно не выезжая из города. Направо пойдешь – к армянам попадешь, налево – к молдаванам. Всего 19 национальных подворий. И в каждом постарались отразить колорит своей страны. Вот казахи встречают национальными блюдами. Гастрономия – путь к сердцам гостей. В топе курт – высушенный соленый или копченый творог. А на десерт чак-чак.

«Тесто жарится и смазывается медом. Чак-чак – это больше блюдо восточных народов, тюркских. Это наш десерт», – рассказал участник фестиваля национальных культур (Казахстан) Кабдулла Жоламан.

А на российском подворье встречают в прямом смысле с хлебом и солью. Ольга Соколова из Ставропольского края приготовила стол по традиционным бабушкиным рецептам.

«Пироги прекрасные, а здесь у нас яблочки, запеченные с медом и изюмом. А здесь у нас блины с капустой да с грибочками, а здесь у нас блины с творожочком. И, конечно, русская селедочка», – перечислила участница фестиваля национальных культур (Россия) Ольга Соколова.

А узбеки удивляют национальными костюмами. В них все цвета радуги. Главный элемент – вышитые цветы. Особое место у тюбетеек. Считается, что ее дизайн может многое сказать о человеке.

«В основном тюбетейки носят мужчины в возрасте. По ней можно судить о достатке. Можно по рисунку определить, из какого региона приехал человек, так же, как в Беларуси можно это определить по сарафанам, по одежде», – пояснила участница фестиваля национальных культур (Узбекистан) Марина Хихматова.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
Ярче всех диаспора из Индии. Их танцы зажгли публику. Они отличаются в разных регионах этой страны. Как и диалекты.

В этом году на фестиваль в Гродно приехали более 800 представителей 35 диаспор. А всего в Беларуси живут больше ста народностей.

«Объединение культур, наций в одно целое, в одну большую семью. Это очень важно, поэтому мы здесь и мы рады дарить этот праздник людям», – отметила участница фестиваля национальных культур (Польша) Полина Волосевич.

Об этом говорит и символ фестиваля – цветик-семицветик. В Гродно товары с его изображением сегодня можно купить в десятках лавок. В центре развернулся город мастеров. Изделиями ручной работы торгуют белорусы.



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Теги: Гродно
 
 
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Город наполнился запахом блюд разных народов мира, звуками народных песен и танцами.
 
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