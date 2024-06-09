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Дружба народов: карту мира изучают на подворьях фестиваля национальных культур в Гродно
09.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГродно" height="100%" width="670">
В белорусском Гродно проходит
В центр Гродно вышли тысячи людей. Путешествовать по миру теперь можно не выезжая из города. Направо пойдешь – к армянам попадешь, налево – к молдаванам. Всего 19 национальных подворий. И в каждом постарались отразить колорит своей страны. Вот казахи встречают национальными блюдами. Гастрономия – путь к сердцам гостей. В топе курт – высушенный соленый или копченый творог. А на десерт чак-чак.
А на российском подворье встречают в прямом смысле с хлебом и солью. Ольга Соколова из Ставропольского края приготовила стол по традиционным бабушкиным рецептам.
А узбеки удивляют национальными костюмами. В них все цвета радуги. Главный элемент – вышитые цветы. Особое место у тюбетеек. Считается, что ее дизайн может многое сказать о человеке.
В этом году на фестиваль в Гродно приехали более 800 представителей 35 диаспор. А всего в Беларуси живут больше ста народностей.
«Объединение культур, наций в одно целое, в одну большую семью. Это очень важно, поэтому мы здесь и мы рады дарить этот праздник людям», – отметила участница фестиваля национальных культур (Польша) Полина Волосевич.
Об этом говорит и символ фестиваля – цветик-семицветик. В Гродно товары с его изображением сегодня можно купить в десятках лавок. В центре развернулся город мастеров. Изделиями ручной работы торгуют белорусы.
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Город наполнился запахом блюд разных народов мира, звуками народных песен и танцами.
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