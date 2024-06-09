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Фестиваль «Вытокi» прошел в Брестской области: ярмарка ремесел и дегустация блюд

09.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль «Вытокi» прошел в Брестской области: ярмарка ремесел и дегустация блюд
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Концертная программа, квесты, мастер-классы и дегустация блюд национальной кухни. В городе Пружаны в Брестской области прошел масштабный спортивно-культурный фестиваль «Вытокi».

Для гостей развернулась настоящая ярмарка ремесел. Можно было пройти мастер-класс по керамике, обучиться вышивке белорусских узоров, усовершенствовать свои кулинарные навыки, а тех, кто с профессией еще не определился, ждали на стендах местных колледжей. Разнообразием поражала и гастрономическая программа. Посетителей угощали летними закусками, шашлыком и овощами на гриле.

«Была приятно удивлена масштабу. Успела посмотреть выставку белорусских дизайнеров. Это ручная работа: ободки, брошки. Ребята классно делают», – рассказала турист Анастасия.

«Было очень много разных мероприятий, но такого разнообразия еще не видели – глаза разбегаются. Мастера такие чудесные наши! Покупают, обращают внимание, фотографируют, заказывают. В общем, нам приятно очень», – поделилась впечатлениями посетительница выставки.



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Можно было пройти мастер-класс по керамике, обучиться вышивке белорусских узоров, усовершенствовать свои кулинарные навыки.
 
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