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Игры кочевников по-белорусски. Александр Лукашенко на родине Чингисхана
09.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самые красивые девушки, самые сильные батыры, самые быстрые лошади. Монголия встречает Александра Лукашенко праздником «Наадам». Этот фестиваль – главное торжество для степного народа. Уже восемь столетий его отмечают ежегодно, в середине июля. Но по случаю визита белорусского лидера «Наадам» решили провести раньше.
«Наадам» переводится как «три игрища мужей». Открывает праздник монгол бох – национальная борьба. Бох считается один из самых грозных видов единоборств. А монгольские батыры даже в японском сумо занимают первые места. Главное условие монгол бох – грудь борца должна быть оголена. Есть легенда, что однажды в турнире победила женщина, переодетая в мужскую одежду. Впрочем, женщинам на празднике тоже есть место – на турнире лучников.
К этому виду спорта здесь священное отношение. Есть версия, что именно в этих степях и изобрели лук. Стрелу, сделанную из оленьего рога и бамбука, девушка должна отправить на 50 метров. Натянуть шелковую тетиву не каждый мужчина сможет. Александр Григорьевич тоже сделал подход к снаряду. Норматив в 75 метров белорусский лидер выполнил.
Следующая дисциплина – скачки. Лошадь для кочевников имеет сакральное значение. Считается символом государства. Изображена даже на гербе страны. Александру Лукашенко в подарок подвели десятилетнего жеребца.
«Спасибо! Очень дорогой подарок!
- Вы можете дать ему собственное имя.
- Так уже дали – «Мир»!
Монгольская порода – одна из самых древних на Земле. На этих лошадях воины Чингисхана завоевывали мир. Второго скакуна по кличке «Хуткий» (Быстрый) подарили младшему сыну Александра Лукашенко Николаю.
«Пойдем, я тебе лошадь подарю более мощную», – сказал Лукашенко, показывая на трактор. 80 лошадиных сил белорусской породы. Самая популярная модель и визитная карточка страны.
Второй трактор даже мощнее, чем в хозяйстве у самого Лукашенко. «У меня 150 сил. А этот 200. Это для крупных полей», – сказал он.
В Монголии бескрайние степи и суровый климат – экстремальные заморозки зимой и засуха летом. Земледелие здесь начали развивать относительно недавно. Выращивают пшеницу, ячмень, картофель и овес.
«Советую научиться. Очень хорошая техника. Пашет, обрабатывает почву, косит», – отметил Александр Лукашенко.
И белорусская техника пригодится на карьерах крупнейшего в мире производителя молибдена и меди – горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт». Построили его специалисты СССР на советские деньги.
Сейчас в Монголии главная отрасль сельского хозяйства – животноводство. Количество скота на душу населения здесь самое высокое в мире. А знаменитый монгольский кашемир – основа благосостояния страны. Уже скоро в 300 километрах от Улан-Батора появится первая белорусско-монгольская молочно-товарная ферма. Александр Лукашенко предложил на этом не останавливаться и вместе собирать лифты, самосвалы и другую технику.
Это первый визит белорусского президента в Монголию. Государственный. А значит высший. У Государственного дворца конница и рота почетного караула. Словно из XIII века. В красно-синие кафтаны облачалась тогда личная гвардия великого хана Монгольской империи.
На переговоры монгольский президент пригласил Лукашенко в юрту. Жилище для кочевого народа священное. Своя есть и у Хурэлсуха, прямо в Государственном дворце. Это и дом, и храм. Вход исключительно с южной стороны. Строго напротив почетное место, где хранят алтарь и принимают важных гостей.
Монголия одна из первых признала независимую Беларусь. Дипотношениям Минска и Улан-Батора больше 30 лет. А вот торгово-экономические связи не такие крепкие. Теперь время их налаживать.
«Три-четыре проекта, чтобы мы могли убедить и ваш народ, и руководство страны, и журналистов, и вашу оппозицию, что мы что-то можем. В вопросах сотрудничества с вами мы абсолютно открыты», – заявил Александр Лукашенко.
«Визит откроет новую страницу в добрых и доверительных отношениях наших народов. Он является историческим визитом, который укрепит наши отношения и сотрудничество», – отметил Ухнаагийн Хурэлсух.
Все четыре дня президенты говорили о перспективах и общих проектах, прерываясь лишь на обед и ужин.
Угощали белорусских гостей исключительно блюдами монгольской кухни. Среди них айраг – напиток из лошадиного молока. Бууз – монгольские пельмени, приготовленные на пару. Хуушууп, или попросту чебуреки. И много мяса. Это основа местной кулинарии. А начал дегустировать необычные монгольские угощения Александр Лукашенко еще по прилете. Встречали не хлебом-солью, а коронным блюдом кочевников – ааруулом. Это сушеный творог с сахаром и сухим молоком.
«Наш народ, наши граждане в очень приподнятом настроении от вашего визита», – обратил внимание Ухнаагийн Хурэлсух. «Значит, результат будет», – ответил Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко посетил с госвизитом Монголию и привез с собой гостинцы. Белорусского президента тепло приняли на родине Чингисхана.
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