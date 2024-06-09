Игры кочевников по-белорусски. Александр Лукашенко на родине Чингисхана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко на этой неделе посетил с государственным визитом Монголию и привез с собой гостинцы. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко о том, как принимали белорусского президента на родине Чингисхана.

Самые красивые девушки, самые сильные батыры, самые быстрые лошади. Монголия встречает Александра Лукашенко праздником «Наадам». Этот фестиваль – главное торжество для степного народа. Уже восемь столетий его отмечают ежегодно, в середине июля. Но по случаю визита белорусского лидера «Наадам» решили провести раньше.

«Наадам» переводится как «три игрища мужей». Открывает праздник монгол бох – национальная борьба. Бох считается один из самых грозных видов единоборств. А монгольские батыры даже в японском сумо занимают первые места. Главное условие монгол бох – грудь борца должна быть оголена. Есть легенда, что однажды в турнире победила женщина, переодетая в мужскую одежду. Впрочем, женщинам на празднике тоже есть место – на турнире лучников.

К этому виду спорта здесь священное отношение. Есть версия, что именно в этих степях и изобрели лук. Стрелу, сделанную из оленьего рога и бамбука, девушка должна отправить на 50 метров. Натянуть шелковую тетиву не каждый мужчина сможет. Александр Григорьевич тоже сделал подход к снаряду. Норматив в 75 метров белорусский лидер выполнил.

Следующая дисциплина – скачки. Лошадь для кочевников имеет сакральное значение. Считается символом государства. Изображена даже на гербе страны. Александру Лукашенко в подарок подвели десятилетнего жеребца.

«Спасибо! Очень дорогой подарок!

- Вы можете дать ему собственное имя.

- Так уже дали – «Мир»!

Монгольская порода – одна из самых древних на Земле. На этих лошадях воины Чингисхана завоевывали мир. Второго скакуна по кличке «Хуткий» (Быстрый) подарили младшему сыну Александра Лукашенко Николаю.

«Пойдем, я тебе лошадь подарю более мощную», – сказал Лукашенко, показывая на трактор. 80 лошадиных сил белорусской породы. Самая популярная модель и визитная карточка страны.

«Американцы до сих пор пользуются такими тракторами. Но только были синего цвета. Ну, я не могу монголам синего цвета подарить. У них голубого неба хватает», – пояснил Александр Лукашенко.

Второй трактор даже мощнее, чем в хозяйстве у самого Лукашенко. «У меня 150 сил. А этот 200. Это для крупных полей», – сказал он.

В Монголии бескрайние степи и суровый климат – экстремальные заморозки зимой и засуха летом. Земледелие здесь начали развивать относительно недавно. Выращивают пшеницу, ячмень, картофель и овес.

«Советую научиться. Очень хорошая техника. Пашет, обрабатывает почву, косит», – отметил Александр Лукашенко.