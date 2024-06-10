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Кыргызстанская форель, белорусский топор. Евразийское братство в Несвижском замке
10.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кабинет министров Кыргызской Республики
Снизить стоимость авиабилетов внутри ЕАЭС предложил премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров. В Минске прошел
Казахстан привез кобылье и верблюжье молоко. Из него готовят кумыс и шубат, они хорошо идут под баурсаки. Традиционным лакомством народов Сибири, Центральной и Малой Азии угощает и соседний участник – Кыргызстан.
«Здесь используется вода ледникового происхождения, что делает вкус по-настоящему уникальным и особенным», – показывает продукцию участник выставки.
На стенде из Бишкека сочные абрикосы и черешня, десятки видов колбас и рыбы. Вслед за белорусскими креветками в союзе набирает популярность кыргызстанская форель.
На открытой площадке – белорусские промышленные гиганты. Гламурный розовый свеклоуборочный комбайн, гибридный тягач с запасом хода 3000 км и кабиной, как маленькая однокомнатная квартира, совместный белорусско-казахский трактор. Видное место на выставке занимает топор белорусского производства.
Площадкой для самого форума стал 800-летний город Несвиж. На старинных улицах гостей встречают герои времен Радзивиллов. Многие из приглашенных впервые в культурной столице Беларуси. Потому и совместная фотография в этот раз не только на фоне флагов.
Главная местная достопримечательность – Несвижский замок – эталон средневековых защитных укреплений. Таким же нерушимым бастионом должна стать экономика ЕАЭС.
У союза уникальный агропромышленный потенциал – 320 млн гектаров – десятая часть всех пахотных земель мира. У нас 10% мировых запасов азотных и фосфатных удобрений. А калийных все 40%. ЕАЭС может обеспечить энергией любую точку мира, где будет развивать агропром.
Евразийский экономический союз – это десятая часть мировых запасов пресной воды, 13% – пшеницы и 16% ячменя. Треть мирового производства растительных масел. Россия и Казахстан обеспечивают союзный рынок зерном. Беларусь – мясомолочными продуктами. Армения и Кыргызстан – надежные поставщики овощей и фруктов.
В залах Несвижского замка говорили о конкретных составляющих продуктовой безопасности. Это повышение урожайности и сокращение потерь за счет внедрения новых технологий. Опытом делится Узбекистан. Наблюдатель и один из главных торговых партнеров евразийской «пятерки».
Логистика – второй ключевой фактор продуктовой безопасности. Выращенное с любовью должно как можно скорее оказаться на столе у потребителя. Транспортную инфраструктуру невозможно развивать без участия соседей.
Место и формат саммита не могли не повлиять на его повестку. Средневековая архитектура и лучшие угощения союза оставили впечатление маленького отпуска. Премьеры благодарили белорусского коллегу за организаторские способности. А сам Несвиж – теперь новая туристическая Мекка в ЕАЭС.
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В Минске прошел Евразийский межправительственный совет. Главы правительств объединения собрались, чтобы обсудить будущее, но попали в прошлое.
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