Кыргызстанская форель, белорусский топор. Евразийское братство в Несвижском замке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кабинет министров Кыргызской Республики

Снизить стоимость авиабилетов внутри ЕАЭС предложил премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров. В Минске прошел Евразийский межправительственный совет . Главы правительств объединения собрались, чтобы обсудить будущее, но попали в прошлое. Политический обозреватель «МИР 24» Анна Деркач с подробностями.

Казахстан привез кобылье и верблюжье молоко. Из него готовят кумыс и шубат, они хорошо идут под баурсаки. Традиционным лакомством народов Сибири, Центральной и Малой Азии угощает и соседний участник – Кыргызстан.

«Здесь используется вода ледникового происхождения, что делает вкус по-настоящему уникальным и особенным», – показывает продукцию участник выставки.

На стенде из Бишкека сочные абрикосы и черешня, десятки видов колбас и рыбы. Вслед за белорусскими креветками в союзе набирает популярность кыргызстанская форель.

«Благодаря новым технологиям форелевые и лососевые хозяйства в прошлом году вырастили 33 тысячи тонн рыбы, 5 тысяч тонн которой экспортировали в страны ЕАЭС. Приехали за опытом в Беларусь, чтобы выращивать мидии и креветки. Надеюсь, мы и этому научимся», – заявил глава кабмина Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

На открытой площадке – белорусские промышленные гиганты. Гламурный розовый свеклоуборочный комбайн, гибридный тягач с запасом хода 3000 км и кабиной, как маленькая однокомнатная квартира, совместный белорусско-казахский трактор. Видное место на выставке занимает топор белорусского производства.

Площадкой для самого форума стал 800-летний город Несвиж. На старинных улицах гостей встречают герои времен Радзивиллов. Многие из приглашенных впервые в культурной столице Беларуси. Потому и совместная фотография в этот раз не только на фоне флагов.

Главная местная достопримечательность – Несвижский замок – эталон средневековых защитных укреплений. Таким же нерушимым бастионом должна стать экономика ЕАЭС.

«Производство в АПК за 10 лет существования союза увеличилось более чем на четверть. А уровень обеспеченности ЕАЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием по итогам прошлого года превысил 93%», – привел данные председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

У союза уникальный агропромышленный потенциал – 320 млн гектаров – десятая часть всех пахотных земель мира. У нас 10% мировых запасов азотных и фосфатных удобрений. А калийных все 40%. ЕАЭС может обеспечить энергией любую точку мира, где будет развивать агропром.

«Наши страны могут закрыть потребности в продовольствии порядка 600 миллионов человек. У нас есть возможность обеспечить свои интересы и помочь партнерам на глобальных рынках», – отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Евразийский экономический союз – это десятая часть мировых запасов пресной воды, 13% – пшеницы и 16% ячменя. Треть мирового производства растительных масел. Россия и Казахстан обеспечивают союзный рынок зерном. Беларусь – мясомолочными продуктами. Армения и Кыргызстан – надежные поставщики овощей и фруктов.

«В совокупности у нас есть плодородные земли, традиции агропромышленного производства, разнообразие климатических условий и достаточно водных ресурсов», – заметил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В залах Несвижского замка говорили о конкретных составляющих продуктовой безопасности. Это повышение урожайности и сокращение потерь за счет внедрения новых технологий. Опытом делится Узбекистан. Наблюдатель и один из главных торговых партнеров евразийской «пятерки».

«Средняя урожайность продовольственных культур увеличилась до 45%, в результате этого объем производства плодоовощной продукции вырос в полтора раза и достиг 22 млн тонн в год. В свою очередь доходы сельчан выросли в 2,5 раза», – заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Логистика – второй ключевой фактор продуктовой безопасности. Выращенное с любовью должно как можно скорее оказаться на столе у потребителя. Транспортную инфраструктуру невозможно развивать без участия соседей.

«Продолжаются работы по расширению Бакинского международного торгового порта. Буквально несколько дней назад возобновила работу железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. После модернизации ее годовая пропускная способность увеличилась с 1 до 5 млн тонн», – рассказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Место и формат саммита не могли не повлиять на его повестку. Средневековая архитектура и лучшие угощения союза оставили впечатление маленького отпуска. Премьеры благодарили белорусского коллегу за организаторские способности. А сам Несвиж – теперь новая туристическая Мекка в ЕАЭС.