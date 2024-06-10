Как использовать ИИ в маркетинге

Источник материала: ProBusiness





Качественный контент нужен всем. Кажется, что это банальное обобщение, но это только на первый взгляд. Даже для личных соцсетей нужно создавать полезные, интересные, вовлекающие тексты, если пользователь хочет привлечь и удержать внимание к своей персоне и проектам. В этом быстро могут помочь сервисы ИИ, но нужно помнить и про юридические нюансы. На конференции «AI DAY_CONFERENCE: ПРОДАЖИ, КЛИЕНТЫ, МАРКЕТИНГ» выступил Сергей Курманов, таргетолог с 7-летним стажем, который один из первых в Беларуси внедрил AI в свою работу. Сергей рассказал, как можно быстро и качественно создавать контент с помощью ИИ, а еще поделился секретным лайфхаком по экономии денег на платных сервисах.

«Даже если суммировать стоимость нескольких сервисов, то это все равно меньше, чем стоимость двух часов работы дизайнера»

— Использование ИИ в smm, маркетолога уже становится нормой. Это сильно упрощает процессы и экономит время. У меня есть кейс, когда мы с компанией-клиентом сделали билборд с помощью искусственного интеллекта. Мы использовали HeyGen, KREA AI, Make.com, Midjourney и Photoshop. Я сделал этот билборд за два часа. Необходимо было подготовить все максимально быстро и отдать в печать. Дизайнер компании сказал, что ему нужна неделя, а я сказал, что оперативно решу эту задачу. Разрабатывал билборд в DALL-E. Почему именно этот сервис? Midjourney — замечательная программа, я ей активно пользуюсь, но если честно, писать запросы на английском языке, составлять профессионально текст не всегда удобно, особенно, когда задачу нужно выполнить в очень сжатые сроки.



Источник: скриншоты из презентации С. Курманова

Я перешел в Chat GPT 4 и написал самый простой промт, который может быть в такой работе. Просто попросил Chat сделать билборд, описал, чем занимается компания, и (на это обращаю внимание) попросил его описать, как он сам понимает эту задачу. Если я это принимаю, то продолжаем работу. Обычно билборд — это картинка с флагом, текст и телефон. Задача от клиента — сделать нетипичный билборд, раз мы уже используем ИИ. В итоге билборд был согласован с первого раза, уж не знаю, от оперативной работы это зависело или от красоты (смеется, — прим. авт.).





Сделать билборд сейчас может каждый: фотошоп стоит $ 9, Midjourney — $ 10, Chat GPT — $ 20. Даже если суммировать эти оплаты, то это все равно меньше, чем стоимость двух часов работы дизайнера.

Инструкция, как сделать видеоаватар

Для создания видео очень полезен сервис HeyGen. В нем есть AI-студия, видеоаватар, функция голоса и перевода. В AI-студии есть около 150 аватаров, уже готовых к тому, чтобы вы с ними работали.





Они будут разговаривать, жестикулировать и делать все то, что делает человек в видео, но без каких-либо съемок и затрат на это. Итак, план действий по созданию видеоаватара:

Нажать на иконку видеоаватар.

Загрузить видео в специальное окно. Ролик должен быть 2 минуты, не меньше. Если вы сильно жестикулируете, то постарайтесь хотя бы не перекрывать лицо (руку поднимать максимум до груди), потому что когда он будет генерировать результат, рука будет появляться не там, где она должна быть. Протестировано.





После загрузки видео, вы будете проходить проверку, это займет 10 минут. Для этого нужно будет записать видео для подтверждения ваше личности.

это займет 10 минут. Для этого нужно будет записать видео для подтверждения ваше личности. Открыть скрипт и добавить текст.





Так как эта нейросеть создана в Америке, она очень хорошо понимает американский текст, но у нас могут возникнуть трудности. Есть сервис, который выставляет ударения.





Вернуться в HeyGen и вставить текст, где написано Welcome to the new era. Все, ваше видео сгенерировано. Так как вы расставили ударения, то в видео у вас четкая речь.

Все это будет стоить вам в районе $ 29 в месяц за 15 роликов. Я генерирую почти каждый день видео, ни один reelsmaker за такую сумму не согласится снимать.

Секретный лайфхак: при регистрации вам предоставляется один бесплатный кредит, т.е. один сгенерированный ролик. Если например, у вас 7 почт, как у меня (смеется, — прим. авт.), то у вас есть 7 бесплатных кредитов, а если с одной почты на другую отправить приглашение, то количество бесплатных роликов в сервисе увеличивается в 2 раза.





Это позволяет пользователю попробовать, научится и исправить ошибки в работе с сервисом без дополнительных затрат. Уже потом, когда вы будете уверенно использовать возможности сервиса, я все же рекомендую оплачивать все подписки для того, чтобы такие продукты развивались и дальше.

Как с помощью ИИ можно делать работу двух специалистов за 2−3 минуты

Еще хочу рассказать об очень полезном сервисе — Make.com. Он автоматизирует контент. ChatGPT в Америке есть на телефоне в виде приложения, с которым можно общаться голосом. Работает gpt-агент, другими словами «карманный» секретарь, так:

Голосовое сообщение от меня → генерация моего голоса в текст и прочтение его → генерация ответа текстом → генерация текста в голос → отправка голосового сообщения мне. Такие возможности позволяют решить разные бизнес-задачи, агенту можно дать любую роль, даже побыть Илоном Маском. Он кстати очень быстро считывает известных личностей, там не нужно подробно описывать критерии.





Можно сделать автоматизированного робота, который будет читать новости по любой теме, делать выжимку. Другой чат будет делать текст из этой выжимки, а третий — картинку по теме. И вот у вас готовый пост для Telegram-канала. Вам не нужно самому генерировать контент, чтобы сохранять интерес аудитории. Это экономит время и позволяет собирать интересную информацию для читателей.





У меня есть клиент, у которого подобной задачей занимается 2 человека: поиском новостей, конспектом этих новостей, работой над текстом и визуалом, потом публикуют результат в соцсети. Зачем столько работы? Если есть один сервис, который сделает все за 2−3 минуты. И это можно делать нон-стоп. У меня стоит молния, это значит, что он срабатывает только тогда, когда я ему напишу. А можно поставить часы и выставить время, когда он будет начинать работать, например каждый вторник в 9 утра сервис собирает новости и делает посты. Эти посты для Telegram можно переделать в сториз для Instagram. Ничего не слетает, корректировать ни текст, ни картинки не нужно, все четко и красиво.





Этот сервис можно интегрировать в Google таблицы. Например, там ведется отчет отдела продаж. Как только отдел продаж заполнил таблицу за день, система делает расчеты, аналитику ваших затрат, сколько вы потратили в день, какие у вас KPI и т.д. Присылает результаты в виде сообщения в Telegram, и вам не нужно залазить и проверять большую таблицу. Очень удобный сервис, думаю, что он скоро будет прямо суперпопулярным, и им можно будет пользоваться пока что бесплатно.