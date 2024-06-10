Концерт ко Дню России прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Дворце Республики в Минске прошел концерт ко дню России. В мероприятии приняли участие артисты из России и Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Зрители увидели выступления в самых разных жанрах: и Кубанский казачий хор, и солиста Мариинки Василия Герелло, и группу «Дискомафия». Со сцены было сказано немало слов о дружбе двух народов. Выступающие отметили, что в последнее время Минск и Москва еще больше сблизились. Открываются новые совместные предприятия, запускаются новые железнодорожные маршруты и авиарейсы между странами.

«Буквально вот на днях запущен поезд между Псковом и Беларусью. Станция, которая там будет, она будет постепенно продвигаться вглубь Беларуси. Сейчас мы работаем над тем, чтобы было железнодорожное сообщение Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. Это тоже будет реализовано в этом году. Мы увидели, что очень много российских регионов организовали авиарейсы», – сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов.