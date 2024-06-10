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Концерт ко Дню России прошел в Минске
10.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во Дворце Республики в Минске прошел концерт ко дню России. В мероприятии приняли участие артисты из России и Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
Зрители увидели выступления в самых разных жанрах: и Кубанский казачий хор, и солиста Мариинки Василия Герелло, и группу «Дискомафия». Со сцены было сказано немало слов о дружбе двух народов. Выступающие отметили, что в последнее время Минск и Москва еще больше сблизились. Открываются новые совместные предприятия, запускаются новые железнодорожные маршруты и авиарейсы между странами.
В Москве же праздничный день ожидается
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Со сцены было сказано немало слов о дружбе двух народов.
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