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Концерт ко Дню России прошел в Минске

10.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концерт ко Дню России прошел в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Дворце Республики в Минске прошел концерт ко дню России. В мероприятии приняли участие артисты из России и Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Зрители увидели выступления в самых разных жанрах: и Кубанский казачий хор, и солиста Мариинки Василия Герелло, и группу «Дискомафия». Со сцены было сказано немало слов о дружбе двух народов. Выступающие отметили, что в последнее время Минск и Москва еще больше сблизились. Открываются новые совместные предприятия, запускаются новые железнодорожные маршруты и авиарейсы между странами.

«Буквально вот на днях запущен поезд между Псковом и Беларусью. Станция, которая там будет, она будет постепенно продвигаться вглубь Беларуси. Сейчас мы работаем над тем, чтобы было железнодорожное сообщение Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. Это тоже будет реализовано в этом году. Мы увидели, что очень много российских регионов организовали авиарейсы», – сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов.

В Москве же праздничный день ожидается дождливым. По прогнозам синоптиков, 12 июня на российскую столицу обрушится тропический «мегаливень», и всего за пять суток будущей недели выпадет 130% от месячной нормы осадков, или столитровая бочка воды на один квадратный метр.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Со сцены было сказано немало слов о дружбе двух народов.
 
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