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На «ТИБО-2024» компания А1 поддержала Национальный детский технопарк и молодых разработчиков игр

10.06.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


5-8 июня 2024 года в Минске проходил XXX Международный ИКТ-форум «ТИБО». Его традиционной частью стал Фестиваль цифровых технологий, в рамках которого компания А1 выступила партнером Национального детского технопарка, поддержав проведение финального этапа проекта #ГеймДжем.

#ГеймДжем, организованный Национальным детским технопарком, это командные соревнования по разработке компьютерных игр. В ходе состязаний молодым людям, успешно преодолевшим отборочные этапы, предстояло выполнять различные задания, связанные с этапами создания игр на разных платформах (Unity, Unreal Engine, VR и др.), а затем презентовать получившиеся продукты.


Частью #ГеймДжема стал кибертурнир по Dota 2 в формате 1 на 1. Таким образом, команды смогли продемонстрировать свои навыки не только как создатели, но и как активные пользователи компьютерных игр. За призовые места боролись 10 игроков – по одному представителю от каждой команды разработчиков. Все призеры получили памятные награды от организаторов и партнеров #ГеймДжема.

Проект позволяет привлечь внимание молодежи к такому перспективному направлению, как геймдев, а непосредственным участникам соревнований дал возможность продемонстрировать свой потенциал в разработке игровых продуктов и мастерство владения современными цифровыми технологиями.

Поддержать участников #ГеймДжема на «ТИБО-2024» пришли многочисленные болельщики и простые зрители: площадку посетили более сотни человек.

 
Теги: Минск
 
 
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5-8 июня 2024 года в Минске проходил XXX Международный ИКТ-форум «ТИБО». Его традиционной частью стал Фестиваль цифровых технологий, в рамках которого компания А1...
 
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