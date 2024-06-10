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Погода в СНГ: жара пришла в Кыргызстан и Азербайджан, дожди и грозы ожидаются в Беларуси
10.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно,
Азербайджан
В Баку облачно и плюс 32. Местами возможны кратковременные дожди. До начала пляжного сезона осталось всего пять дней. Министерство здравоохранения и Министерство экологии Азербайджана опубликовали результаты мониторинга пляжей в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Хачмазе и Астаре. По результатам исследований вода соответствует нормам. Незначительное микробиологическое загрязнение из-за сточных вод выявили на северном и южном побережье Азербайджана. Поскольку это может представлять угрозу для здоровья, на этих пляжах купаться запрещено.
Кыргызстан
Кыргызстан накрыла жара. В понедельник в Бишкеке плюс 33. Осадков не ожидается. В горах немного прохладнее. Туда сейчас едут кыргызстанцы, чтобы спастись от зноя. Большим спросом пользуются пешие туры. Особенно красивы в июне окрестности горного озера Кель-Тор. Водоем имеет необычный бирюзовый оттенок. Но искупаться вряд ли получится. Даже летом вода в озере очень холодная, не выше плюс пяти градусов.
Беларусь
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