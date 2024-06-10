Погода в СНГ: жара пришла в Кыргызстан и Азербайджан, дожди и грозы ожидаются в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, местами грозы и плюс 24 ожидается в понедельник в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Азербайджан

В Баку облачно и плюс 32. Местами возможны кратковременные дожди. До начала пляжного сезона осталось всего пять дней. Министерство здравоохранения и Министерство экологии Азербайджана опубликовали результаты мониторинга пляжей в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Хачмазе и Астаре. По результатам исследований вода соответствует нормам. Незначительное микробиологическое загрязнение из-за сточных вод выявили на северном и южном побережье Азербайджана. Поскольку это может представлять угрозу для здоровья, на этих пляжах купаться запрещено.

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