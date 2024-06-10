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Погода в СНГ: жара пришла в Кыргызстан и Азербайджан, дожди и грозы ожидаются в Беларуси

10.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: жара пришла в Кыргызстан и Азербайджан, дожди и грозы ожидаются в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Облачно, местами грозы и плюс 24 ожидается в понедельник в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Азербайджан

В Баку облачно и плюс 32. Местами возможны кратковременные дожди. До начала пляжного сезона осталось всего пять дней. Министерство здравоохранения и Министерство экологии Азербайджана опубликовали результаты мониторинга пляжей в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Хачмазе и Астаре. По результатам исследований вода соответствует нормам. Незначительное микробиологическое загрязнение из-за сточных вод выявили на северном и южном побережье Азербайджана. Поскольку это может представлять угрозу для здоровья, на этих пляжах купаться запрещено.

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Кыргызстан


Кыргызстан накрыла жара. В понедельник в Бишкеке плюс 33. Осадков не ожидается. В горах немного прохладнее. Туда сейчас едут кыргызстанцы, чтобы спастись от зноя. Большим спросом пользуются пешие туры. Особенно красивы в июне окрестности горного озера Кель-Тор. Водоем имеет необычный бирюзовый оттенок. Но искупаться вряд ли получится. Даже летом вода в озере очень холодная, не выше плюс пяти градусов.

Беларусь

Кратковременные дожди и грозы пройдут днем в Беларуси. Максимальная температура воздуха – плюс 28 будет на юго-востоке страны. В Минске плюс 24. Из-за столкновения теплого и холодного потоков воздуха в Минском районе образовался смерч. Для Беларуси вращающийся столб воздуха – достаточно редкое природное явление. Последний раз синоптики фиксировали его на Минском море, тогда ураганный ветер сносил все на своем пути.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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