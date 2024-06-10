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Лукашенко: Беларусь и Воронежская область должны стремиться к $1 млрд во взаимной торговле
10.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не менее миллиарда долларов в год – к такому товарообороту между Беларусью и Воронежской областью призвал стремиться
Воронеж – один из главных партнеров Минска. В прошлом удалось наторговать почти на полмиллиарда долларов. Александр Лукашенко уверен: цифру вполне реально удвоить. Среди ключевых направлений сотрудничества – строительство. Белорусские специалисты возводят в российском регионе соцобъекты и жилье. Реконструируют центральный стадион и способны занять ниши в промышленности, сельского и коммунального хозяйства.
Воронежская область занимает 13-е место в России по объемам импорта белорусской продукции.
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