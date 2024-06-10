Лукашенко: Беларусь и Воронежская область должны стремиться к $1 млрд во взаимной торговле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не менее миллиарда долларов в год – к такому товарообороту между Беларусью и Воронежской областью призвал стремиться Александр Лукашенко. Цифру озвучил на встрече с губернатором российского региона Александром Гусевым, сообщает «МИР 24».

«Все, о чем договоритесь в правительстве, гарантирую, что мы это выполним. Вы могли бы активнее поработать в высокотехнологичных отраслях: электроника, фармацевтика, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, энергосбережение и многие другие сферы. Нашу экономику вы хорошо знаете, наши предприятия также. Тем закрытых нет для договоренностей. Настало время нам теснее сотрудничать друг с другом», – подчеркнул белорусский лидер.

Воронеж – один из главных партнеров Минска. В прошлом удалось наторговать почти на полмиллиарда долларов. Александр Лукашенко уверен: цифру вполне реально удвоить. Среди ключевых направлений сотрудничества – строительство. Белорусские специалисты возводят в российском регионе соцобъекты и жилье. Реконструируют центральный стадион и способны занять ниши в промышленности, сельского и коммунального хозяйства.

Воронежская область занимает 13-е место в России по объемам импорта белорусской продукции.