|
Лукашенко: Беларусь способна честно и порядочно провести президентские выборы
11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко получил удостоверение председателя
После председатель ЦИК доложил главе государства о подготовке к президентским выборам. Они пройдут в Беларуси в следующем году.
«Концепция нацелена на то, чтобы мы в первую очередь разрабатывали свой отечественный продукт, чтобы был отечественный оператор. Мы не можем себе позволить, чтобы кто-то извне влиял на нашу систему или манипулировал ею, решал свои геополитические вопросы, воздействуя на нашу избирательную систему», – подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.
Выборы президента должны пройти не позднее 20 июля следующего года. Точную дату назначит белорусский парламент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голосование должно пройти не позднее 20 июля следующего года, точную дату назначит парламент.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)