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Лукашенко: Беларусь способна честно и порядочно провести президентские выборы

11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь способна честно и порядочно провести президентские выборы
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко получил удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания. Документ ему вручил глава Центризбиркома Игорь Карпенко. Президента избрали руководителем собрания на заседании, которое прошло в феврале этого года, передает телеканал «МИР 24».

После председатель ЦИК доложил главе государства о подготовке к президентским выборам. Они пройдут в Беларуси в следующем году.

«Время непростое. Но половину пути мы прошли довольно успешно. Дай бог, чтобы и до выборов так было. Я думаю, формальных проблем не будет с принятием решений и других вопросов. Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы», – отметил Александр Лукашенко.

Всебелорусское народное собрание
История, цифры и факты
Во время доклада речь шла о приглашении международных наблюдателей. Их может стать вдвое больше, чем во время прошедшего в этом году единого дня голосования за депутатов всех уровней. Обсудили и возможную цифровизацию электорального процесса. ЦИК разработал концепцию. Теперь ее предстоит обсудить с другими специалистами.

«Концепция нацелена на то, чтобы мы в первую очередь разрабатывали свой отечественный продукт, чтобы был отечественный оператор. Мы не можем себе позволить, чтобы кто-то извне влиял на нашу систему или манипулировал ею, решал свои геополитические вопросы, воздействуя на нашу избирательную систему», – подчеркнул председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.

Выборы президента должны пройти не позднее 20 июля следующего года. Точную дату назначит белорусский парламент.



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Голосование должно пройти не позднее 20 июля следующего года, точную дату назначит парламент.
 
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