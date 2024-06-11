Лукашенко: Беларусь способна честно и порядочно провести президентские выборы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко получил удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания . Документ ему вручил глава Центризбиркома Игорь Карпенко. Президента избрали руководителем собрания на заседании, которое прошло в феврале этого года, передает телеканал «МИР 24».

После председатель ЦИК доложил главе государства о подготовке к президентским выборам. Они пройдут в Беларуси в следующем году.

«Время непростое. Но половину пути мы прошли довольно успешно. Дай бог, чтобы и до выборов так было. Я думаю, формальных проблем не будет с принятием решений и других вопросов. Выборы постараемся провести так, чтобы комар носа не подточил. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы», – отметил Александр Лукашенко.