«Каждый ученик должен пролететь из Минска в другой белорусский город абсолютно один». Как устроено обучение в школе пилотов и можно ли на ней заработать

Источник материала: ProBusiness





Для многих людей управление самолетом кажется чем-то нереальным, но есть примеры, доказывающие, что возможно все. Роман Медведев с детства мечтал о небе, но по состоянию здоровья к полетам его не допустили. Спустя много лет Роман прошел обучение в школе пилотов в США, вернулся в Беларусь и решил открыть подобное обучение в Минске. Историей создания и развития школы пилотов «VRPAVIA», особенностями летного бизнеса, опытом жизни в США и планами на будущее с «Про бизнес» поделились владелец школы Роман Медведев и ее директор Илья Моисеенко.

«Пройдя обучение пилотажу в США и здесь, я заметил насколько кардинально отличается подход»

Роман Медведев:

— Все началось с того, что в детстве меня записали в секцию авиамоделирования — на тот момент это было очень популярным хобби среди подростков, и меня это безумно увлекло. Тогда я учился в 7-м классе, на улице было неспокойно, и во многом благодаря этому увлечению я не связался с улицей. Два года я провел в школе авиамоделирования, где преподаватель смог привить мне любовь не только к моделированию, но и к небу. Позже ребята из кружка стали переходить к полетам на планерах, а меня из-за плохого зрения не допустили. Так у меня остался незакрытый гештальт. После учебы в университете я переехал работать в США и, прожив там 15 лет, узнал, что мой хороший друг закончил школу пилотов в Америке. Я решил, что пора воплотить мою мечту в жизнь и записался на пробный урок.





В той школе мне запомнился инструктор, который, в отличии от других, не летал по строгим правилам, а старался показать реальные возможности самолета — он был настоящим профессионалом, любившим свое дело.

Я закончил школу пилотов в США, вернулся в Беларусь, отучился еще и здесь. В Штатах прожил около 23 лет, и в Беларусь вернулся, потому что это мой дом. Здесь решил открыть школу. Мне захотелось показать пример правильного подхода к обучению. Для меня « VRPAVIA » не просто бизнес, а дело жизни.





Пройдя обучение пилотажу в США и здесь, я заметил насколько кардинально отличается подход. Решил, что хочу изменить представление и сам процесс обучения пилотированию самолетов у нас.

«В школу инвестировано уже около $ 1 млн. На данный момент она не приносит никакой прибыли»

Я открыл школу примерно 3 года назад. Покупка первого самолета обошлась в $ 55−60 тыс. Полностью укомплектовать школу, наладить процессы и запустить обучение стоило около $ 100 тыс. Сейчас в школу уже инвестировано около $ 1 млн. На данный момент она не приносит никакой прибыли. Изначально у меня не было какого-то плана по финансовым затратам, его нет и сейчас. Я знаю только то, что это нужно делать, и то, что я люблю это дело.





























Я хочу, чтобы в этой стране было намного больше школ, чем есть сейчас, чтобы они были не только в Минске, но и в других городах. Многие могут не согласиться со мной и сказать, что у людей в нашей стране нет денег для того, чтобы учиться пилотированию, тем более у людей, которые живут не в столице, но это большое заблуждение. Обучение стоит $ 7,5 тыс., и в Беларуси достаточно людей, которые могут себе позволить это.





Сейчас людям кажется, что полет на самолете — это что-то невообразимое, что-то недосягаемое, хотя так быть не должно. Полет в представлении людей не должен отличаться чем-то от, скажем, поездки на автомобиле.

В ближайших планах у нас расширение авиапарка, так как сейчас у нас 2 самолета, а мне бы хотелось, чтобы их было больше, ну и однозначно открытие школ как минимум во всех областных центрах.





Илья Моисеенко, директор школы, бывший военный летчик, до 2016 года служил в ВС РБ:

— После службы долгое время искал себя, перестраивался под гражданскую жизнь. Как оказалось, военные летчики никому не нужны. Свою жизнь я решил связать с авиацией по той причине, что другого выбора у меня не было — и отец, и дед были летчиками. Все детство провел на аэродромах, поэтому мечтал только об этом. Через какое-то время смог устроиться в одну из минских летных школ, затем работал в России, а в 2022 году меня пригласили в «VRPAVIA».

«Пилоты в частных школах зарабатывают от $ 1 до $ 3 тыс. в зависимости от сезона»

Илья Моисеенко:

— После службы какое-то время шла адаптация к гражданской жизни, своего рода перестройка сознания. Это связано с тем, что есть понятие «зарабатывать», а есть понятие «получать». Здесь нужно именно зарабатывать. Если человек хочет зарабатывать, то он может это сделать без каких-либо препятствий. Для того, чтобы военному летчику начать работать «на гражданке», нужно собрать большое количество документов, основные из которых — свидетельство коммерческого пилота и сертификат о знании английского языка. После сбора всех документов нужно пройти нескончаемый поток собеседований, где к бывшим военным относятся несколько предвзято.





Зарплата у гражданских летчиков намного больше, чем у военных. Это связано и с коммерческой составляющей, и с тем, что гражданскими управляют эффективные менеджеры, да и за полеты клиенты платят деньги.

В нашей школе пилоты зарабатывают от $ 1 до $ 3 тыс. в зависимости от сезона. Зимой клиентов меньше, так как люди думают, что мы не летаем, хотя это не так — мы летаем круглый год, и пора года не влияет на это. Сейчас у нас в штате 17 человек, из которых 4 пилота, 5 инженеров, а остальное — бэк-офис. Я не только занимаю позицию директора, но и сам непосредственно провожу занятия с курсантами нашей школы.





У многих людей есть стереотип, что полеты — это что-то очень опасное, но это не больше чем миф. Наши самолеты оборудованы спасательными системами, и опасные ситуации исключены. Мы чтим законы авиации и, учим этому наших курсантов, поэтому боятся здесь нечего.

Курс обучения в нашей школе длится полгода. Около 2 месяцев обучения занимает теоретическая часть, а дальше идет практика, которая, в свою очередь, состоит из 3-х этапов:

наземная подготовка (16 часов),

тренажная подготовка в кабине самолете (12 часов),

летная подготовка (45 часов).

Также в нашей школе индивидуальный подход и мы стараемся подобрать оптимальное время для обучения наших курсантов, чтобы они могли комфортно встроить обучение в свой график. Сейчас наша школа ориентирована на поток в 24 курсанта в год, но мы расширяемся и не собираемся останавливаться на этой цифре.





У школы есть важная особенность, которая отличает нас от коллег. У нас на 5 часов больше летной подготовки, а самое главное — программа предусматривает полностью самостоятельный полет между городами Беларуси, т.е. курсант вылетает из Минска и совершает посадку в аэропорту Могилева, Орши или Витебска. Ученик находится в это время в самолете абсолютно один. Цель нашей школы — научить человека летать самостоятельно и избавить пилота от страха.





Научить человека летать на самолете можно за столько же времени, за сколько и управлять автомобилем. Более того, управлять самолетом можно с 16 лет (с согласия родителей), в то время как машиной только с 18, но на момент получения свидетельства частного пилота кандидат должен быть не моложе 17 лет.

Большинство наших клиентов либо айтишники, либо предприниматели. Например, наш ученик Вячеслав — предприниматель, и занимается мясным и хлебопекарным бизнесом.





Вячеслав также рассказал об обучении в «VRPAVIA», но уже с точки зрения клиента, а также поделился впечатлениями от полетов:

— Я решил обучаться пилотированию во многом благодаря воле случая. Один из моих знакомых подарил мне сертификат на полет, после которого я загорелся желанием летать. Кроме того, я ужасный аэрофоб, и во многом из-за стремления побороть себя, я пошел в школу авиации. Сейчас во время полета я чувствую полное расслабление и перезагрузку. Это помогает освободить голову от мыслей о проблемах и придумать какие-то новые решения в моем бизнесе.





Несмотря на то, что каждый полет очень интересен, и мандраж есть каждый раз, первый полет запоминается сильнее всего, потому что это бешенные эмоции и адреналин.