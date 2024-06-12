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«Покупатель добавляет в “корзину” не только товар, но и обслуживание». Поговорили о том, как выстраивать клиентский сервис на высоте
12.06.2024 09:46 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сегодня бизнесу уже недостаточно просто предлагать товар или услугу. Клиент все чаще делает выбор в пользу сервиса и внимательного отношения к себе. Поэтому выигрывают конкуренцию те компании, где позаботились не только о качественном продукте, но и о дополнительной ценности. Но как этого добиться? Например, в компании
«Важны качество, скорость обслуживания и моментальное закрытие потребностей»
— Сергей, ваша компания занимается продажей упаковочных решений. Но вы настаиваете, что клиент выбирает вас не только за предложение. Давайте разберемся, в чем УТП?
— Наше уникальное торговое предложение однозначно в предоставлении высокого клиентского сервиса. Мы гарантируем клиенту скорость доставки качественных упаковочных продуктов, даем полное информационное сопровождение. У нас удобно расположен склад, где обеспечено наличие заказных позиций, чтобы клиент мог в минимальные сроки получить нужный ему товар. И, конечно, мы -внимательны с заказчиками, у нас простое человеческое общение.
— Как в вашей компании пришли к пониманию, что нужно делать ставку именно на обслуживание? Почему появилось такое видение?
— Цена никогда не отражает ценность. Мы это понимали изначально, когда только начали работать на рынке 6 лет назад. Еще тогда заметили, что на рынке упаковочных материалов, к сожалению, много непрофессиональных игроков. У них часто не было товаров на складе, отсутствовала концепция развития, а зачастую не было даже банальных навыков продаж. Но приятно заметить, что с каждым годом уровень растет, подходы меняются. И, надеюсь, что мы своей работой тоже приложили руку к росту стандартов в этой сфере.
Сегодня можно найти любую информацию за считанные секунды. Поэтому прагматичному клиенту необходимо быстро решать вопросы. Соответственно, ему важны качество, скорость обслуживания и моментальное закрытие его потребностей. Мы это обеспечиваем.
— Почему, на ваш взгляд, сегодня лучше конкурировать не столько «особыми» материалами или товаров, а именно сервисом и внутренней нишевой экспертизой?
— Сама политика нашего государства направлена на развитие предприятий за счет создания условий для новаторства, наращивания компетенций, формирования высокого уровня обслуживания и предоставления уникальных товаров и услуг. Мы выбрали путь развития клиентского сервиса в нише упаковочных материалов.
Наша команда предлагает сильную экспертизу в данной нише. Мы предлагаем широкий ассортимент упаковки, которая доступна в одном месте, а также возможность доставки небольшими партиями как по Минску, так и в регионы. А также обеспечиваем информационное сопровождение на всех этапах сотрудничества, помогаем сориентироваться в текущей турбулентной экономике.
«Активная жизненная позиция и постоянное развитие — это наше правило»
— Расскажите о том, как выстроен клиентский сервис в вашей компании? Что именно подразумевается?
— Часто нашим клиентам упаковка нужна еще «вчера», т.к. четкого плана закупок зачастую нет у самих клиентов. Поэтому для нас приоритет — в скорости обработки заказов и доставки. Мы разработали четкие регламенты, которым следуют все наши сотрудники. Например, на обработку заказа менеджером отводится не более 20 минут в рабочее время. Подготовка товара на складе — до 1 часа, чтобы клиент мог забрать товар самовывозом. Доставка по Минску — в течение суток, а по Беларуси — не более 3−4 дней.
Также мы полностью сопровождаем клиентов с момента первого касания. Когда мы знакомимся с клиентом, стараемся выяснить его потребность: как часто и в каких объемах ему необходимы упаковочные продукты, где расположено производство клиента, на каком оборудовании он работает. Затем мы анализируем эту информацию и предлагаем оптимальное «упаковочное решение» для конкретного клиента. Помимо самого товара мы обеспечиваем полное информационное сопровождение: консультируем о продукции, информируем о сроках поставки (в случае крупного оптового заказа), условиях сотрудничества, механизмах оплаты, возможностях обмена неподошедшего товара. Мы осуществляем и постпродажное обслуживание — отвечаем на возникающие вопросы, получаем обратную связь и просто общаемся в неформальной обстановке.
— Как вы определяли, что именно нужно и ценно для ваших клиентов? И как затем вводили это в клиентский сервис?
— Если обобщить боли наших клиентов, это скорость обслуживания, частота поставок качественных упаковочных продуктов, конкурентная цена, экспертное консультирование и человеческое отношение. Скажем так, это те киты, на которых стоит наша компания, — комментирует Алена Курчева, руководитель отдела продаж.
Мы проанализировали запросы клиентов, их ожидания. И начали поэтапно выстраивать в компании сервис так, чтобы у нас было все то, о чем говорят заказчики:
Мы добились того, что наши регламенты, о которых говорилось выше, четко соблюдаются и выполняются. Определили и обеспечили на складе ассортимент товаров со стабильным спросом. И, что важно, продолжаем быть в постоянной коммуникации с клиентом, слышим его, реагируем и меняемся так, чтобы ему было удобно.
— Вы отметили, что уделяете внимание повышению компетенций сотрудников. Как их обучаете?
— Каждые полгода мы проводим внутреннее и внешнее обучение наших сотрудников как по товарной матрице (на знание товара и его характеристик), так и по навыкам успешных продаж.
С ростом бизнес-процессов разрабатываем и внедряем новые регламенты. Например, недавно внедрили регламент отгрузки товара со склада.
Также для сотрудников обязательно использование СRМ-системы. Это помогает менеджерам быстро и качественно взаимодействовать с клиентами.
Внегласное правило ООО «ПартнерПак» звучит так: иметь активную жизненную позицию и постоянно развиваться! Только так все работает, как надо.
«Научились отпускать клиента, потому что в 95% случаев — он вернется»
— Какую обратную связь от клиентов вы получаете? И как с ней работаете?
— Благодаря доброжелательному отношению и открытости сотрудников, мы получаем хорошую обратную связь от своих клиентов. Очень ценим живое общение и всегда рады пообщаться в офисе за чашечкой кофе.
Но более располагающая атмосфера к общению все же у клиента в офисе. Полученную информацию мы анализируем, чтобы найти дополнительные точки роста. Это помогает нам совершенствовать предложение инновационных упаковочных продуктов и непосредственно клиентский сервис.
— Вы отмечали, что не гонитесь за удержанием каждого клиента. Почему?
— Мы хотим, чтобы нашими клиентами становились те, кто ценит качество, а не гонится за низкой ценой. Если компания может привлечь только дешевизной, то у нее не будет никакого сервиса и скорости.
Мы же объясняем клиенту: выбирая качественную упаковку, которая поначалу немного дороже, можно сэкономить в перспективе.
Приведу пример: есть три вида упаковки, которые отличаются по стоимости. Самый дешевый вариант будет хуже выглядеть, его для упаковки потребуется больше, и в итоге — это будет дороже для клиента. Если выбрать вариант средней ценовой категории — заплатить в результате надо будет меньше, а выглядеть упаковка будет лучше.
Мы понимаем, что клиенты, которые хотят купить дешевле, будут всегда. В моменте может показаться, что вы выигрываете, но вдолгую все равно проиграете. И наш пул клиентов понял это, и сейчас к нам приходят по рекомендации: «Я раньше покупал дешевле, но понял, что качество не устраивает».
Если клиент уходит из-за цены, то в 95% случаев он все равно возвращается. Пару раз купили в другом месте подешевле и поняли, что качество не то, сервис не тот, доставка не на том уровне, сроки срываются. И они возвращается.
Сейчас мы уже научились отпускать клиента. Даем ему возможность попробовать в другом месте, но понимаем, что, скорее всего, он к нам вернется.
— По вашим оценкам, каков эффект от выстраивания клиентского сервиса для самой компании «ПартнерПак»? Что это приносит вам?
— Эффект колоссальный! Ведь с первых лет работы с нами продолжают сотрудничество более 70% клиентов. За 2023 год в объемах продаж мы приросли на 43% по сравнению с 2022. Наш собственный автопарк вырос в 2 раза, складские площади увеличились до 1,5 тыс. м2, а ассортимент упаковочных продуктов дополнился 43 товарными группами. Качественно и количественно вырос отдел продаж.
— Какие планы у ООО «ПартнерПак» по дальнейшему развитию?
— Мы постоянно ищем инновации в мире промышленной упаковки! С 2019 годы начинали развивать новые экологичные виды упаковок из полиэтилена, но в связи с нестабильностью в мире пока что заморозили этот проект до более благоприятных времен.
В ближайшем будущем мы планируем открыть направление работы с физическими лицами. Это будет новый проект с отдельным сайтом и персоналом. У нас все почти готово, проходят «пуско-наладочные работы».
Для обеспечения более высокой скорости обслуживания в регионах — прорабатываем вопросы открытия филиалов и улучшения логистических цепочек.
Также есть большое желание наладить выпуск продукции под собственным брендом и укрепиться в нише упаковочных продуктов на профессиональном уровне.
Мы постоянно ищем что-либо инновационное в мире упаковки и делаем все, чтобы в такой нише Беларусь не отставала от современного мира упаковочных материалов!
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«Покупатель добавляет в “корзину” не только товар, но и обслуживание». Поговорили о том, как выстраивать клиентский сервис на высоте
Сегодня бизнесу уже недостаточно просто предлагать товар или услугу. Клиент все чаще делает выбор в пользу сервиса и внимательного отношения к себе. Поэтому...
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