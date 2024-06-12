Дни Минска на ВДНХ: белорусский трикотаж, фарфор, комбайны и сладости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С достижениями промышленных предприятий и культурой Беларуси можно познакомиться на ВДНХ. Там открылись Дни Минска. В рамках мероприятия даже обещают показы модных коллекций из знаменитого трикотажа. Также посетители смогут приобрести белорусский фарфор и сладости, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Оказаться в Минске, не покидая Москвы – такая возможность появилась у жителей и гостей столицы. На ВДНХ в павильоне «Республика Беларусь» открылись Дни Минска. На выставке-ярмарке можно ознакомится не только с достижениями в области промышленности, экономики, туризма и культуры, но и прицениться.

Белорусские мотивы – лучшая реклама. На празднование Дней Минска в Москву привезли самые знаменитые народные ансамбли республики. Здесь же проходит выставка-ярмарка. Ассортимент большой – от тканей и обуви до фарфора.

«Хорошо пользуются спросом национальный рисунок, белорусские мотивы, василек – белорусский цветок. В Беларуси очень многое именно с этим цветком связано», – рассказала продавец Лариса Тарицан.