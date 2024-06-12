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Дни Минска на ВДНХ: белорусский трикотаж, фарфор, комбайны и сладости

12.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С достижениями промышленных предприятий и культурой Беларуси можно познакомиться на ВДНХ. Там открылись Дни Минска. В рамках мероприятия даже обещают показы модных коллекций из знаменитого трикотажа. Также посетители смогут приобрести белорусский фарфор и сладости, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Оказаться в Минске, не покидая Москвы – такая возможность появилась у жителей и гостей столицы. На ВДНХ в павильоне «Республика Беларусь» открылись Дни Минска. На выставке-ярмарке можно ознакомится не только с достижениями в области промышленности, экономики, туризма и культуры, но и прицениться.

Белорусские мотивы – лучшая реклама. На празднование Дней Минска в Москву привезли самые знаменитые народные ансамбли республики. Здесь же проходит выставка-ярмарка. Ассортимент большой – от тканей и обуви до фарфора.

«Хорошо пользуются спросом национальный рисунок, белорусские мотивы, василек – белорусский цветок. В Беларуси очень многое именно с этим цветком связано», – рассказала продавец Лариса Тарицан.

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В павильоне представлено все, чем может гордиться Минск. Ко всему можно прикоснуться или научиться. Ирина Дернаковская делится секретами плетения национальных поясов.

«Я стараюсь все свои пояса ткать с молитвой. Тогда вы абстрагируетесь, это очень хорошее успокоение, потому что это мелкая моторика. У ткачих, как говорят, работают сразу два полушария мозга», – поделилась народный мастер Беларуси Ирина Дернаковская.

Рядом вырезают аппликации, создают кукол из соломы. Антураж соответствует – дворик и хата. В таких домах в XIX веке жили в пригородах нынешней столицы Беларуси. Внутри все как тогда: даже столетние оброчные свечи, которые переходили из поколения в поколение.

«Свеча довольно тяжелая, здесь где-то под четыре килограмма воска. Причем старого, настоящего. Она стоит в деревянной ступочке, и на ней столько платьиц, сколько у нее было хозяев», – пояснила доцент кафедры режиссуры БГУ культуры и искусств Оксана Катович.

Одна из самых больших экспозиций – машиностроение. Грузовики, комбайны, мотоциклы и карьерный самосвал внутри не поместились, их установили снаружи. Есть спортивный автомобиль, который еще недавно покорял степи и пустыни.

«Он участвовал в ралли-рейде «Дакар», на этом же автомобиле экипаж под управлением Сергея Вязовича, на сегодняшний день он начальник команды «МАЗ Спортавто» занял второе место», – рассказал пилот команды Александр Василевский.

Минск сегодня – промышленный и экономический центр Беларуси. Его основной торговый партнер – Россия. Убедиться в этом можно будет три недели. Столько будут проходить Дни Минска на ВДНХ.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Выставка-ярмарка познакомит посетителей с достижениями промышленных предприятий и культурой Беларуси.
 
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