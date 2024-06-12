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Дни Минска на ВДНХ: белорусский трикотаж, фарфор, комбайны и сладости
12.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С достижениями промышленных предприятий и культурой Беларуси можно познакомиться на ВДНХ. Там открылись Дни Минска. В рамках мероприятия даже обещают показы модных коллекций из знаменитого трикотажа. Также посетители смогут приобрести белорусский фарфор и сладости, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.
Оказаться в Минске, не покидая Москвы – такая возможность появилась у жителей и гостей столицы. На ВДНХ
Белорусские мотивы – лучшая реклама. На празднование Дней Минска в Москву привезли самые знаменитые народные ансамбли республики. Здесь же проходит выставка-ярмарка. Ассортимент большой – от тканей и обуви до фарфора.
«Я стараюсь все свои пояса ткать с молитвой. Тогда вы абстрагируетесь, это очень хорошее успокоение, потому что это мелкая моторика. У ткачих, как говорят, работают сразу два полушария мозга», – поделилась народный мастер Беларуси Ирина Дернаковская.
Рядом вырезают аппликации, создают кукол из соломы. Антураж соответствует – дворик и хата. В таких домах в XIX веке жили в пригородах нынешней столицы Беларуси. Внутри все как тогда: даже столетние оброчные свечи, которые переходили из поколения в поколение.
Одна из самых больших экспозиций – машиностроение. Грузовики, комбайны, мотоциклы и карьерный самосвал внутри не поместились, их установили снаружи. Есть спортивный автомобиль, который еще недавно покорял степи и пустыни.
«Он участвовал в ралли-рейде «Дакар», на этом же автомобиле экипаж под управлением Сергея Вязовича, на сегодняшний день он начальник команды «МАЗ Спортавто» занял второе место», – рассказал пилот команды Александр Василевский.
Минск сегодня – промышленный и экономический центр Беларуси. Его основной торговый партнер – Россия. Убедиться в этом можно будет три недели. Столько будут проходить Дни Минска на ВДНХ.
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Выставка-ярмарка познакомит посетителей с достижениями промышленных предприятий и культурой Беларуси.
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