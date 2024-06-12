Почему могут не дать кредит? Разбираем типичные ошибки бизнеса вместе с экспертом

Источник материала: ProBusiness





Белорусскому бизнесу довольно часто требуются кредитные средства: на развитие, закупку оборудования, да что уж там — иногда даже на выплату зарплат, если случился кассовый разрыв. Но не всегда банки готовы выделять компаниям, да и физлицам средства. Почему так происходит? Как повысить свои шансы на кредитование? Об этом мы поговорили с Мариной Кульгавой, финансовым аналитиком в сфере кредитования компании «Прокредит» .

«Прокредит» уже более 11 лет работает в сфере консультирования физических и юридических лиц в области кредитования. У компании более 30 центров обслуживания клиентов в 28 городах Беларуси.

В команде «Прокредит» — опытные и квалифицированные специалисты в области кредитования. Они готовы подобрать для бизнеса лучшие условия в банке, организовать весь процесс кредитования и поддержат на любом этапе. В этом году организация стала лидером голосования и призером «Премии № 1» в категории «Компании по организации услуг в получении кредита».



Марина Кульгавая

Финансовый аналитик в сфере кредитования компании «Прокредит»

— По данным Министерства Экономики в 2023 году на 40% вырос спрос на банковские займы со стороны малого и среднего бизнеса. А объем выданных кредитов по данному сегменту достиг 49,3 млрд рублей. Объяснение простое: средняя процентная ставка для МСП за последние 1,5 года снизилась более чем в два раза.

Проще всего кредитование получить компаниям, которые:

работают на белорусском рынке более 1 года и могут предоставить финансовую отчетность за этот период;

имеют хорошую кредитную историю;

имеют стабильное финансовое положение;

могут обслуживать свои долги (если они есть).

Если речь идет о финансировании на крупные суммы, скорее всего, банку потребуется залог. Это могут быть материальные активы, имущество или недвижимость.

Процент одобрения заявок на финансирование от бизнеса — довольно высокий. Но все же отказы тоже случаются. Поэтому разберемся, какие типичные ошибки допускают руководители и собственники компаний, обращаясь за кредитами в банки.

1. Незнание банковских продуктов и скоринговых систем

— Далеко не у всех есть время и желание анализировать рынок банковских продуктов, а тем более постоянно держать руку на пульсе происходящих изменений. Итог: компания обращается в «привычный» банк, с которым давно работает или который хорошо знает. Но это вовсе не значит, что именно там будут самые подходящие условия, нужные бизнесу варианты.





Даже в рамках одного банка может быть несколько кредитных программ. Есть те, которые более выгодны банку — их будут предлагать клиентам активнее. Но это не значит, что они оптимальны для клиента.

К тому же для программ и продуктов в банках могут быть разные критерии рассмотрения заявок. Так называемые скоринговые системы определяют, какого клиента банки хотят получить. И если бизнес по этим критериям не подходит, то, скорее всего, получит отказ. Но это не значит, что так будет и в других банках.

Нужно хорошо знать рынок предложений, разбираться в нем и регулярно обновлять информацию. Но даже этого может быть недостаточно. Банки не публикуют и не афишируют информацию о своих внутренних системах оценки кандидатов на кредитование — это коммерческая тайна. Поэтому зачастую дать консультацию по данному вопросу может только опытный специалист в банковской сфере.

2. Выбор организационно-правовой формы для подачи заявки

Некоторым категориям лиц сложнее получить кредит в Банке — речь о самозанятых, ремесленниках и ИП.

Самая непростая ситуация — для самозанятых. Некоторые банки озвучивают, что не работают с данной категорией. В таких случаях случаях мы рассматриваем клиентов как физических лиц. И кредитование для них возможно, но по тем программам, которые доступны для рядовых B2C-клиентов.

К счастью, со временем банки тоже адаптируются и вводят продукты для таких категорий, как самозанятые и ремесленники.

ИП — попроще. Их можно рассмотреть и как физическое лицо (с доходом от предпринимательской деятельности), и как юридическое. И тогда решение зависит от необходимой предпринимателю суммы и наличия пакета документов.

3. Неготовность (или невозможность) собрать нужный пакет документов

Для ИП

Для получения кредита ИП достаточно налоговой декларации для оценки платежеспособности. Как правило, декларации предоставляется за 2 квартала либо 6 последних месяцев.

К сожалению, нет возможности рассматривать кредитование для ИП в рамках юридического лица, которые зарегистрированы менее 6 месяцев назад. Такие предприниматели могут рассчитывать только на кредитование в качестве физлиц и на небольшие суммы.

Большинство банков, оценивая платежеспособность предпринимателя, будут оценивать, какие суммы налогов он выплачивает и насколько исправно это делает. Естественно, будут обращать внимание и на выручку. В зависимости от ее размера могут быть ограничения по суммам предоставляемого финансирования.





Для юридических лиц

Помимо стандартного пакета документов (Устав, свидетельство о гос. регистрации, паспорт директора и т.д.), юридические лица в зависимости от системы налогообложения

могут предоставлять банкам:

бухгалтерские балансы;

отчеты о прибылях и убытках;

налоговые декларации (за 2 последних квартала либо 6 последних месяцев, а также прошлогоднюю, если бизнес работает давно).

Банку нужно оценить, каково положение компании на данный момент — выручка, объем продаж, расходы, прибыль или убытки. Поэтому могут затребовать и дополнительные документы — например, выписку об оборотах с расчетного счета из обслуживающего банка, справку об отсутствии задолженности по платежам в банке и в бюджет.

4. Множество попыток получить кредит

— Часто компании стремятся получить кредит в сжатые сроки. И некоторые принимают решение обратиться сразу в несколько банков, чтобы ускорить процесс и повысить шансы получить кредит. Но на практике это работает во вред. И вот, почему. Банки пользуются единой системой и видят, что за 1 день у клиента 8−10 запросов. Из-за большого количества запросов банк, который в принципе мог бы одобрить кредит, вынужден будет отказать автоматически, т.к. видит, что обращения уже есть. К тому же, если банки будут отказывать, то каждый из этих отказов снижает кредитный рейтинг.

Рекомендация «Прокредит»: сначала обратитесь в один банк. Если что-то не устроило, вам отказали, предложили недостаточную сумму — только в этом случае обращайтесь в другой банк. И желательно сделать паузу и выждать, потому что, как правило, банки учитывают запросы, которые отображаются в системе за последние 30 дней.

5. Выбор формулировки цели кредитования

Иногда руководители компаний обращаются в банки за кредитами «на развитие бизнеса». Но это слишком широкое и обобщенное понятие. За ним может скрываться потребность в финансировании для приобретения основных средств или для выплаты налогов и зарплат, а также для рефинансирования ранее оформленного кредита.

У банков, как правило, более жесткие требования к целевым кредитам. Зато могут быть и более привлекательные условия — например, в части процентной ставки или сроков кредитования (до 5−7 лет).

Для получения целевого кредита банки, скорее всего, потребуют, чтобы клиент ежеквартально отчитывался о своем положении дел. А значит, придется регулярно подавать дополнительные документы и буквально отчитываться за каждую копейку. При этом, к сожалению, распоряжаться деньгами вне своей заявленной цели клиент не сможет.

Поэтому иногда выгоднее и проще рассмотреть кредит на пополнение оборотных средств. В таком случае кредитополучатель может распоряжаться деньгами на свое усмотрение: на зарплаты или налоги, покупку основных средств и т.д. И не придется отчитываться банку, куда потрачены эти деньги.

Процесс кредитования бизнеса достаточно серьезный и трудоемкий. В нем очень много тонкостей, от которых зависит, сможет ли банк выдать средства предпринимателю. Мы понимаем важность всех этих запросов для наших клиентов и активно работаем, чтобы предложить комплексное и наиболее выгодное решение.