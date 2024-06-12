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Почему могут не дать кредит? Разбираем типичные ошибки бизнеса вместе с экспертом
12.06.2024 09:46 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Белорусскому бизнесу довольно часто требуются кредитные средства: на развитие, закупку оборудования, да что уж там — иногда даже на выплату зарплат, если случился кассовый разрыв. Но не всегда банки готовы выделять компаниям, да и физлицам средства. Почему так происходит? Как повысить свои шансы на кредитование? Об этом мы поговорили с Мариной Кульгавой, финансовым аналитиком в сфере кредитования
— По
Проще всего кредитование получить компаниям, которые:
Если речь идет о финансировании на крупные суммы, скорее всего, банку потребуется залог. Это могут быть материальные активы, имущество или недвижимость.
Процент одобрения заявок на финансирование от бизнеса — довольно высокий. Но все же отказы тоже случаются. Поэтому разберемся, какие типичные ошибки допускают руководители и собственники компаний, обращаясь за кредитами в банки.
1. Незнание банковских продуктов и скоринговых систем
— Далеко не у всех есть время и желание анализировать рынок банковских продуктов, а тем более постоянно держать руку на пульсе происходящих изменений. Итог: компания обращается в «привычный» банк, с которым давно работает или который хорошо знает. Но это вовсе не значит, что именно там будут самые подходящие условия, нужные бизнесу варианты.
Даже в рамках одного банка может быть несколько кредитных программ. Есть те, которые более выгодны банку — их будут предлагать клиентам активнее. Но это не значит, что они оптимальны для клиента.
К тому же для программ и продуктов в банках могут быть разные критерии рассмотрения заявок. Так называемые скоринговые системы определяют, какого клиента банки хотят получить. И если бизнес по этим критериям не подходит, то, скорее всего, получит отказ. Но это не значит, что так будет и в других банках.
Нужно хорошо знать рынок предложений, разбираться в нем и регулярно обновлять информацию. Но даже этого может быть недостаточно. Банки не публикуют и не афишируют информацию о своих внутренних системах оценки кандидатов на кредитование — это коммерческая тайна. Поэтому зачастую дать консультацию по данному вопросу может только опытный специалист в банковской сфере.
2. Выбор организационно-правовой формы для подачи заявки
Некоторым категориям лиц сложнее получить кредит в Банке — речь о самозанятых, ремесленниках и ИП.
Самая непростая ситуация — для самозанятых. Некоторые банки озвучивают, что не работают с данной категорией. В таких случаях случаях мы рассматриваем клиентов как физических лиц. И кредитование для них возможно, но по тем программам, которые доступны для рядовых B2C-клиентов.
К счастью, со временем банки тоже адаптируются и вводят продукты для таких категорий, как самозанятые и ремесленники.
ИП — попроще. Их можно рассмотреть и как физическое лицо (с доходом от предпринимательской деятельности), и как юридическое. И тогда решение зависит от необходимой предпринимателю суммы и наличия пакета документов.
3. Неготовность (или невозможность) собрать нужный пакет документов
Для получения кредита ИП достаточно налоговой декларации для оценки платежеспособности. Как правило, декларации предоставляется за 2 квартала либо 6 последних месяцев.
К сожалению, нет возможности рассматривать кредитование для ИП в рамках юридического лица, которые зарегистрированы менее 6 месяцев назад. Такие предприниматели могут рассчитывать только на кредитование в качестве физлиц и на небольшие суммы.
Большинство банков, оценивая платежеспособность предпринимателя, будут оценивать, какие суммы налогов он выплачивает и насколько исправно это делает. Естественно, будут обращать внимание и на выручку. В зависимости от ее размера могут быть ограничения по суммам предоставляемого финансирования.
Помимо стандартного пакета документов (Устав, свидетельство о гос. регистрации, паспорт директора и т.д.), юридические лица в зависимости от системы налогообложения
Банку нужно оценить, каково положение компании на данный момент — выручка, объем продаж, расходы, прибыль или убытки. Поэтому могут затребовать и дополнительные документы — например, выписку об оборотах с расчетного счета из обслуживающего банка, справку об отсутствии задолженности по платежам в банке и в бюджет.
4. Множество попыток получить кредит
— Часто компании стремятся получить кредит в сжатые сроки. И некоторые принимают решение обратиться сразу в несколько банков, чтобы ускорить процесс и повысить шансы получить кредит. Но на практике это работает во вред. И вот, почему. Банки пользуются единой системой и видят, что за 1 день у клиента 8−10 запросов. Из-за большого количества запросов банк, который в принципе мог бы одобрить кредит, вынужден будет отказать автоматически, т.к. видит, что обращения уже есть. К тому же, если банки будут отказывать, то каждый из этих отказов снижает кредитный рейтинг.
Рекомендация «Прокредит»: сначала обратитесь в один банк. Если что-то не устроило, вам отказали, предложили недостаточную сумму — только в этом случае обращайтесь в другой банк. И желательно сделать паузу и выждать, потому что, как правило, банки учитывают запросы, которые отображаются в системе за последние 30 дней.
5. Выбор формулировки цели кредитования
Иногда руководители компаний обращаются в банки за кредитами «на развитие бизнеса». Но это слишком широкое и обобщенное понятие. За ним может скрываться потребность в финансировании для приобретения основных средств или для выплаты налогов и зарплат, а также для рефинансирования ранее оформленного кредита.
У банков, как правило, более жесткие требования к целевым кредитам. Зато могут быть и более привлекательные условия — например, в части процентной ставки или сроков кредитования (до 5−7 лет).
Для получения целевого кредита банки, скорее всего, потребуют, чтобы клиент ежеквартально отчитывался о своем положении дел. А значит, придется регулярно подавать дополнительные документы и буквально отчитываться за каждую копейку. При этом, к сожалению, распоряжаться деньгами вне своей заявленной цели клиент не сможет.
Поэтому иногда выгоднее и проще рассмотреть кредит на пополнение оборотных средств. В таком случае кредитополучатель может распоряжаться деньгами на свое усмотрение: на зарплаты или налоги, покупку основных средств и т.д. И не придется отчитываться банку, куда потрачены эти деньги.
Процесс кредитования бизнеса достаточно серьезный и трудоемкий. В нем очень много тонкостей, от которых зависит, сможет ли банк выдать средства предпринимателю. Мы понимаем важность всех этих запросов для наших клиентов и активно работаем, чтобы предложить комплексное и наиболее выгодное решение.
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Белорусскому бизнесу довольно часто требуются кредитные средства: на развитие, закупку оборудования, да что уж там - иногда даже на выплату зарплат, если случился...
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