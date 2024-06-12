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Союз писателей Беларуси отмечает 90-летие
12.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Литература будущего за молодыми авторами. Именно их книги будут развивать эту сферу. Об этом заявил председатель Союза писателей Беларуси. По его словам, внимание писателей сейчас акцентировано на публицистике, передает телеканал «МИР 24».
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