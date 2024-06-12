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Союз писателей Беларуси отмечает 90-летие

12.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союз писателей Беларуси отмечает 90-летие
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Литература будущего за молодыми авторами. Именно их книги будут развивать эту сферу. Об этом заявил председатель Союза писателей Беларуси. По его словам, внимание писателей сейчас акцентировано на публицистике, передает телеканал «МИР 24».

«Не нужно бояться развивать литературную критику, которая спряталась где-то в тени. Не нужно бояться сравнивать художественные образы, символы сегодняшнего времени с символами вчерашнего времени. Не нужно бояться компаративистики, сравнительного литературоведения. Когда литературу нашей небольшой, но на самом деле богатой и великой Республики Беларусь можно сравнивать с другими национальными литературами», – отметил председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич.

Союз писателей Беларуси в этом году отмечает 90 лет. Сегодня в нем не только отечественные авторы, но и полсотни представителей других государств. Среди совместных проектов – сборник произведений белорусских авторов на китайском языке. А в Узбекистане готовится к изданию сборник поэзии и прозы белорусских писателей.



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В объединении состоят не только отечественные авторы, но и полсотни представителей других государств.
 
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