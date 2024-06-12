Союз писателей Беларуси отмечает 90-летие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Литература будущего за молодыми авторами. Именно их книги будут развивать эту сферу. Об этом заявил председатель Союза писателей Беларуси. По его словам, внимание писателей сейчас акцентировано на публицистике, передает телеканал «МИР 24».

«Не нужно бояться развивать литературную критику, которая спряталась где-то в тени. Не нужно бояться сравнивать художественные образы, символы сегодняшнего времени с символами вчерашнего времени. Не нужно бояться компаративистики, сравнительного литературоведения. Когда литературу нашей небольшой, но на самом деле богатой и великой Республики Беларусь можно сравнивать с другими национальными литературами», – отметил председатель Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич.