В моде черный и бордовый: в каких платьях встретят выпускной белорусские школьницы?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Белорусские школьники готовятся к выпускным . Более 55 тысяч ребят в этом году закончили обучение, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В пышных и элегантных платьях выпускница Валерия Аниськова чувствует себя настоящей моделью. Вариантов в ателье и магазинах тысячи. Найти среди них «то самое» – непросто.

«Для меня выпускной ассоциируется с чем-то пышным, красивым, с вечерними платьями. Но при этом, конечно, хочется, чтобы это было удобно. Поездила по разным ателье, по разным салонам. Хотела что-то, что бы подчеркивало фигуру, но при этом было акцентное», – поделилась выпускница средней школы №196 Минска Валерия Аниськова.

Сейчас у выпускниц в моде черный цвет и крой по фигуре. Но популярны и яркие варианты – красный или бордовый. Всегда актуальны традиционный бежевый, пудровый и белый. К ним часто добавляют акцентный воротник или цветы.