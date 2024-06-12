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В моде черный и бордовый: в каких платьях встретят выпускной белорусские школьницы?

12.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В моде черный и бордовый: в каких платьях встретят выпускной белорусские школьницы?
 Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Белорусские школьники готовятся к выпускным. Более 55 тысяч ребят в этом году закончили обучение, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В пышных и элегантных платьях выпускница Валерия Аниськова чувствует себя настоящей моделью. Вариантов в ателье и магазинах тысячи. Найти среди них «то самое» – непросто.

«Для меня выпускной ассоциируется с чем-то пышным, красивым, с вечерними платьями. Но при этом, конечно, хочется, чтобы это было удобно. Поездила по разным ателье, по разным салонам. Хотела что-то, что бы подчеркивало фигуру, но при этом было акцентное», – поделилась выпускница средней школы №196 Минска Валерия Аниськова.

Сейчас у выпускниц в моде черный цвет и крой по фигуре. Но популярны и яркие варианты – красный или бордовый. Всегда актуальны традиционный бежевый, пудровый и белый. К ним часто добавляют акцентный воротник или цветы.

«Чаще всего мы реализуем ту самую задумку или идею, с которой к нам приходит гость и говорит: мечтаю! И здесь не может быть того, что модно, или того, что нужно. Должно быть то, что хочется», – рассказал модельер Егор Кириченко.

Важно выдержать баланс в платье, макияже и аксессуарах. С этим помогут и сами модельеры.

«Лучше собирать полноценный образ, который будет соответствовать внутреннему миру выпускницы и девушки. Потому что платье, несмотря на то, что оно самодостаточно, предназначено для того, чтобы дополнить образ и подчеркнуть индивидуальность. Мы, как ателье, правильно слышим запрос и его реализуем», – пояснил Егор Кириченко.

В этом году выпускные вечера отметят больше 55 тысяч одиннадцатиклассников по всей стране. Прощаться со школой они будут в ее же стенах. Традиционно сначала получение аттестата, а дальше развлекательная программа, банкет и салют.

«Конечно же, не обойдется и без красной дорожки, без вальса, салюта. Родители тоже участвуют в подготовке мероприятий, каждый волнуется. Мероприятие будет сопровождаться контентом: ретрофильмы, фильмы с воспоминанием об уроках, какими-то замечательными, смешными эпизодами из школьной жизни», – отметила консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси Татьяна Осмоловская.

В среднем по стране только пошив платья для родителей обойдется в 450 белорусских рублей. Это 12,5 тысячи российских. Прощание со школой – примерно 1100 белорусских, или 30 тысяч 700 российских рублей.



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Теги: Минск
 
 
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В этом году выпускные вечера отметят больше 55 тысяч одиннадцатиклассников по всей стране.
 
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