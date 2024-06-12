Погода в СНГ: дождь освежит раскаленный от жары Бишкек, осадки и сильный ветер ожидаются в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильные ветер и дожди уничтожили более 500 гектаров кукурузы, пшеницы и подсолнечника в пяти районах Молдовы. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси немного похолодало. В среду плюс 24. Синоптики прогнозируют сильные дожди, местами грозы и ветер с порывами до 14 метров в секунду. С утра на города опустился туман. В таких погодных условиях Госавтоинспекция призывает белорусов быть внимательнее на дорогах. Водителям необходимо включить ближний свет фар, увеличить дистанцию между машинами, избегать резких торможений и обгонов, а пешеходам рекомендуют прикрепить к одежде отражатели.

Кыргызстан