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Погода в СНГ: дождь освежит раскаленный от жары Бишкек, осадки и сильный ветер ожидаются в Беларуси

12.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: дождь освежит раскаленный от жары Бишкек, осадки и сильный ветер ожидаются в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Сильные ветер и дожди уничтожили более 500 гектаров кукурузы, пшеницы и подсолнечника в пяти районах Молдовы. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси немного похолодало. В среду плюс 24. Синоптики прогнозируют сильные дожди, местами грозы и ветер с порывами до 14 метров в секунду. С утра на города опустился туман. В таких погодных условиях Госавтоинспекция призывает белорусов быть внимательнее на дорогах. Водителям необходимо включить ближний свет фар, увеличить дистанцию между машинами, избегать резких торможений и обгонов, а пешеходам рекомендуют прикрепить к одежде отражатели.

Кыргызстан

Жара в Кыргызстане не спадает. В Бишкеке +34. Глоток свежего воздуха принесут осадки. Их синоптики прогнозируют почти во всех регионах республики.

На юге страны уже несколько дней дожди с грозами. Одна из молний попала в единственное абрикосовое дерево, которое росло вдоль канала. От удара щепки разлетелись на 50 метров. Никто не пострадал.



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