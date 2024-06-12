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Дворец независимости в Минске с экскурсией посетили ветераны труда из Гомельской области
12.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске с экскурсией посетили ветераны труда из Гомельской области" height="100%" width="670">
Дворец Независимости в Минске принял гостей. В этот раз рабочую резиденцию президента посетили ветераны труда из Гомельской области. Среди них заслуженные работники известных в регионе агропромышленного и металлургического предприятий, сообщает «МИР 24».
Тур по Дворцу традиционно начался в большом зале торжественных церемоний. В нем проводят мероприятия с участием президента. Но больше всего фотографий гости сделали в Зеленом зале, где проходили 17-часовые переговоры лидеров «нормандской четверки». Вся мебель внутри – белорусская: cтол из Бобруйска, стулья из Пинска, диваны из Молодечно. Дизайн впечатлил делегацию. Ветераны мечтали попасть на экскурсию.
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Среди них заслуженные работники известных в регионе агропромышленного и металлургического предприятий.
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